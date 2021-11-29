CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Техника
|

Криптомайнеры ломают облака Google

В отчете нового подразделения компании Google указывается, что киберзлоумышленники компрометируют облачные ресурсы Google в основном ради установки криптомайнеров.

Взлом облаков Google

Google объявила о том, что киберзлоумышленники активно взламывают облачные аккаунты в ее сервисах, чтобы производить генерацию криптовалют. По подсчетам компании, в 86% случаев компрометации облачных сервисов Google фигурировали криптомайнеры.

Как установили эксперты Google, среднее время между взломом облачного аккаунта и установкой в него программы для генерации криптовалют составляет не более 22 секунд. Эти данные приводятся в отчете группы по реагированию на киберугрозы Google (Cybersecurity Action Team).

В большей части случаев причиной взлома становятся небрежное отношение владельцев аккаунтов к своей безопасности или наличие серьезных уязвимостей в ПО, установленном в облаке.

«В то время как клиенты облачных сервисов продолжают сталкиваться с большим разнообразием угроз, нацеленных на приложения и инфраструктуру, многие успешные атаки связаны с плохой гигиеной и отсутствием базовых средств безопасности, — говорится в отчете Google. — В последнее время большая часть инцидентов, с которыми имели дело наши внутренние службы кибербезопасности, были связаны добычей криптовалют, фишинговыми кампаниями и шифровальщиками-вымогателями. Учитывая эти наблюдения и общую ситуацию с киберугрозами, организации, которые акцентируют внимание на реализации средств безопасности, мониторинга и внутреннего контроля, с большим успехом смогут отразить эти угрозы или, по крайней мере, в меньшей степени пострадают от них».

goog_600.jpg

Киберзлоумышленники осадили облака Google ради криптомайнинга

Владельцам аккаунтов рекомендовано усилить свою безопасности с помощью таких мер как двухфакторная авторизация, а также подключиться к программе обеспечения дополнительной безопасности, которую предлагает Google.

«Облачные ресурсы — заведомая мишень для криптомайнеров, заинтересованных в больших вычислительных мощностях, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Облачный сервис Google — далеко не единственный, кого регулярно пытаются атаковать операторы криптомайнеров, и интенсивность подобных атак растёт и в обозримом будущем продолжит расти».

Другие составляющие отчета

Google Cybersecurity Action Team — недавно созданное подразделение компании, чьей задачей является консультирование бизнеса и государственных органов в области кибербезопасности и цифровой трансформации.

Ее первый отчет, посвященный «горизонту угроз», связан не только с атаками на облачную инфраструктуру Google, но и другими значимыми явлениями. В частности, в нем упоминаются хакерские группировки, предположительно связанные с российскими и северокорейскими спецслужбами, занимающимися разными формами фишинга, а также атаками шифровальщиков, использующими особенно надежное шифрование.

В отчете отдельно упоминается группировка Black Matter как угроза, заслуживающая отдельного внимания. Впрочем, в начале ноября 2021 г. BlackMatter объявила о свертывании деятельности из-за «давления властей».

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мегапровайдер месяц не мог починить клиенту сломанный интернет, но не забыл выставить счет

Найден лучший за последние 15 лет способ взломать защищенную сеть

Власти остановили работу Webmoney в России

ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии

Власти раздали миллиарды на новый «Эльбрус» и российского «убийцу» чипов Nvidia

При новом гендиректоре в Twitter полетели головы

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021