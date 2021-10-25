Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей

Операторы связи хотят запретить в России свободные ввоз и распространение репитеров сигнала сотовых сетей. Недорогие устройства, усиливающие слабый сигнал, операторы расценивают как источники помех в работе сетей связи. «Билайн» направил соответствующее письмо в «Минцифры».

В России готовится новый запрет

Оператор связи «Билайн» обратился в «Минцифры» с просьбой рассмотреть возможность запрета в России ввоза и продажи бытовых усилителей сигнала сотовых сетей, пишут «Известия». Эти устройства, также известные как «репитеры» (повторители), нередко «глушат» сигнал для других абонентов, утверждают представители оператора.

По их мнению, использование подобных гаджетов оказывает существенное влияние на суммарный уровень сигналов базовых станций операторов связи. Притом репитеры якобы могут ухудшать качество сигнала не только в небольших населенных пунктах, но и в крупных городах с десятками базовых станций.

«Билайн» просит запретить ввоз и продажу на территории России репитеров для всех, с одним единственным исключением. Оставить такую возможность он предлагает лишь самим операторам связи и уполномоченным ими организациям.

По мнению операторов, умещающееся на ладони устройство способно вывести из строя целую сотовую сеть

«Билайн», напомним, входит в так называемую «Большую четверку». Это квартет крупнейших российских сотовых операторов, в составе которого также числятся МТС, «Мегафон» и Tele2.

Для чего нужны репитеры

Повторители сигнала базовых станций наиболее распространены в местах плохого приема этих сигналов. Единственное назначение репитеров заключается в приеме и усилении таких сигналов.

На сегодняшний день россиянам доступен широкий спектр таких устройств. Приобрести их можно как офлайн, так и в интернете, в том числе и на «Яндекс.маркете».

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Мнение Минцифры

Представители Минцифры подтвердили CNews получение письма «Билайна». Тем не менее, однозначное мнение по поводу проблемы, изложенной в документе, ведомство пока не сформировало.

«Озабоченность отчасти разделяем, так как действительно имеет место применение усилителей в нарушение правил их использования. Находимся в диалоге с рынком, а с ведомствами прорабатываем меры, направленные на исключение такого рода применений», – сообщил CNews глава департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур.

При этом Дмитрий Тур не стал уточнять, о каких именно мерах шла речь. Не исключено, что подразумевается именно полный запрет на распространение таких гаджетов, что и предлагает «Билайн», однако подтверждения этому нет.

Штрафы за репитер

Инициатива «Билайна» направлена на запрет именно свободной продажи репитеров. Что касается их несанкционированной установки, то она государством уже регламентирована.

Китай тоже наладил массовые поставки в Россию дешевых репитеров

В октябре 2018 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) опубликовала распоряжение, согласно которому устанавливать репитеры имеют право только операторы связи. Несанкционированная установка такого гаджета физлицом или юрлицом карается административным наказанием, так как считается нарушением ст. 13.4 КоАП РФ («Нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдение норм или параметров радиоизлучения»).

Физлицам будет грозить штраф от 500 руб. до 1000 руб., юрлица заплатят за этот проступок от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Иными словами, россияне (пока еще) могут покупать или продавать репитеры, но устанавливать их права не имеют.

Также в российском КоАП есть статья 13.6 – «Использование средств связи или несертифицированных средств кодирования (шифрования), не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным требованиям». Она предусматривает штраф в размере до 5000 руб. и конфискацию самого устройства. «Но нужно понимать, что это устройство нужно сначала найти, а потом еще и попасть в помещение, находящееся в частной собственности, в чем собственник вполне законно может отказать в отсутствие постановления суда», – сообщил «Известиям» управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

«Большая четверка» солидарна с «Билайном»

Представители МТС, «Мегафона» и Tele2 тоже смотрят на репитеры как на источник проблем в работе их сетей. «В зависимости от условий, несколько репитеров способно создать помехи для одной базовой станции или одно такое устройство может мешать работе даже целого ряда базовых станций, вплоть до их полной блокировки», – сообщил изданию сотрудник МТС Алексей Меркутов.

Представитель Tele2 Дарья Колесникова подчеркнула, что пользовательские репитеры, установленные несанкционированно, могут создавать помехи в радиусе минимум 500 метров и вплоть до нескольких километров. «Количество затронутых абонентов зависит от плотности района, но оно способно достигать сотен», – добавила она.

Про радиус «поражения» в несколько километров рассказали «Известиям» и в «Мегафоне». Неназванный участник рынка мобильной связи сообщил изданию, что всего лишь несколько (точное число не указано) дешевых китайских репитеров способны оставить без связи «целый дачный поселок».

Нарушители обосновались в столице

Репитерами пользуются жители многих российских регионов, отмечают представители операторов связи. Однако большая часть «нарушителей», как выяснилось, проживает на территории Москвы и Московской области.

Директор по регуляторным вопросам «Билайна» Константин Зудин рассказал изданию, что на эти два региона приходится около 95% всех инцидентов, когда репитеры мешают работе сотовых сетей. С его слов, в 2019 г. «Билайн» направил в Главный радиочастотный центр 323 подобных обращения. 200 репитеров в итоге было выключено. В 2020 г. число заявок достигло 400, но отключено было уже лишь около 100.

За неполный 2021 г. число обращений «Билайна» заметно сократилось – их было всего 185. В результате в Москве и МО перестал работать 91 усилитель.

На то, что основная масса пользователей репитеров проживает в столице Московской области, указывают и представители МТС. Tele2 собрал аналогичную статистику – за 2020 г. оператор зафиксировал 390 источников помех (репитеров) в столичном регионе.

Представители «Мегафона» уверены, что в ближайшее время ситуация будет лишь ухудшаться. «Ежегодно в Москве и области количество репитеров увеличивается в два раза»,– сказали они «Известиям».