Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек

Структуры Kismet Capital Group экс-гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина приобрели компанию «Русские башни» - одного из крупнейших независимых башенных операторов. Актив войдет в компанию «Новые башни», которую Таврин создает вместе с «Мегафоном». Компания станет крупнейшим в России владельцем башенной инфраструктуры.

Kismet Capital Group приобрела «Русские башни»

Компания Kismet Capital Group (KCG), созданная известным телекоммуникационным и медиа-менеджером Иваном Тавриным, сообщила CNews о приобретении независимого башенного оператора «Русские башни». Приобретено будет 100% акций компании, сумма сделки не раскрывается. Часть финансирования для сделки предоставил Сбербанк.

«Русские башни» - один из первых в России независимых башенных операторов. До недавнего времени компания была крупнейшим, после сотовых операторов, владельцем башенной инфраструктуры. Сейчас ей принадлежит около 7,2 тыс. объектов башенной инфраструктуры. Крупнейшим акционером компании является фонд UFG Private Equity. Также в число акционеров входят ЕБРР, Sumitomo и Ceecat Capital.

Иван Таврин в 2012-2016 гг. был гендиректором сотового оператора «Мегафон». Сейчас через KCG он владеет медиа-холдингом «Медиа-1» и другой башенной компанией – «Вертикаль». Кроме того, KGG вывело на американскую биржу NASDAQ три SPAC-компании, Kismet Acquisition One, Kismet Acquisiton Two и Kismet Acquisiton Three, не имеющие активов и предназначенных для слияния с другими структурами. Первая из них осуществила слияние с разработчиком мобильных игр Nexters.

Как экс-глава «Мегафона» выкупил сотовые башни оператора

В конце 2021 г. KCG и «Мегафон» договорились о слиянии своих башенных активов: «Вертикали» и созданной «Мегафоном» «Первой башенной компании» (ПБК). Контроль над объединенной компанией должен получить KSG, доля «Мегафона» составит 25%. В рамках сделки ПБК был оценен в 94,2 млрд руб. Финансирование для сделки также предоставлял Сбербанк.

Структуры Ивана Таврина приобрели компанию «Русские башни», одного из крупнейших независимых башенных операторов России

Согласно сообщению KCG, «Русские башни» войдут в объединенную компанию «Новые башни», которые создается на базе «Вертикали» и ПБК. После завершения сделки 65% доля в «Новые башни» будет принадлежать KCG, 25% - «Мегафону», 10% - основателям «Вертикали». «Новые башни» будут владеть 30 тыс объектов башенной инфраструктуры и станут крупнейшей компанией по данному показателю в России.

Почему «Русские башни» решили продаться

«Русские башни» еще в 2017 г. собирались купить башенную инфраструктуру оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), но сделка не состоялась. В конце 2021 г. «Вымпелком» продал свою «Национальную башенную компанию» (НБК) компании «Сервис-телеком», другому независимому башенному оператору. Сумма сделки составила 70,65 млрд руб.

При сделки с «Сервис-телекомом» компания НБК была оценена в 11,7 показателей EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на аморитзацию). Управляющий партнер UFG Private Equity Артур Акопьян сообщил CNews, что в сходе сделки по покупке «Русские башни» компания была оценена по схожим мультипликаторам.

По словам Акопьяна, сейчас на рынке башенной инфраструктуры наступила эпоха консолидации. «В этих условиях надо было либо приобретать кого-то, либо продавать, акционеры «Русских башен» выбрали второй вариант», - отмечает Акопьян.