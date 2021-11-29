Провалена дорогостоящая миграция ИТ-системы МВД с софта IBM на российское и открытое ПО

Срыв контракта с МВД

Как выяснил CNews, научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» (входит в группу РТИ, главным акционером которой считается АФК «Система») не смогла исполнить контракт с НПО «Специальная техника и связь» МВД. Соглашение подразумевало выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) по развитию специального ПО сервиса обеспечения деятельности правовых подразделений ИТ-системы МВД (СОДПП). Это следует из картотеки судебных решений и данных сайта госзакупок.

Контракт был подписан сторонами 16 июля 2019 г. по итогам тематического тендера в формате открытого конкурса с начальной ценой проекта в 60,7 млн руб. Кроме «Высоких технологий и стратегических систем» на тендер больше никто не пришел, и контракт достался компании без снижения его стартовой цены.

Фронт работ был разделен на три этапа и рассчитан на срок до 10 декабря 2020 г. Проблемы возникли уже на первом этапе, однако сторонам удалось сойтись на выплате исполнителем штрафа за просрочку в досудебном порядке, и этап был принят и оплачен в размере 20,1 млн руб.

Работы по второму и третьему этапам завершены не были, несмотря на то, что «Специальная техника и связь», «учитывая высокую заинтересованность заказывающего подразделения в получении положительного результата работ по ОКР», сдвинула сроки исполнения контракта на 29 апреля 2021 г. «Этап №2 ОКР не выполнен в полном объеме, результаты выполнения этапа № 2ОКР не соответствуют требованиям ТЗ», — говорится в пояснениях структуры МВД.

Структура АФК «Система» не смогла исполнить импортозамещающий ИТ-контракт МВД

В итоге 1 июня 2021 г. заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта. Исполнитель попытался добиться признания этого решения недействительным, подав 27 июля 2021 г. иск в Арбитражный суд Москвы. Служителями Фемиды в удовлетворении заявленных требований было отказано.

В полном объеме решение суда было опубликовано 26 ноября 2021 г. Оно может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. CNews ожидает от «Высоких технологий и стратегических систем» ответ на вопрос, намерена ли компания воспользоваться этим правом.

Подробности несостоявшегося замещения IBM

Как следует из техзадания тендера, по итогам которого был заключен неисполненный контракт, сервис обеспечения деятельности правовых подразделений системы МВД предназначен для автоматизации деятельности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников подразделений системы МВД по выработке и реализации госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере внутренних дел.

Сервис СОДПП организован как совокупность взаимодействующих между собой модулей и подсистем. В их числе — портал правового информирования, «Мониторинг» (анализ тематической информации), «Правовая экспертиза» (автоматизация оценки правовых актов), «Антикоррупционная экспертиза», «Конструктор НПА» (формирование нормативных правовых актов), «НПА-3» (обработка отчасти секретных актов), «Иск» (учет исковых заявлений), «Модуль администрирования доступа».

«Задачами развития СОДДП является модернизация и развитие специального ПО (сервиса), автоматизирующего деятельность сотрудников правовых подразделений системы МВД России, что позволит обеспечить перевод модулей СОДПП на Web интерфейс и выполнение требований использования бесплатного и/или свободно распространяемого на территории России ПО в рамках концепции импортозамещения; улучшение эксплуатационных характеристик, расширение функциональных возможностей СОДПП», — указано в ТЗ.

В ходе проекта планировалось реализовать платформенно независимый сервер приложений, отказавшись от используемого в МВД решения IBM WS. Также заказчик ожидал обновления версий JAVA-библиотек, замену поисковой платформы IBM OmniFind и переход с IBM Cognos (бизнес-аналитика) на российский или свободный аналог, обеспечивающий возможность внесения изменений в формы отчетности пользователями без специальной подготовки.

CNews ожидает комментариев «Специальной техники и связи» относительно того, собирается ли эта структура МВД завершить проект модернизации СОДПП, и будет ли объявлен новый тендер.

Возможные последствия для исполнителя

Стоит отметить, что разорванный по вине подрядчика госконтракт является достаточно веским поводом для включения проштрафившейся компании по решению ФАС в реестр недобросовестных поставщиков.

Попадание в черный список будет означать для «Высоких технологий и стратегических систем» невозможность в течение двух лет участвовать в закупках госорганов (к закупкам компаний с госучастием это не относится; для них существует отдельный реестр).

На момент публикации данного материала, «Высокие технологии и стратегические системы» в реестр недобросовестных поставщиков внесены не были.