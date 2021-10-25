«Дочка» IBS готовит серверы, ноутбуки и ПК на «Эльбрусах» и «Байкалах»

Выделенная в самостоятельный производственный бизнес год назад, в октябре 2020 г. дочерняя структура IBS нацелилась выпустить все основные типы вычислительной техники на отечественных процессорах, чтобы они смогли попасть в реестр российского «железа» при Минпромторге.

«Железо» «Силы» на российских чипах

Как выяснил CNews, дочерняя структура российской IBS Platformix, компания «Сила» намерена выпустить полный набор основных видов вычислительной техники на российских процессорах. Об этом CNews рассказал гендиректор «Силы» Шамиль Аминев.

С его слов можно было заключить, что главная цель этого выпуска — иметь в продуктовом портфеле компании технику, соответствующую законодательно установленным критериям «отечественности». При соблюдении этих критериев продукция получает право оказаться в реестре российского «железа» при Минпромторге, на который госороганы и отчасти компании с госучастием обязаны ориентироваться при осуществлении своих тематических закупок.

Напомним, по действующим правилам уже с 1 января 2021 г. на российских процессорах должны строится СХД. С 1 июля — портативные компьютеры массой не более 10 кг: ноутбуки, планшетные и карманные ПК (в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата) и электронные записные книжки. С 1 января 2022 г. отечественные процессоры должны появиться в серверах, настольных ПК и моноблоках, устройствах ввода или вывода, мониторах и проекторах, принтерах, сканерах и факсах, а также твердотельных накопителях и материнских платах.

Исходя из этих сроков и своих потенциальных возможностей, «Сила» планирует в январе 2022 г. выпустить на российских чипах свои ноутбуки, в июне 2022 г. — серверы, и в течение 2002 г. без точных сроков, но ориентировочно во второй половине года — СХД, настольные ПК и тонкие клиенты.

Компания «Сила» собирается выпустить свое «железо» на процессорах «Эльбрус-16С» и Baikal-M

При этом намеченный срок выхода серверов определяется тем фактом, что к настоящему моменту в реестр Минпромторга внесен сервер компании на процессорах Intel. Включение состоялось в июне 2021 г., и теперь что бы ни произошло с законодательством, данный сервер будет считаться российским в течение одного года — то есть до июня 2022 г. Когда этот срок истечет, компании и потребуется альтернатива на российских чипах.

В то же время, в «Силе» отмечают, что законодательство в любой момент может поменяться. Один из рассматриваемых сейчас проектов постановления Правительства (изменения в правительственное постановление № 719) подразумевает в том числе отсрочку обязательности применения в российской вычислительной технике отечественных центральных процессоров до 1 января 2023 г. Если эти изменения будут утверждены, сроки выпуска вышеупомянутого «железа» «Силы» также могут сдвинуться.

Какие именно чипы собирается использовать «Сила»

Как сообщил CNews Шамиль Аминев, в своих российских СХД и серверах компания планирует использовать готовящийся к выходу на рынок процессор компании МЦСТ — 16-ядерный, 16-нанометровый «Эльбрус-16С».

О его готовности и получении инженерных образцов разработчики сообщили в октябре 2020 г. Его серийный выпуск тогда был запланирован на первую половину 2022 г.

Аминев отмечает, что на рынке сейчас доступен восьмиядерный процессор МЦСТ — «Эльбрус-8С», но на его основе компания своим заказчикам формировать предложение не готова. «Там слишком много компромиссов, — поясняет он. — С появлением “Эльбрус-16С” ситуация, я думаю, изменится. Они все равно будут уступать продукции Intel. Но это будут уже достаточно конкурентоспособные продукты».

По словам топ-менеджера, «Сила» уже имела возможность опробовать «Эльбрус-16С» и осталась удовлетворена.

Что касается так называемых клиентских устройств: ПК, ноутбуков, тонких клиентов, то их компания планирует строить на чипах «Байкал электроникс» — Baikal-M. Их первая серийная пятитысячная партия пришла в Россию с тайваньской фабрики TSMC в середине октября 2021 г.

Характер и специфика бизнеса «Силы»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сила» было зарегистрировано в Москве 1 сентября 2017 г. Соучредителями организации выступают ООО «ИБС платформикс» с долей в 99% и Георгий Полихрониди с долей в 1%.

По базе «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. компания продемонстрировала выручку в 964 тыс. руб. при чистом убытке в 9,7 млн руб. При этом Шамиль Аминев подчеркивает, что в качестве самостоятельной бизнес-структуры в составе IBS«Сила» начала работать лишь с октября 2020 г., поэтому указанные финансовые показателями нельзя считать релевантными. Первые достоверные публичные данные о выручке и прибыли можно будет узнать из отчетов за 2021 г. По заверению Аминева, компания закончит этот год с прибылью.

Свою миссию «Сила» видит в развитие экосистемы локальных ИТ-решений на основе передовых технологий для обеспечения российским компаниям возможности создания современных ИТ-инфраструктур на базе российских компонентов.

«На начальном этапе развития проекта “Сила” в качестве основных потребителей предполагались крупнейшие госкомпании; в настоящий момент мы видим интерес со стороны различных по размеру отечественных компаний из многих отраслей», — отмечают в организации.

Собственное производство «железа» «Силы» расположено в в подмосковной Балашихе. Основные производственные зоны выполнены в соответствии с требованиями части 4 «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». Класс чистоты производственных зон — ISO8, вспомогательных зон — ISO9.

Компания осуществляет узловую сборку и конфигурирование решений по предварительным договоренностям с заказчикаи, включая внесение изменений в дизайн устройств и доработку встроенного ПО. Склад готовой продукции, материалов и комплектующих организован непосредственно вблизи производственного цеха, внутри складского комплекса.