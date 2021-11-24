Россиянина посадили в тюрьму за пиратское ПО. У разработчика к нему не было претензий

Суд отправил на нары Ивана Красноюрченко за пользование пиратской версии ПО «Компас – 3D». Предприниматель, у которого остались жена и двое детей (один из них – инвалид) проведет в тюрьме год жизни. При этом у владельца прав на «Компас – 3D» к нему нет претензий.

Украл, пользовался – в тюрьму

Директор свердловской компании ООО «УЗКО» («Уральский завод котельного оборудования») Иван Красноюрченко проведет год жизни в тюрьме. За решетку его отправил председатель Асбестовского суда Свердловской области Александр Вознюк.

По решению Вознюка Красноюрченко отправится на год в колонию общего режима за использование на своем заводе пиратской копии системы автоматизированного проектирования «Компас – 3D v18», пишет свердловский портал Tochka News. Главу завода, у которого на свободе остался ребенок-инвалид, признали виновным по ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских прав»).

Иван Красноюрченко (справа) с женой Мариной и двумя детьми

Примечательно, что на момент публикации материала дело Красноюрченко отсутствовало в картотеке суда или было недоступно через официальный сайт ведомства. По данным портала «Судебные решения», дело поступило в суд 26 августа 2021 г. и было зарегистрировано 31 августа 2021 г. Приговор судья Вознюк вынес 15 ноября 2021 г.

Претензий не было

Владельцем авторских прав на программу «Компас – 3D» является российская компания «Аскон – системы проектирования» («Аскон»). Первую версию данного ПО она выпустила еще в 1989 г. По данным портала Tochka News, у компании не было претензий к Ивану Красноюрченко. Редакция CNews обратилась в «Аскон» за подтверждением этой информации и ожидает ответа.

Таинственная история заключения

Сотрудник завода Красноюрченко Глеб Шиманов сообщил Tochka News, что все началось в мае 2021 г. когда в офисе силами сотрудников местного ОБЭП был проведен обыск на предмет наличия на компьютерах пиратского софта. На трех из 10 ПК они нашли нелицензионный «Компас – 3D». Эти копии, со слов Шиманова, «были скачаны и когда-то установлены сотрудниками компании для просмотра чертежей».

Шиманов уточнил, что Краснюорченко инкриминировали нарушение ст. 146 ч.3 в), г) УК РФ. Директор завода написал явку с повинной.

Заключение судьи Александра Вознюка. Нажмите для увеличения

После этого сотрудники завода вышли на представителей «Аскона» и заключили с ними соглашение на покупку лицензий в отмен на отказ от претензий и подписание мирового соглашения. «Но вдруг в наше взаимодействие вмешались “потусторонние силы”. ООО «Аскон – системы проектирования» в лице представителей Закусилова И. и Козубенко Ю. В. перестали выходить на связь», – сказал Глеб Шиманов.

«В итоге суд состоялся 15 ноября (2021 г. – прим. CNews), Иван получил год реального заключения несмотря на то, что сторона обвинения запрашивала условный срок, что у него трое детей (два из которых несовершеннолетние, а один ребенок-инвалид), что реальный ущерб правообладателю нанесен не был (иска на ущерб не было, на суд они не являлись). <…>. Я не понимаю, чем мотивировал свое решение судья Вознюк Александр Юрьевич, вынесший такой суровый приговор, оставив без кормильца многодетную семью, без “головы” производственное предприятие, у которых так же есть семьи», – добавил Шиманов.

На запрос CNews о том, действительно ли велись переговоры с заводом о подписании мирового соглашения, отказе от претензий и покупке лицензий, представители компании «Аскон» не ответили. Также они не сообщили, с чем связан их односторонний выход из этих переговоров.

Все могло быть намного проще

Статья 146 ч.3 в), г) УК РФ, которую, по решению Вознюка, нарушил Иван Красноюрченко, предусматривает различные виды наказания. К примеру, главе завода могли присудить принудительные работы на срок до пяти лет.

Представитель обвинения просил два года условно. В связи с этим остается непонятным, почему Вознюк отдал предпочтение именно тюремному заключению. Вынося приговор, судья заявил, что «исправление Красноюрченко возможно только в условиях реального лишения свободы».

С другой стороны, срок заключения мог составить вплоть до шести лет с дополнительным штрафом до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода Красноюрченко за период до трех лет или без такового.

По данным Tochka News, c 15 ноября 2021 г. Иван Красноюрченко находится под стражей СИЗО-2 в небольшом городе Ирбит Свердловской области. Он ожидает апелляции по своему делу в областном суде.

22 ноября 2021 г. жена осужденного Марина Красноюрченко выложила на YouTube-канале Tochka News обращение. «Я, Красноюрченко Марина, обращаюсь к правозащитным организациям и ко всем неравнодушным. Неделю назад моего мужа осудили и приговорили к одному году тюрьмы за установленную на работе проектировочную программу. Я не считаю, что мой муж – опасный преступник, и может нанести вред обществу, и что он должен сидеть в тюрьме. В нашей семье трое детей, один из которых – ребенок-инвалид. Муж являлся единственным работающим в нашей семье. На данный момент я с детьми осталась без средств к существованию. Я прошу разобраться в этой ситуации, и хочу найти справедливость. Также я считаю, что суд проходил с нарушением прав и носил заказной характер», – заявила Марина Красноюрченко.