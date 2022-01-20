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Google принудительно лишит пользователей бесплатного доступа к своему очень популярному бизнес-сервису

Google переведет все бесплатные корпоративные аккаунты в Workspace на платный тариф с 1 мая 2022 г. Пользователям нужно будет самостоятельно выбрать тариф, в противном случае компания сделает это за них. За отказ платить профиль будет заблокирован, а по истечении 60 дней Google удалит его.

Пользователей заставят платить

Интернет-гигант Google собирается закрыть бесплатный доступ к своему корпоративному облачному сервису Workspace для бизнес-пользователей, пишет профильный портал 9to5Google. Сервис был бесплатным на заре своего существования, но в 2012 г. Google перевела его на платную подписку. Те, кто зарегистрировался в нем до 2012 г., по-прежнему могли пользоваться им и ничего не платить Google, притом совершенно легально.

Теперь же Google решила закрыть эту «лазейку». Все пользователи, зарегистрировавшиеся в период с 2006 г. по 2012 г., должны будут до 1 мая 2022 г. выбрать один из имеющихся тарифных планов, в противном случае Google сама подберет его на основе тех сервисов, которые используются наиболее часто.

Google начнет взимать плату с 1 июля 2022 г. До этого времени пользователи должны предоставить ей информацию о счете, с которого будут списываться деньги.

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Возможностей пользоваться всеми опциями Google Workspace становится все меньше

Если пользователи не выполнят данное требование, их профиль в Google Workspace будет заблокирован. Период блокировки составит 60 дней. По истечении этого срока доступ к учетной записи будет закрыт навсегда.

Кого это касается

Сервис Google Workspace существует с 2006 г. На начальном этапе он назывался Google Apps, и пользоваться им можно было совершенно бесплатно. В 2012 г. Google прекратила раздавать такие подарки, однако у уже зарегистрированных пользователей, не желающих платить ей, она в качестве любезности не стала отбирать эту возможность.

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Письмо Google с предупреждением об изменениях в условиях работы Workspace

Суммарное число тех, кто создал учетку в Google Workspace в первые шесть лет работы сервиса, интернет-гигант не раскрывает. Блокировка за отказ платить означает полное отсутствие доступа к корпоративной почте, записям в календаре и другим сервисам.

Минимальный тариф на пользование Google Workspace составляет $5,4 (415 руб. по курсу ЦБ на 20 января 2022 г.) в месяц за каждого отдельного пользователя. Также есть тарифы за $10,8 (830 руб.) и $18 (1384 руб.), различающиеся предоставляемыми опциями. Для крупного бизнеса предусмотрена возможность подбора индивидуального тарифа.

Возможность пользоваться Google Workspace бесплатно есть лишь у некоторых образовательных учреждений и некоммерческих организаций. Всем остальным Google предлагает выбор – либо перейти на платные тарифы, либо поспешить экспортировать все данные до блокировки.

Вариант обхода

Существует и третий способ решения проблемы с нежеланием платить Google минимум по $5,4 в месяц за каждого пользователя Workspace. Однако он подразумевает отказ от корпоративного аккаунта.

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Действующие тарифы для бизнес-пользователей Workspace

Как сообщал CNews, с лета 2021 г. набор корпоративных сервисов Google Workspace теперь доступен и обычным пользователям, не только корпоративным. Более того, основными функциями им можно пользоваться бесплатно – платить придется только за дополнительные возможности.

Таким образом, владельцы учеток, зарегистрированных до 2012 г., могут перенести все данные из них в свой личный аккаунт и продолжить пользоваться базовыми возможностями Google Workspace бесплатно. На момент публикации материала Google предоставляла им такую возможность.

Google закручивает гайки

Это не первое ухудшение условий работы сервиса Workspace. В октябре 2020 г. Google радикально изменила тарифы корпоративного облака. С этого дня для получения тех же опций клиентам придется платить почти вдвое больше, или же им придется за те же деньги мириться с целым рядом новых ограничений. Остаться на прежних тарифах невозможно.

До внедрения новых тарифов пользователи Workspace могли перечислять Google по $12 (923 руб.) и пользоваться полностью безлимитным бизнес-облаком. Это была недокументированная функция, так как технически тариф предполагал, что на каждого пользователя (при общем количестве не более четырех на один аккаунт) приходилось по 1 ТБ в облаке Google, но интернет-гигант прежде никогда не контролировал это. На фоне этого пользователи загружали в облако Google Workspace сотни терабайт данных по фиксированной цене.

Эльяс Касми

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