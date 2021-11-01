Всемирно известный поисковик попал под запрет в России

Холдинг Mail.ru исключил из выдачи своего поисковика ссылки на страницу компании Yahoo – некогда мирового лидера в сегменте интернет-поиска. Это стало следствием жалобы компании «Стар медиа дистрибьюшн» на Yahoo за якобы нарушение интеллектуальных прав. Другие отечественные поисковики следовать примеру конкурента не стали.

Yahoo попал в немилость

Компания Yahoo, владеющая одноименной поисковой системой, попадала под блокировку в Рунете. Как пишет «Коммерсант», главная страница сайта компании (yahoo.com) была исключена из выдачи поисковика Mail.ru.

Причиной блокировки стала жалоба компании ООО «Стар медиа дистрибьюшн» (входит в группу Star Media). По ее заявлению Yahoo была занесена в антипиратский реестр, а причиной стало нарушение прав на сериал «Тайная любовь».

Жалоба была подана 26 октября 2021 г., сообщило издание со ссылкой на неназванного сотрудника «крупной интернет-компании». Блокировка была снята лишь 29 октября 2021 г. таким образом, сайт Yahoo пропал из выдачи Mail.ru на четыре дня.

«Это была техническая ошибка на стороне правообладателя, которую исправили, как только заметили», – заявил источник издания среди правообладателей, осведомленный о происходящем.

Yahoo на своем примере доказал, что в России из поиска можно исключить всех, даже крупнейшие мировые компании

Антипиратский реестр – это вотчина Медиакоммуникационного союза (МКС), который им управляет. Представители «Стар медиа» отказались комментировать случившееся, но косвенно подтвердили, что блокировка Yahoo была ошибкой. Они заявили изданию, что специалисты с ошибкой разбираются. В подробности они вдаваться не стали.

Представители Медиакоммуникационного союза отказались уточнять, по какой причине сайт yahoo.com неожиданно исчез из поисковой выдачи конкурента.

Все дело в антипиратском меморандуме

Как пишет издание, Mail.ru заблокировал yahoo.com, следуя требованиям антипиратского меморандума. CNews сообщал, что холдинг подписал этот меморандум еще в 2018 г. наряду с «Яндексом» и Rambler. Документ предписывает исключать сайты из выдачи, если те были внесены в реестр пиратских ресурсов. Именно так МКС поступил с сайтом Yahoo.

После блокировки «наш поиск сообщил в реестр, что блокировать целый домен некорректно, и разблокировал его», - сообщили «Коммерсанту» представители Mail.ru.

В то же время ни «Яндекс», ни Rambler, следовать примеру своих конкурентов не стали и от блокировки отказались. Редакция CNews обратилась в компании с вопросом о причине отказа от блокировки Yahoo. Представители «Яндекса» сообщили, что 29 октября 2021 г. обратились в МКС с письмом «для проведения проверки правомерности внесения ссылки на Yahoo в реестр». «Как оказалось, Yahoo действительно попал в реестр по ошибке», – заявили CNews представители российского интернет-гиганта. «Мы считаем, что решение по блокировке доменов, а не ссылок на конкретную страницу со спорным контентом, должны принимать на уровне одного из регуляторов отрасли. Только в таком случае возможно будет избежать злоупотреблений и ошибочных блокировок доменов легальных ресурсов. Блокировка доменов должна быть крайним шагом, так как в случае ошибки могут пострадать как владельцы площадки, так и их партнеры и пользователи», – добавили они.

Один из пяти самых популярных поисковиков

Компания Yahoo была основана в 1994 г. До появления Google в 1998 г. ее поисковик был мировым лидером. В 2021 г. сервис не пользуется столь же широкой популярностью ни в мире, ни в России, где его исключили из поисковой выдачи местного конкурента.

На мировой арене в октябре 2021 г. Yahoo находился на четвертом месте с долей 1,5% (статистика StatCounter). За ним следовал отечественный «Яндекс» (0,95%). Google за 23 года существования занял 91,67% рынка.

В России американский Yahoo еще менее популярен – шестое место и доля 0,28%. Топ-3 наиболее популярных у россиян поисковиков – это Google (55,93%), «Яндекс» (41,71%) и Mail.ru (1,16%). Bing компании Microsoft находится на четвертой строчке с долей 0,51%.

Меморандум есть, закона нет

Компании, подписавшие антипиратский меморандум, рассчитывали, что в дальнейшем в России появится и соответствующий антипиратский закон. С одной стороны, так и произошло, с другой – пока это всего лишь законопроект, плюс его разработка затянулась на годы.

Меморандум был подписан в начале 2018 г. Однако антипиратский законопроект был внесен в Госдуму лишь летом 2021 г. Как сообщал CNews, это сделал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Законопроект реализует возможность во внесудебного удаления из поисковой выдачи ссылок на нелегальный контент для широкого круга правообладателей.

Положительный отзыв Правительства России законопроект получил спустя еще четыре месяца, 28 октября 2021 г. Дата первого его чтения в Госдуме на 1 ноября 2021 г. назначена не была.