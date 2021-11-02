Huawei может продать свое производство серверов на чипах Intel и AMD

Под гнетом американских санкций Huawei может продать свой бизнес по производству х86-серверов. Переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся. В ноябре 2020 г. аналогичная участь постигла Honor – «дочку» Huawei по производству смартфонов.

Минус одно направление бизнеса

Компания Huawei всерьез рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству х86-серверов, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. Причиной потенциального отказа китайского техногиганта от этого бизнеса являются американские санкции, из-за которых она уже лишилась своего дочернего бренда Honor.

По информации Bloomberg, из-за внесения американскими властями Huawei в черный список компания не может в полной мере сотрудничать с Intel – главным поставщиком процессоров для ее х86-серверов. Отгрузка чипов затруднена, хотя и не остановлена полностью, что, в свою очередь, накладывает отпечаток на производство самих серверов.

Согласно имеющимся данным, Huawei настолько полна решимости продать часть своего серверного бизнеса, что уже ищет ему нового владельца. Более того, поиски вышли на стадию активных переговоров с неким консорциумом. В его составе есть как минимум один покупатель, имеющий за плечами поддержку государства.

Сумму возможной сделки источники издания не раскрывают. По их словам, она исчисляется миллиардами юаней.

Кому может отойти бизнес

Интерес к серверному бизнесу Huawei в последние месяцы проявляют несколько организаций, как частных, так и имеющих господдержку. Со слов одного из источников Bloomberg, главным претендентом можно считать инвест-компанию Henan Information Industry Investment Co. Ltd. со штаб-квартирой в Чжэнчжоу (Китай).

После продажи бизнеса по выпуску х86-серверов в распоряжении Huawei останутся серверы на собственных ARM-процессорах

Это один из партнеров серверного бизнеса Huawei. Наряду с ней в переговорах участвуют производитель бытовой электроники Huaqin Technology Co. Ltd. и неназванная компания по управлению активами, представляющая правительство провинции Хубэй (Китай).

Пока нет данных, планируют ли эти компании единолично владеть бизнесом Huawei по производству х86-серверов, или же все они являются участниками одного консорциума. Huawei и все потенциальные покупатели от комментариев отказались.

Заберут, но не все

Важно отметить, что пока речь идет о продаже производства серверов именно на базе х86-процессоров. Наряду с ними Huawei выпускает серверные решения на базе ARM-процессоров серии Kunpeng собственной разработки, многие из которых способны на равных тягаться с флагманскими чипами Intel. О возможной передаче и этой части серверного бизнеса компании новому владельцу информации на момент публикации материала не было.

К тому же, производство х86-серверов никогда не было основным для серверного бизнеса Huawei. Компания всегда делала ставку на собственные ARM-решения. По данным Bloomberg, за последние годы Huawei смогла установила прочные партнерские отношения с поддерживаемыми государством компаниями в провинции Хэнань (Китай). В их числе и компания Huanghe Kunpeng, дочернее подразделение упомянутой компании Henan Information Industry Investment. Huanghe Kunpeng использует процессоры Kunpeng для разработки серверов и персональных компьютеров. По словам источников издания, Huawei также недавно открыла в Чжэнчжоу новую дочернюю компанию Xfusion для развития серверного ARM-бизнеса и продвижения процессоров Kunpeng.

Серверный бизнес Huawei имеет тесные связи и с российским рынком. В апреле 2021 г. CNews писал о намерении Huawei локализовать на территории России производство своих серверов. Для этого она заручилась поддержкой компании «Ситроникс». Партнерство при определенных условиях позволит китайской компании войти в реестр отечественного оборудования. Кроме того, Huawei надеется стать эксклюзивным поставщиком серверной продукции для МТС.

Пагубное влияние американских санкций

Компания Huawei стала рычагом давления в торговой войне между США и Китаем, развязанной в 2018 г. экс-президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). Американцы нанесли первый удар по Huawei в мае 2019 г., запретив крупным ИТ-компаниям США работать с ней. В списке оказались Intel, Qualcomm, Broadcom и ряд других.

В первую очередь пострадал бизнес Huawei по производству смартфонов. Из-за санкций компания потеряла возможность выпускать мобильники с сервисами Google (YouTube, Gmail, Play Market и др.), что сразу сделало их неинтересными в глазах покупателей.

Весной 2020 г. Трамп запретил тайваньской компании TSMC производить ARM-процессоры для Huawei. В ноябре того же года Huawei была вынуждена продать бренд Honor, под которым она выпускала недорогие и некогда популярные в России и мире Android-смартфоны. К примеру, в I квартале 2020 г. Honor занимала 30% российского мобильного рынка и являлась лидером, а Huawei удерживала еще 10%.

Американские санкции больно ударили и по финансовой стабильности Huawei. В своем отчете за III квартал 2021 г. она была вынуждена констатировать 38-процентное падение выручки год к году – до 135 млрд юаней ($21,2 млрд по курсу на 2 ноября 2021 г.).

Этот квартал стал четвертым подряд, в котором Huawei фиксировала снижение выручки. Член совета директоров компании Го Пин (Guo Ping) заявил, что корпоративный сегмент бизнеса Huawei стабилен в своих финансовых показателях. Проблемы приносят лишь потребительские подразделения, к которым относится и производство смартфонов.