ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина

ФСО получит почти 6 млрд руб. на развитие своих информационных систем. Речь идет о системах обеспечения деятельности Президента, премьер-министра, парламента и Совета Безопасности, а также о поддержки портала pravo.gov.ru.

ФСО и «Цифровая экономика»

Создание, обеспечение развития и функционирования информационных систем, эксплуатируемых Федеральной службой охраны (ФСО), обойдется федеральному бюджету в 5,97 млрд руб. за период 2021-2024 гг. Такая сумма включена в федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (паспорт проекта имеется в распоряжении CNews).

Обеспечение деятельности Президента и премьер-министра

Речь идет об информационных системах обеспечения деятельности Президента России, Председателя Правительства, обеих палат Федерального собрания (Государственной Думы и Совета Федерации), Совета Безопасности, Администрации Президента и Аппарата Правительства. Должность Президента России занимает Владимир Путин, премьер-министра – Михаил Мишустин.

ФСО получит почти 6 млрд руб. на развитие своих ИС, обеспечивающих деятельность Президента России, премьер-министра, парламента, Совета Безопасности и так далее

В предыдущую редакцию федпроекта ЦГУ уже было включено такое мероприятие. На него в 2019-2021 гг. предполагалось выделить 1,79 млрд руб. Затем, когда срок действия федпроекта ЦГУ расширили на 2019-2024 гг., сумма планируемых затрат была увеличена до 2,97 млрд руб. Согласно нынешней редакции федпроекта ЦГУ, за прошедший период - 2019-2020 гг. - на эти цели должно было потрачено 1,4 млрд руб.

Кроме того, к указанном результату относятся информационная система опубликования и размещения правовых актов на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru) государственных органов и организаций международного сотрудничества. Ранее, согласно предыдущей редакции федпроекта ЦГУ, на это мероприятия в 2019-2024 гг. должно было быть потрачено 755 млн руб. В том числе за прошедший период – 2019-2020 гг. на этот проект ушло 216 млн руб.

Системы поддержки принятия решений органами власти

Также ФСО курирует информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти и Единую информационную систему по работе с обращениями граждан в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие публично значимые функции.

К обозначенному результату относятся еще и системы нормативной базы международных актов Евразийского экономического сотрудничества (ЕЭАС) и нормативных правовых актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности доступной в СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия) в режиме реального времени.

Таким образом, всего за 2019-2024 гг. ФСО должно получить из федерального бюджета на свои ИТ-проекты 7,6 млрд руб.