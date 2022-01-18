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«Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив

«Ростелеком» продает свою армянскую «дочку» GNC-Alfa за $25 млн. Покупателям выступят структуры российских граждан Армана Унаняна и Самвела Карапетяна, владельца группы «Ташир».

«Ростелекому» разрешили уйти из Армении

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила ходатайство по продаже «Ростелекомом» его армянской «дочки» GNC-Alfa. Покупателем 100% доли в компании выступит кипрский офшор Molitro Holdings. В рамках сделки объектом приобретения станет другой оффшор — Filor Ventures, который является единственным владельцем GNC-Alfa.

Как пишет армянское издание «Сивилент», Molitro Holdings на 60% принадлежит российскому гражданину Арману Унаняну, на 40% — «Электрическим сетям Армении» (ЭСА). ЭСА принадлежит другому российскому гражданину — Самвелу Карапетяну, владельцу группы «Ташир».

Представители «Ростелекома» заявили, что планируют закрыть данную сделку до конца I квартала 2021 г. Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что компания планирует выручить за свой армянский актив $25 млн.

Кто стоит за покупателем армянской «дочки» «Ростелекома»

Издание «Сивилнет» отмечает, что Арман Унанян и Самвел Карапетян связаны с другим армянским телекоммуникационным оператором — Ucom, оказывающим услуги фиксированной и мобильной связи. Крупнейшим акционером Ucom были сыновья бывшего главы Комитета по государственным доходам Армении Гагика ХачатрянаГурген и Артем.

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«Ростелеком» расстается с единственным зарубежным активом в пользу владельцев группы «Ташир»

Сейчас Унанян является акционером кипрского офшора Mastepo Properties, объединяющего активы Хачатрянов. Карапетян через Фора-банк владеет 10,5% акций Ucom.

Как Ucom хотел купить «дочку» Veon

Ранее Ucom хотел купить оператора «Веон Армения», входившим в группу Veon (его российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») и являющимся крупнейшим в стране оператором фиксированной связи, а также вторым по величине оператором мобильной связи. В итоге «Веон Армения» была продана компании Team, созданной выходцами из Ucom Александром и Айком Есаян.

Как «Ростелеком» пытался продать свой армянский актив

«Ростелеком», со своей стороны, давно вел переговоры о продаже GNC-Alfa. В 2017 г. такие переговоры велись с «Воен-Армения», в 2019 г. велись с сотовым оператором Vivacell-MTS, принадлежащим российским «Мобильным телесистемам».

GNC-Alfa была приобретена «Ростелекомом» в 2012 г. За 75-процентную долю в операторе было отдано $22,5 млн. Позднее «Ростелеком» довел свою долю в операторе до 100%, выкупив оставшиеся 25% за 507 млн руб.

Игорь Королев

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