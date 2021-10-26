Американский менеджер сядет в тюрьму на 20 лет за классический ИТ-шный схематоз

Хищение на закупках

Американскому ИТ-менеджеру грозит до 20 лет тюрьмы за махинации при закупке компьютерного оборудования для нужд организации.

Согласно материалам Минюста США, 35-летний Кириакос Капирис (Kyriakos Kapiris) в течение нескольких лет приобретал у самого себя несуществующее «железо» с помощью платформ Amazon и Square, используя при этом принадлежащие организации кредитные карты.

В общей сложности с декабря 2016 г. по май 2020 г. Капирис предположительно присвоил себе $370 тыс., которые затем потратил на собственные нужды.

Кириакос Капирис почти пять лет закупал несуществующее оборудование для организации, в которой работал ИТ-менеджером

Капирис был арестован 22 октября 2021 г., но затем отпущен под залог в размере $10 тыс. Позднее ИТ-специалисту предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества с использованием электронных средств и одному эпизоду отмывания денег.

Законодательство США предусматривает максимальные наказания за данные преступления в виде 20 и 10 лет лишения свободы соответственно. В случае с мошенничеством также могут быть назначены штраф в размере $250 тыс. и три года испытательного срока после освобождения. На практике же осужденные за подобные преступления редко получают столь длительные сроки.

Суть схемы

Капириса обвиняют в создании преступной схемы вывода денег со счетов неназванной некоммерческой организации из Стербриджа (Массачусетс), в которой тот занимал должность менеджера по информационным технологиям.

В круг его обязанностей входило приобретение ИТ-оборудования для нужд организации. Менеджер имел доступ к двум кредитным картам, принадлежавшим НКО. Капирис оформлял поддельные онлайн-заказы и сопутствующие документы (накладные и заказы на закупку) и с помощью этих кредитных карт проводил платежи в адрес онлайн-аккаунтов, принадлежащих ему самому. Оплаченные таким образом товары и услуги так и не были фактически поставлены заказчику.

В конце 2015 г. Капирис, как следует из документов Минюста, Капирис создал на площадке Amazon учетную запись продавца под названием NetworkingPlus. В 2016 г. к этому добавился новый аккаунт на Square, который также совпадал с названием уже существующего и действующего легитимного бизнеса. В 2019 г. у Капириса появилась еще одна учетка на Square, умышленно или нет мимикрирующая другую компанию.

Как пишет The Register, платформа Square декларирует, что все регистрирующиеся на ней продавцы – как физические, так и юридические лица – проходят проверку. Владелец бизнеса, в частности, должен предоставить площадке документы, подтверждающие его личность, например, паспорт.

Документы, переданные обвинением в суд, не содержат информации о типе использованного Капирисом аккаунта. Square не смогла оперативно дать изданию пояснения относительно того, каким образом возможно было создать на площадке учетную запись от имени чужой компании при наличии процедуры верификации вендора.

Деньги, осевшие на аккаунтах Капириса, затем переводились на его же счет в Bank of America. Нажитое преступным путем ИТ-управляющий тратил по собственному усмотрению. В частности, около $20 тыс. он заплатил подрядчику, ведущему строительство нового жилья в родном для ИТ-шника Нортборо (Массачусетс).

Как в США обходятся с мошенниками

По данным Комиссии по вынесению приговоров США, в 2020 г. средний срок наказания за мошенничество /кражу/растрату составлял 19 месяцев (чуть больше полутора лет), а медианный – восемь месяцев. При этом осужденные за эти преступления в среднем проводят в заключении 26 месяцев (чуть больше двух лет). Медианное значение данного показателя составляет 18 месяцев (ровно полтора года).

Различия в продолжительности тюремного заключения, вынесенного судом и фактически отбытого наказания обусловлены тем, что условные приговоры попадают в статистику как заключения с нулевым сроком. Это способствует уменьшению средних и медианных значений срока наказания, назначенного судом.

То, как эти преступления классифицируются, также влияет на средние показатели, отмечает The Register. Так, в 2017 г., когда Комиссия по вынесению приговоров США представила данные по мошенничеству отдельно от статистики по кражам и присвоению средств: средний срок наказания составлял 26 месяцев, медианный – 15 месяцев.

Около 96,5% дел о мошенничестве в США завершается сделкой со следствием о признании вины, оставшиеся 3,5% доходят до суда. В 2020 г. количество дел в отношении так называемых белых воротничков достигло самого низкого уровня с 1986 г.

В августе 2021 г. CNews писал о том, что американский суд отправил Притхвираджа Бхикху (Prithviraj Bhikha), бывшего старшего директора Cisco по работе с поставщиками, в тюрьму на три с половиной года, а также конфисковал его недвижимость в Калифорнии.

Высокопоставленный сотрудник получал «откаты» и незаконно оказывал Cisco услуги на многие миллионы долларов, используя для этого подставную фирму. Обманул он также и налоговиков, не доплатив $2,5 млн подоходного налога. Однако в отличие от деятельности Капириса работа Бхикхи все же принесла Cisco реальную пользу. Согласно выводом суда, его махинации в конечном счете сэкономили компании десятки миллионов долларов.