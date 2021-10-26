Составлен список ИТ-вакансий России с самой высокой зарплатой. Топ-10

В октябре 2021 г. HeadHunter опубликовал свыше 133 тыс. вакансий в ИT-сфере. Специально для CNews компанией был составлен список топ-10 наиболее высокооплачиваемых вакантных позиций. Его возглавляют программисты и бизнес-аналитики. В тройку регионов-лидеров по числу открытых вакансий вошли Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.



133 тысячи ИТ-вакансий

Сфера информационных технологий стала самой привлекательной для трудоустройства на российском рынке труда: по данным hh.ru, в ИТ стремится работать каждый пятый российский соискатель.

В октябре 2021 г. HeadHunter представил 133 тыс. вакансий в ИT-сфере, из них 14 тыс. — для студентов и начинающих карьеру. Большую долю в общем числе составляют вакансии в сфере программировании и разработки: около 45 тыс., более 24 тыс. вакансий — в инженерной отрасли и порядка 22 тыс. — в сфере поддержки и Helpdesk.

Среди лидирующих по числу открытых вакансий регионов первое место уверенно занимает Москва — 43 тыс. Также долей от общего количества вакансий в ИT сфере выделяются Санкт-Петербург — чуть менее 16 тыс., Свердловская область и Республика Татарстан, насчитывающие более 8 тыс. предложений суммарно. Зарплатная вилка более чем для 1000 вакансий начинается от 355 тыс. руб.

Более 130 тыс. вакансий для айтишников. Самые высокие зарплаты у разработчиков и аналитиков

Специально для CNews.ru HeadHunter подготовил подборку из 10 самых высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ. Некоторые из работодателей сразу обозначают необходимость переезда в другую страну. В этой подборке, например, есть предложения с переселением в США и Канаду. Отдельно работодателями отмечается необходимость хорошего владения английским языком и опыт работы в Java.

Архитектор решений

Компания «Гетсиэрэм», которая занимается разработкой программных продуктов для управления продажами через интернет, ищет в штат архитектора решений для проектной работы. Работодатель предлагает удаленную работу 20 часов в неделю, продолжительностью три месяца.

Основной задачей соискателя станет «технологическая проработка решения и запуск разработки». Работодатель ожидает, что на выходе получится развернутая среда разработки и исполнения, верхнеуровневое описание CI/CD. Стоимость проекта — 1 млн руб. От соискателя требуют опыт работы более шести лет.

Senior Machine Learning Engineer (Remote)

Группа full-stack разработчиков ODDSCORP ищет «опытного и талантливого» разработчика Machine Learning. Задачи для будущего соискателя: разработка моделей прогнозирования в live-режиме (вероятность исхода события матчей). Работодатель предлагает от 700 тыс. до 1 млн руб. на руки.

Сейчас вакансия находится в архиве: на сайте заявлено, что «работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию».

Разработчик Java

Американский стартап Behavox ищет разработчика Java, который будет помогать масштабировать компоненты платформы и способствовать созданию новых продуктов на их основе. Работа предполагает полноценную занятость. Работодатель предлагает большой пакет поддержки на переезд (в научно-исследовательский центр компании в Монреале) и получение разрешения на работу для кандидата и его семьи. Заработная плата — от $10 тыс. (без малого 700 тыс. руб.) до вычета налогов.

От соискателя ожидают более восьми лет опыта создания масштабируемых серверных приложений, хорошее знание ядра Java, опыт работы с любым другим языком на основе JVM (Groovy, Kotlin, Scala). Также для работодателя важно глубокое понимание работы JVM, опыт работы с микросервисными технологиями.

Директор по информационным технологиям

Команда разработчиков мобильного приложения направления FinTech, компания «Нест эгг» ищет в команду директора по ИТ, который будет определять цели и стратегии для ИТ-отдела, выбирать и внедрять подходящие технологии для рационализации всех внутренних операций, а также заниматься оптимизацией их стратегических преимуществ. Размер заработной платы — от 8 тыс. евро (645 тыс. руб.) до вычета налогов.

От соискателя ожидают наличие «отличных управленческих навыков», подтвержденный опыт работы в качестве директора по информационным технологиям или на аналогичной руководящей должности. А также опыт проектирования/разработки ИТ-систем и планирования внедрения ИТ.

Machine Learning Java Engineer

Компания BrainShells, которая проводит исследования по разработке алгоритмов и приближенных к реальности моделей, ищет Java-инженера в области машинного обучения для сбора и подготовки данных для обучения предиктивных моделей, проведения исследований в области Data Science/ML, статистического анализа, обработки данных и других задач. От кандидата требуется опыт в Java SE от пяти лет, умение программировать и знание английского языка. Работодатель указывает, что плюсом будет опыт программирования на С++ и опыт работы в области ML (machine learning).

Соискателю обещано участие в разработке нового продукта, а также от $5 тыс. до $15 тыс. (до 1,1 млн руб.) на руки.

Back-end Developer (Solidity+Django)

Разработчик компьютерного программного обеспечения, компания «Бария» ищет в свою команду бэкэнд-разработчика на удаленную работу. Кандидат должен иметь опыт работы с Solidity, с фреймворками Django и Django Rest Framework от двух лет. Для работодателя будет плюсом наличие у кандидата опыта работы с фронтенд-фреймворками (React, VueJS). Заработная плата — от от 600 тыс. руб. на руки. Сейчас вакансия находится в архиве.

C++ Team Lead/Senior C++ Developer

Gara.capital, ИT-компания, работающая в HFT-индустрии, в поисках старшего разработчика C++ для разработки компонентов распределенной высоконагруженной системы, а также для разработки дизайна и внедрения продвинутых решений для трейдинговой платформы.

Соискателю предстоит разработка компонентов распределенной высоконагруженной системы, создание дизайна и внедрение продвинутых решений для трейдинговой платформы, а также управление командой более чем из пяти человек.

Соискатель должен иметь опыт разработки С++ от четырех лет, опыт работы с многопоточным и асинхронным кодом от четырех лет, а также глубокое понимание алгоритмов и структур данных и опыт разработки платформ low-latency. Работодатель обещает от 600 тыс. руб. до вычета налогов.

Principal Software Engineer (Open Source)

Калифорнийский стартап Cube Dev ищет на удаленную работу ведущего инженера-программиста. Кандидат будет вносить свой вклад в Cube и поддерживать его кодовую базу на GitHub, участвовать в поддержке сообщества в Slack, служить точкой входа в команду и работать с техническим директором над принятием архитектурных и продуктовых решений.

Соискатель должен быть экспертом в структурах данных и алгоритмах, а также в JavaScript и Node.js., иметь твердое понимание того, как работают базы данных, опыт создания приложений с высоконагруженной облачной инфраструктурой и управления ими. Также важны хорошие навыки программирования. Работодатель обещает заработную плату от $8 тыс. (555 тыс. руб.) до вычета налогов.

Senior Java developer с переездом в США

«Истбэнк технолоджиз Европа» открыла вакансию Senior Java developer в Вашингтонском офисе. От кандидата требуется опыт работы не менее трех лет, высшее образование (желательна степень в математике, информатике или схожих областях), знание бэкэнда (Spring, J2EE, SQL and/or no-SQL databases, messaging middleware и т. д.). Оклад: от $7 600 (527 тыс руб.) до вычета налогов. Сейчас вакансия уже находится в архиве.

Solution-инженер/архитектор

Аптечная сеть Аcha ищет solution-инженера для разработки архитектурных решений с учетом выполнения требований по масштабируемости, отказоустойчивости, целостности данных. Ожидается разработка архитектурных решений с учетом выполнения требований по масштабируемости, отказоустойчивости, целостности данных и детализация архитектурных решений.

Среди задач solution-инженера также взаимодействие с функциональными экспертами, подрядчиками, другими участниками проекта, согласование принятых решений, выбор готовых ИТ-решений в рамках реализуемых проектов компании и подготовка спецификаций оборудования: СХД, серверы, сетевое оборудование, включая инфраструктурное ПО.

Среди требований к кандидату: понимание архитектурных решений при реализации отказоустойчивых высоконагруженных решений. Соискателю обещают «белую» заработную плату, удаленный формат работы, гибкое время начала и окончания рабочего дня, а также от 500 тыс. руб. на руки.

ИТ-рынок в России

За лето 2021 г. значительно выросло количество вакансий. Например, в апреле 2021 г. на портале hh.ru было представлено только 105 тыс. вакансий в ИТ-сфере. В октябре — более 133 тыс. Как и в списке наиболее востребованных ИТ-профессий 2020 г., лидирующие позиции сохранили разработчики на языке программирования Java и аналитики данных.

Зарплаты ведущих специалистов заметно выросли. Уровень заработной платы для дистанционных ИТ-специалистов в 2020 г. варьировался в диапазоне от 46 тыс. руб. до 259 тыс. руб. Например, заработная плата архитектора программного обеспечения составляла только 259 526 руб.

В октябре 2020 г. CNews рассказывал об уровне зарплат программистов C#. Максимальный размер заработка опытного разработчика C# составлял 350 тыс. руб. в Москве и 300 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Сочи. В других крупных российских городах, по данным Superjob, она варьировалась от 210 тыс. руб. до 280 тыс. руб.

Весной 2021 г. CNews и HeadHunter представили подборку наиболее высокооплачиваемых ИТ-вакансий в России на конец марта 2021 г. Топ-10 наиболее высокооплачиваемых предложений марта 2021 г. в сфере ИТ по данным hh.ru возглавила вакансия старшего Fullstack-разработчика в московском офисе американской компании TeamDirector с ежемесячной компенсацией в размере 300-420 тыс. руб. до вычета налогов.