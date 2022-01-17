«Ковидный» бум спроса на ИТ-специалистов кончается. Число открытых вакансий сокращается

В ИТ-секторе зафиксировано падение числа открытых вакансий. Компании отказываются от набора большого количества ИТ-специалистов в пользу поиска более эффективных кадров и повышения квалификации и зарплаты уже имеющихся сотрудников.

Востребованность ИТ-специалистов снижается

Ажиотажный спрос на ИТ-специалистов в Великобритании достиг своего пика в III квартале 2021 г. и к концу года перешел на спад. По данным британской консалтинговой компании KMPG и Конфедерации по подбору и трудоустройству персонала (Recruitment and Employment Confederation, REC), рост количества вновь открываемых ИТ-вакансий начал стремительно падать.

В отчете компаний сказано, что, несмотря на то, что ИТ-сектор в декабре 2021 г. лидировал по числу свободных должностей, предложения по поиску новых ИТ-сотрудников компания открывают все реже. Авторы отчета отметили также, что компании перестали нанимать всех без разбора и начали уделять побору персонала больше времени. С их слов работодатели стали «нанимать умнее, а не быстрее».

Работодатели прозрели

Комментируя происходящее на рынке кадров Великобритании, директор по цифровым технологиям британской консалтинговой компании KPMG Лиза Хенеган (Lisa Heneghan), заявила, что работодатели стали немного иначе относиться к необходимости найма огромного числа ИТ-специалистов. Еще недавно они были уверены, что беря количеством, они гарантированно смогут решить вопрос с нехваткой таких сотрудников в эпоху всеобщей цифровизации на фоне пандемии, то теперь они считают иначе. По их мнению, упор на количество, а не на качество, не является панацеей от этого.

Айтишники пока еще в тренде. Но надолго ли это?

По словам Хенеган, компании, стремившиеся восполнить нехватку ИТ-кадров массовым их набором, переключатся на повышение квалификации уже имеющегося у них персонала вместо найма большого количества новичков. Вложения не в количество, а в качество своих сотрудников будет выгодно в первую очередь самим работодателям, считает Хенеган, поскольку это станет для них одним из инструментов удержания кадров в компании и снижения вероятности их увольнения в обозримом будущем.

Неочевидный способ удержать своих работников

Как сказано в отчете KPMG и REC, предоставление сотрудникам возможности осваивать новые навыки и развиваться оказалось потенциально весьма эффективным средством повышения вероятности того, что работники останутся в компании и не перейдут на работу к конкурентам или вовсе в другую сферу. ZDnet пишет, что применение данного метода будет особенно актуальным с теми сотрудниках, которые давно не могут отделаться от ощущения, что их карьерный рост зашел в тупик.

Данная проблема, как выяснилось, актуальна далеко не только для Великобритании. В ноябре 2021 г. CNews писал, что именно потенциальная возможность карьерного роста является самым главным стимулом для российских специалистов в сфере информационной безопасности к смене работы и даже места жительства. Возможность развиваться и расти в профессиональном плане оказалась критически важной для 62% российских айтишников.

Никто не работает бесплатно

На втором месте по значимости, согласно исследованию KPMG и REC, для ИТ-работников оказалась заработная плата. Компании, нанимающие десятки сотрудников в свой ИТ-отдел и не желающие платить им хорошие деньги за их знания, опыт и, в конце концов, за их время, теряют работников.

В отчете KPMG и REC сказано, что особенно активно к новым предложениям о работе присматриваются разработчики программного обеспечения и специалисты, в той или иной степени имеющие отношение к этой сфере. Чаще всего они соблазняются именно более высокой зарплатой по сравнению с уже имеющейся. Также переманить их можно и более гибким графиком работы.

Дефицит порождает стабильность

В то же время факт, что британские работодатели стали нанимать меньше ИТ-специалистов и начали гораздо более тщательно отбирать их, тоже может сказаться на «текучести» кадров в сфере информационных технологий. Меньшее число открытых вакансий в других компаниях будет сулить работникам сложности в поиске новой работы, считают эксперты KMPG, что вынудит их более ответственно относиться к текущему рабочему месту.

Тем не менее, аналитики KMPG не сомневаются, что ИТ-сектор еще долго будет лидировать по числу открытых вакансий, несмотря на то, что в обозримом будущем их станет меньше. Но влиять на это будет уже не с ажиотаж вокруг айтишников из-за пандемии, перехода на удаленку и развития онлайн-сервисов и мобильных приложений. Эксперты связывают это с все более глубоким проникновением информационных технологий во все внутренние аспекты работы самих компаний.