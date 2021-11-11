Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

ФАС раскрыла сговор на десятках гостендеров по линии ВКС как минимум на 178 млн руб. По многим признакам, главную роль в картеле играла очень известная на российском ВКС-рынке компания. В ходе разбирательства фигуранты дела в сговоре сознались и даже «сдали» надзорному ведомству десяток договорных закупок, которые ФАС до этого ни в чем не подозревала.

Картель с участием Trueconf

Как выяснил CNews, один из наиболее заметных игроков российского рынка видеоконференцсвязи (ВКС) компания Trueconf оказался в центре скандальной истории, связанной с картельными сговорами на крупных гостендерах.

Вывод о неправомерности действий данной организации и связанных с ней структур сделало Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Решение о нарушении законодательства датировано 19 июля 2021 г., хотя публикация документов на сайте ФАС произошла несколько позже.

Разбирательство стартовало 2 октября 2020 г. Его фигурантами стали ООО «Труконф», ООО «ТДЮС», ООО «Вионикс», ООО «Интеграция», ООО «ВКС технологии».

Изначально ФАС установила, что в период с 12 ноября 2018 г. по 7 июля 2020 г. эти организации в различных комбинациях (но не более двух компаний одновременно) приняли участие в 13 тематических гостендерах, связанных с ВКС-тематикой. Какие-либо иные участники на рассматриваемые аукционы заявки не подавали. Заказчиками выступили Аппарат Госдумы, Росгвардия, Росстат, две структуры Минздрава, Ивановская областная дума и другие госструктуры.

Сумма начальных цен контрактов по торгам составила без малого 155 млн руб. «Ответчики, подав в ходе рассматриваемых аукционов по одному ценовому предложению, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом», — указывает ФАС. В результате снижение цен лотов по 12 аукционам составило от 0,5% до 2,6 %; по одному снижения не произошло вовсе.

В процессе разбирательства заподозренные в сговоре компании отпираться не стали. «Ответчиками были представлены заявления о заключении между ними недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения, направленного на поддержание цены на торгах», — говорится в документах ФАС.

Более того, один из фигурантов дела «сдал» надзорному ведомству 11 договорных торгов, которые ФАС до этого не изучала. Как отмечено в заключении по делу, «ООО “ТДЮС” инициативно представлена информация, ранее отсутствующая в материалах дела, о том, что устное картельное соглашение, направленное на поддержание цен в ходе торгов, также было реализовано между ответчиками в ходе…». Далее следуют номера 11 тендеров, в числе госзаказчиков на которых оказались МОЭCК, структура Роспотребнадзора, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, ФГБУ «Центр агроаналитики» и др.

«ООО “ВКС технологии”, “Вионикс”, “Труконф” и “Интеграция” подтверждены сведения, представленные в заявлении ТДЮС относительно устного картельного соглашения между ответчиками», — отмечено дознавателями.

Представители Trueconf не смогли прокомментировать CNews ситуацию к моменту публикации этого материала.

Что ожидает провинившихся

С учетом сроков давности и некоторых технических нюансов, в итоговом заключении ФАС речь идет о 24 договорных тендерах с суммой начальных цен в 178,18 млн руб.

По итогам торгов больше всех денег получил ТДЮС — 167,8 млн руб. за 16 контрактов. «Труконфом» было заключено три контракта на общую сумму 3 млн руб., «ВКС технологиями» было заключено пять контрактов на 6,1 млн руб.

При этом сумму конкретного ущерба для заказчиков ФАС установить не смогла.

«Предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства по факту запрещенного соглашения ответчикам не выдавать в связи с завершением его реализации», — говорится в решении ФАС. В данном случае, видимо, идет отсылка к указанному в документах ведомства факту: «ТДЮС сообщено, что договоренности о совместном участии ответчиков в торгах и неоказании конкурентных действий в сторону друг друга в настоящее время расторгнуты, а также представлены письменные уведомления в адрес ответчиков о расторжении соглашения».

В то же время последний раздел решения ФАС гласит, что материалы по делу должны быть переданы должностному лицу для проведения административного расследования в соответствии с положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Редакция CNews ожидает от Московского управления ФАС комментариев на тему того, какое именно наказание понесли участники картельных соглашений по итогам разбирательства.

При этом необходимо отметить, что по данным картотеки арбитражных дел, компания Trueconf 20 октября 2021 г. подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать решение ФАС незаконным. Существо иска пока в публичном доступе не представлено. Никто из «коллег» Trueconf по картелю с антимонопольным органом пока в судебную тяжбу не вступил.

Кто играл в картеле первую скрипку

Собеседник CNews на рынке ВКС не сомневается в том, что сговорившиеся компании являются не просто дружественными структурами, а тесно связанными между собой компаниями, чья деятельность регулируется Trueconf. Частично это подтверждается сопоставлением открытых данных, а также некоторыми выводами ФАС.

Как уже было сказано выше, формально главным выгодоприобретателем от картельного сговора стал ТДЮС. По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТДЮС» было зарегистрировано 2 декабря 2016 г. Его единственным учредителем с ноября 2018 г. и гендиректором с июля 2019 г. выступает Дмитрий Одинцов. Человек с таким же именем как минимум до конца сентября 2021 г. являлся директором по развитию Trueconf. Собеседника CNews заверяет, что это одно и то же лицо. Представители Trueconf этот вопрос CNews не прокомментировали.

В конце 2017 г. в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТДЮС» дважды вносились изменения по доверенности на имя И. А. Харечко. По данным реестра, гендиректором и единственным учредителем еще одного участника картеля — ООО «Вионикс» — с момента его регистрации в октябре 2018 г. является Илона Анатольевна Харечко.

Ее имя фигурирует и в заключении ФАС в отношении еще одного фигуранта картеля с упоминанием почты на сервере Trueconf. «Комиссией установлено, что в заявлении ООО “ВКС технологии” от 25 апреля 2019 г. на выдачу сертификата в УЦ ООО “Сертум-про” в качестве контактного адреса электронной почты указано: kharechko@trueconf.ru... Таким образом… почтовое имя… идентично фамилии генерального директора ООО “Вионикс”», — отметили в ФАС.

По заверению собеседника CNews, Илона Харечко — это офисный сотрудник Trueconf, то есть работник отнюдь не высокого ранга.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ВКС технологии» было зарегистрировано 14 марта 2017 г. Гендиректор — Илья Егоров. Единственный учредитель — Иван Мелешко. Собеседник CNews называет Егорова «главным финансистом», а Мелешко — «штатным программистом» Trueconf.

Юрлицо последнего из участников сговора ООО «Интеграция» было зарегистрировано 5 февраля 2018 г. (в сентябре 2021 г. прекратило существование). Единственным соучредителем и гендиректором организации был заявлен Андрей Самопал. По данным собеседника CNews, этот человек является ИТ-специалистом из донецкого офиса Trueconf.

На чем еще погорели участники картеля

Как следует из решения ФАС, работники антимонопольной службе в процессе сбора доказательной базы проделали немалую работу.

В частности, было установлено, что все пять фигурантов дела зарегистрированы по разным адресам Москвы и Московской области, но участвовали в торгах с использованием идентичных IP-адресов.

«Предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действующие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла — сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов, — указывает ФАС. — При попытке искусственного создания повторяющегося IP-адреса происходит блокировка отправителей с последующей блокировкой IP-адреса». Эти адреса официально принадлежали ООО «Труконф».

«Кроме того, в результате анализа свойств файлов, полученных торговыми площадками от ответчиков, поданных ими в рамках участия в рассматриваемых аукционах, установлено использование идентичных учетных записей, на которых ответчиками создавались и изменялись файлы заявок», — отмечают работники антимонопольного органа.

«Идентичность учетных записей создания и изменения файлов заявок, абсолютная идентичность файлов заявок, а также идентичность даты и времени создания, даты изменения таких файлов заявок свидетельствует о том, что ответчики координировали свои действия при подготовке файлов заявок, преобразовывали и сохраняли такие файлы на одних и тех же электронно-вычислительных устройствах, а также обменивались файлами заявок, — добавляют в ФАС. — Тот факт, что заказчиками ни одна из заявок ответчиков не отклонена, косвенно свидетельствует о том, что обмен информацией между ответчиками, осуществлялся в целях допуска ответчиков до аукционов».

Некоторые факты о Trueconf

По данным ЕГРЮЛ, действующее юрлицо Trueconf, ООО «Труконф» было зарегистрировано 7 февраля 2017 г. Соучредителями выступают гендиректор организации Лев Якупов с долей в 40%, Станислав Солдатов (40%) и Дмитрий Ананчев (20%).

По базе «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. компания продемонстрировала выручку в 739,3 млн руб. с приростом этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 193%. Чистая прибыль составила 28,8 млн руб. За юрлицом числится 59 госконтрактов на общую сумму в 57,2 млн руб.

«TrueConf — крупнейший разработчик программных и аппаратных решений для видеоконференцсвязи и удаленной работы в России, — сообщает о себе компания на своем сайте. — TrueConf Server, наше флагманское решение для видеосвязи, может работать в закрытой сети и объединять до 1000 абонентов в одной конференции».

В качестве обоснования заявлений о своих лидерских позициях компания отмечает, что «Trueconf — единственный российский ВКС-разработчик, неоднократно отмеченный в исследованиях авторитетных аналитических агентств Gartner и IDC».