Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель

После раздела НКК ее старое юрлицо переименовали в «Смарт холдинг», а пост гендиректора организации покинул акционер «Байкал электроникс» и соучредитель Astra Linux Денис Фролов. Бизнесмен возглавит новую компанию под именем НКК, став ее основным владельцем. В его планах сделать из новой НКК «национального ИТ-чемпиона».

Новый бизнес под брендом НКК

Как стало известно CNews, совладелец группы «Вартон», акционер «Байкал электроникс» и соучредитель Astra Linux Денис Фролов станет основным владельцем и руководителем переформатированной «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). Об этом он рассказал редакции. Данную информацию в разговоре с CNews подтвердил один из совладельцев НКК в ее прошлой инкарнации — Леонид Гольденберг.

Таким образом, Фролов возьмет под контроль ту часть «старой» НКК, которая после раздела холдинга отошла Гольденбергу (его доля в компании до раздела — 32%) и Евгению Лачкову (32%). Когда именно это произойдет юридически, пока не ясно.

Новая НКК станет работать через новое одноименное юрлицо. При этом юрлицо классического НКК сменило название. Оставшиеся под его управлением активы будет контролировать семья Калининых — Александр (доля в НКК до раздела — 33%) и его сын Алексей.

Напомним, 22 декабря 2021 г. CNews сообщал о завершении многомесячного конфликта за контроль над НКК семьи Калининых с Гольденбергом и Лачковым, на чьей стороне оказался и Денис Фролов, выступавший на тот момент президентом НКК.

Стороны договорились о том, что холдинг НКК продаст основной предмет корпоративного спора — компанию «Аквариус» — сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис», который на 40% принадлежит младшему Калинину. В собственности Гольденберга и Лачкова должны остаться все прочие активы холдинга — «Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа», международный филиал холдинга National Computer Corporation Middle East со штаб-квартирой в Дубае и ИТ-холдинг «Группа систематика», объединяющий 11 самостоятельных компаний.

Тогда же стороны сообщили, что «Смарт текнолоджис» и «Аквариус» будут самостоятельными компаниями в структуре нового холдинга «Смарт холдинг». Александр Калинин возглавит наблюдательный совет «Аквариуса», Алексей Калинин сосредоточится на развитии бизнеса «Смарт холдинга». Гольденберг и Лачков продолжат осуществлять руководство холдингами НКК и «Группа систематика».

Как обнаружил CNews, спустя пять дней после всех этих заявлений, 27 декабря 2021 г. упомянутый «Смарт холдинг» обрел юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью. Данное ООО не возникло на ровном месте, а появилось путем переименования исторического главного юрлица НКК, образованного 23 августа 2002 г. (ИНН 7701308741).

В тот же день Денис Фролов перестал быть президентом данной организации. В этой должности в ЕГРЮЛ теперь указан Андрей Шамшурин — выходец из «Систематики».

При этом бренд НКК не исчез. Еще 7 августа 2020 г., то есть до начала конфликта, в ЕГРЮЛ появилась запись о регистрации в Москве ООО «Национальная компьютерная корпорация» (ИНН 9701160337), в котором 99% долей было записано на АО «Группа компаний Систематика», а 1% — на ООО «Систематика».

На днях, 2 февраля 2022 г. новое ООО «НКК» стало на 67% принадлежать Леониду Гольденбергу, а на 33% — Евгению Лачкову. Официальный гендиректо организации с момента ее регистрации не менялся. Им числится Владимир Шелепов.

О том, что трансформировавшийся бизнес НКК станет опираться именно на это юрлицо CNews подтвердили Фролов и Гольденберг.

НКК до произошедшей трансформации была одной из сильнейших ИТ-структур в России. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК в очередной раз сохранила за собой лидерство в списке с совокупной выручкой в 215,7 млрд руб.

Новый НКК — в чемпионы

«В данный момент происходит переформатирование структуры НКК на базе нового юрлица, — рассказал CNews Денис Фролов. — В нее войдут как уже существующие в контуре холдинга компании, так и сторонние. Какие именно, будем сообщать по мере реализации принятой стратегии. Мы строим национального ИТ-чемпиона».

Получит ли бизнесмен в этой организации официальную должность и какую именно, станет понятно, после того как новая структура будет сформирована, сообщил он редакции.

«Денис Фролов сейчас входит во владение и управление НКК», — сообщил CNews Леонид Гольденберг.

Комментарии Алексея Калинина

«На прошлой неделе ФАС согласовала сделку по продаже ГК “Аквариус” сервисному ИТ-интегратору “Смарт текнолоджис”, о которой было объявлено в конце 2021 г., — рассказал CNews Алексей Калинин. — Передача долей будет зарегистрирована в ближайшее время. После этого крупнейший российский производитель ИТ-техники “Аквариус” вместе со “Смарт текнолоджис” войдет в структуру “Смарт холдинга”».

При этом Калинин подчеркивает «Аквариус» и «Смарт текнолоджис» останутся независимыми компаниями. «“Аквариус” продолжит реализовывать стратегию импортозамещения, — отмечает он. — В прошлом году мы объявили о новой стратегии и об инвестициях в размере 25 млрд руб. в течение ближайших пяти лет; как и планировалось, инвестиции пойдут на расширение производственных площадок, RnD, расширение продуктовой линейки. После благополучного завершения корпоративного спора руководство компании приступило к активной реализации стратегии, о первых результатах мы объявим уже в ближайшее время. Также компания объявит о новой партнерской программе».

История разногласий

Битва за контроль над НКК началась в апреле 2021 г. Тогда Гольденберг и Лачков, которым, напомним, принадлежит по 32% НКК, хотели уступить свои доли Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Принадлежащая Фролову группа «Вартон» контролирует разработчика ОС Astra Linux, разработчика процессоров «Байкал», а недавно также получила долю в Clodbear — продвинутом отечественном разработчике процессорных ядер на открытой архитектуре RISC-V.

У Александра Калинина имеется преимущественное право выкупа акций НКК, и в случае попытки продажи их третьей стороне это право может быть реализовано. После сообщений в СМИ о намерении Алексея Калинина и Дениса Фролова (в противоборстве друг с другом) приобрести 64% долей корпорации,Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале сентября 2021 г. выдала обоим предостережение о недопустимости совершения сделки, которая может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В мае 2021 г. Лачков и Гольденберг подали иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Калинину. Причиной послужили итоги собрания участников «Аквариуса» в апреле 2021 г., на котором был изменен устав компании. Согласно ему, для принятия ключевых решений учредителями компании, а также для продажи долей в компании требуется согласие владельцев не менее 99% долей.

До апреля 2021 г. НКК владела 99,97% «Аквариуса», 0,03% было у Александра Калинина. После собрания учредителей президент «Аквариуса» Владимир Степанов получил долю размером 1% в «Аквариусе», в то время как доля НКК снизилась до 98,97%. Такое незначительное изменение среди учредителей привело к тому, что НКК самостоятельно не мог менять руководство «Аквариуса». Соответственно, сменив руководство НКК, Гольденберг и Лачков не могли сменить руководство «Аквариуса», и компания оставалась под контролем семьи Калининых. Лачков и Гольденберг обратились в суд с иском о признании итогов данного собрания учредителей «Аквариуса» незаконным, утверждая, что они не были о нем проинформированы.

В июне 2021 г., как говорилось выше, Александр Калинин был смещен с должности президента НКК. Новым главой корпорации был избран Денис Фролов.

В конце октября 2021 г. CNews писал о том, что назначение Дениса Фролова президентом НКК было признано недействительным. С решением суда представители Фролова были не согласны. По их мнению, оно основано «на одном единственном голословном и абсурднейшем» заявлении Калинина о том, что компания «Аквариус» и «Байкал электроникс» являются конкурентами. При этом эксперты были абсолютно не согласны с последним утверждением.

Несколько дней спустя Фролова доставили в Следственный комитет на допрос по уголовному делу, заведенному на Сергея Ионкина. Тот был советником и партнером Александра Калинина. Ионкина, как писал Telegram-канал «Незыгарь», задержала ФСБ при передаче взятки за попытку организовать незаконное уголовное преследование Александра и Алексея Калининых. После допроса Фролов был отпущен без наложения на него каких-либо ограничений.