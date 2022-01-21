Основатель Alibaba оказался под ударом китайских властей

На китайском телевидении вышло расследование, в котором компанию миллиардера Джека Ма Ant Group обвиняют в коррупции. В нем говорится о том, что Ant сначала приобретала акции компаний, принадлежащих брату экс-главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу, а затем покупала участки в этом же городе со скидкой. Эксперты отмечают, что расследование окажет дополнительное давление на компанию Джека Ма. В 2020 г. китайские власти приостановили IPO Ant Group, а состояние ее владельца за год сократилось на треть.

Причастность к коррупции

Государственная телекомпания Китая выпустила расследование, в котором косвенно обвинила компанию Ant Group, принадлежащую китайскому миллиардеру Джеку Ма (Jack Ma), в коррупции. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на документальный фильм, показанный на центральном телевидении КНР.

Ant Group является дочерним предприятием Alibaba, основанной Джека Ма. В фильме утверждается, что частные компании переводили «необоснованно высокие платежи» брату бывшего главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу (город, в котором находится штаб-квартира Ant Group) — Чжоу Цзяньюн (Zhou Jian-Yong). Взамен он помогал компаниям приобретать дешевую землю после того, как они покупали акции фирм, контролируемых его младшим братом.

После выхода фильма комиссия по борьбе с коррупцией китайской Компартии заявила об усилении надзора за крупнейшими интернет-компаниями страны, чтобы «разорвать связь между властью и капиталом», пишет «Интерфакс».

Подробности расследования

Авторы фильма ссылаются на находящиеся в открытом доступе документы, а также два источника, близкие к сделкам. Судя по обнародованным данным, в 2019 г. Ant со скидкой купила два участка земли в Ханчжоу. Покупке предшествовало приобретение долей в двух компаниях сферы мобильных платежей, принадлежащих младшему брату регионального руководителя Компартии. Сам Чжоу был арестован в августе 2021 г. по обвинению в коррупции.

Компанию Джека Ма обвиняют в причастности к коррупции

Издание отмечает, что компания Джека Ма не указывается в фильме напрямую. Однако Ant была единственным внешним корпоративным инвестором в одном из указанных бизнесов и одним их трех инвесторов в другом.

«Природа таких сделок представляет собой обмен властью и капиталами», — отмечается в фильме.

Противостояние Джека Ма и властей

Выход расследования на госканале усиливает давление на Ant, которая и без того перестраивает свой бизнес для соответствия требованиям китайских властей, отмечает Financial Times. Так, китайские регуляторы уже приостановили проведение IPO компанией на сумму $37 млрд, запланированное в 2020 г., и вынудили ее провести реструктуризацию.

Миллиардер Джек Ма за год упал с первого места в списке богатейших бизнесменов Китая на пятое. Его состояние сократилось за год более чем на треть. При этом бизнесмен пропал из поля зрения широкой публики после усиления давления на его компании.