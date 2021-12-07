Власти остановили работу Webmoney в России

Владельцы рублевых кошельков Webmoney на полгода лишились возможности переводить денежные средства. Такое требование к обслуживающему систему «Консервативному коммерческому банку» предъявил Центробанк.

Ограничения на Webmoney

Платежная система Webmoney сообщила о приостановке операций пополнения и перевода электронных денежных средств для рублевых кошельков (типа Р и R) средств сроком на полгода. Это связано с предписанием, которое Центробанк выдал «Консервативному коммерческому банку» (ККБ), выступающему расчетным банк для рублевых кошельков Webmoney.

Ограничения вступили в силу 7 декабря 2021 г. Владельцам рублевых кошельков Webmoney остались доступными только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплаты штрафов и налогов, а также вывод денежных средств на собственные банковские счета. При этом вывод на банковские карты будет осуществляться только через Систему быстрых платежей.

ККБ также сообщил о том, что по требованию Центробанка приостановлены платежи по пополнению неперсонифицированных, упрощенно-персоницифированных и персонифицированных электронных средств платежа, предоставленных банком физическим лицам, а также переводы между физическими лицами по вышеуказанным электронным средствам платежа.

Чем известна Webmoney

Webmoney - старейшая в Рунете платежная система, обеспечивающая пользователям возможность расчета друг с другом электронными деньгами. Система была основана в 1998 г. Пользователям системы доступы электронные кошельки, денежные средства в которых номинированы в различных валютах: рублях, долларах, евро, валютах стран СНГ и т.д. У каждого типа электронных кошельков есть компания-гарант.

Webmoney на полгода остановила пополнения и перевод денег для рублевых кошельков по распоряжению Центробанка

Webmoney предоставляет своим пользователям богатый инструментарий. Работа с системой возможно через веб-интерфейс, мобильное приложение и приложение для ПК. У системы имеется большое число обменных пунктов. Также система обладает собственным арбитражем.

Благодаря тому, что Webmoney много лет работает на рынке и имеет множество сервисов, она стала популярным средством расчета для лиц, которые оказывают услуги через интернет, фрилансеров и т.д. Используют системы и участники «теневого» рынка в интернете.

Исторически Webmoney позиционировала себя как эмитент титульных знаков, которые формально не являются денежными средствами, а их перевод не является денежным переводом. В то же время, с 2011 г. с принятием Закона «О национальной платежной системе» в России началось регулирование электронных валют. Операторами электронных денежных средств могут быть только банки или небанковские кредитные организации.

Для Webmoney роль расчетного центра стал играть ККБ. Банк на 78% принадлежит Андрею Трубицину, на 22% - Ирине Клочковой (по данным «РИА-Новости», она жена Трубицина). Трубицин также является владельцем АО «Вычислительные силы», выступающей разработчиком технических средств Wemoney.

Ограничения на электронные денежные переводы в России

В 2014 г. в законе были введены ограничения на объемы переводов электронных денежных средств. Обладатели неперсонифицированных электронных кошельков могут осуществлять платежи не более чем на 15 тыс. руб., а суммарный остаток по их счетам не может превышать 40 тыс. руб. в месяц. При этом владельцы такого рода кошельков не могут осуществлять переводы другим пользователям.

Обладатели кошельков, прошедших упрощенную идентификацию (в режиме онлайн), могут осуществлять переводы на сумму не более 60 тыс. руб. Суммарный остаток по их счетам не должен превышать 200 тыс. руб. У владельцев электронных кошельков, прошедших идентификацию в онлайне, не должно быть на счетах более 600 тыс. руб. в любой момент времени. В 2019 г. законодатели также запретили пополнять наличными неперсонифицированные кошельки.

Как Webmoney «входил» в российское правовое поле

В 2016 г. Центробанк уже проводил проверку ККБ, по результатам которой были выданные рекомендации по совершенствованию работы с Webmoney. После этого у пользователей рублевых кошельков Webmoney на некоторое время возникли проблемы с переводом денежных средств со своих счетов на банковские карты.

Самыми первыми типами кошельков в Webmoney были R (рублевый) и Z (долларовый). В 2019 г. Webmoney создал новый вид рублевых кошельков Р, на которые автоматически были переведены средства с кошельков типа R. При этом возможность создания новых R-кошельков была прекращена.

Такой шаг был вызван необходимостью соответствовать требованиям Закона «О национальной платежной системе». Если гарантом по R-кошелькам была компания Santika Business Group с Сейшельских островов, то гарантом по кошелькам типа Р стала российская компания «Вебмани.ру». Операции по кошелькам данного типа учитываются в ККБ.

Денежные средства на кошельках типа Р уже не считаются титульными знаками, а на операции с ними накладываются предусмотренные законодательством ограничения. Нерезиденты могут открывать такие счета только после прохождения полной идентификации в офисах ККБ.

Санкции в отношении других платежных систем

Напомним, что российские платежные системы в последнее время одна за другой испытывают проблемы с регулятором. Так, в сентябре 2021 г. Центробанк отозвал лицензию у банка «Платина», который в конце 1990-х создал первую систему, обеспечивающую прием платежей за услуги и товары в интернете – Cyberplat. Позднее Cyberplat стал одним из лидеров платежных терминалов в России. После отзыва лицензии у банка «Платина» Cyberplat перестал работать.

В конце 2020 г. Центробанк ограничил ряд операций Киви-банка, входящего в группу Qiwi. В частности, были запрещены платежи в пользу иностранных продавцов и перевод электронных денег на предоплаченные карты с корпоративных счетов. Основным мотивом действия Центробанка является борьба с переводами в пользу иностранных интернет-казино.