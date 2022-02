Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»

Авиакомпания «Россия» переводит систему финансового учета с американской Microsoft Dynamics AX на «1С». На эти цели выделено 198 млн руб. В ноябре 2021 г. «Россия» и «1С» заключили соглашение, которое предусматривает цифровую трансформацию бизнеса авиаперевозчика с использованием решений российской софтверной компании.

Как выяснил CNews, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») внедряет систему финансового учета (ERP) на базе программного продукта «1С». Последний заменит собой используемую на текущий момент в компании Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta). Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Соответствующий тендер был опубликован 3 февраля 2022 г. На проект было выделено 198 млн руб. Заявки на конкурентный отбор поставщиков принимались до 21 февраля, итоги будут подведены 24 февраля.

Данная закупка проходит в рамках импортозамещения, рассказал CNews представитель авиакомпании «Россия». Это не первая закупка «1С» в компании, продукт должен полностью заменить ERP-систему Microsoft, подчеркнул он.

Подробности тендера

Информационная система финансового учета предназначена для автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учета компании, порейсового учета затрат и расчета себестоимости летного часа, процесса закупок, ведения и согласования доходных и расходных договоров компании, ведения складского учета, управления материально-техническим обеспечением компании и пр.

Согласно техзаданию, система должна быть внедрена на основе платформы «1С:предприятие 8.3», в качестве СУБД прописан продукт Microsoft SQL Server Enterprise. Система также должна иметь возможность дальнейшего расширения и внедрения всей имеющейся функциональности в программных продуктах «1С:управление холдингом» и «1С: ERP.управление предприятием» или «1С:ERP.управление холдингом» для нужд заказчика.

О том, что «Россия» станет внедрять решения, «1С» стало известно в ноябре 2021 г. Авиакомпания и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ. Оно предусматривает цифровую трансформацию бизнеса авиакомпании с использованием современного комплекса интегрированных решений «1С:корпорация».

История Dynamics AX

Axapta предназначена для автоматизации управления предприятием. Система была разработана для среднего и крупного сегментов бизнеса (с численностью персонала более 10 тыс. сотрудников) и предоставляет функции финансового менеджмента, бизнес-анализа, управления процессами производства.

Решение Axapta изначально было разработано датской компанией Damgaard Data A/S. Первая версия системы была представлена в Дании и США в марте 1998 г. В 2000 г. произошло слияние Damgaard с другой датской компанией Navision Software A/S. Объединенные компании изначально получили название Navision Damgaard, а затем название было изменено на Navision A/S. Летом 2003 г. корпорация Microsoft завершила покупку объединенной компании, а программный продукт был переименован в Microsoft Dynamics AX.

Структура бизнеса авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» является преемником авиапредприятия «Пулково», образованного 3 апреля 1992 г. Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие «Пулково» было переименовано во ФГУП «Государственная транспортная компания (ГТК) "Россия"» в октябре 2006 г.

До июля 2008 г. имущество компании находилось в федеральной собственности. В июле 2008 г. указом Президента России Владимира Путина было принято решение о преобразовании ГТК «Россия» в открытое акционерное общество и передаче 100% акций госкорпорации «Ростехнологии». В ноябре 2013 г. «Аэрофлоту» были переданы 75% минус 1 акция «России», в декабре — 25% плюс 1 акция были переданы в дар правительству Санкт-Петербурга.

Авиакомпания «Россия» является крупнейшим и базовым перевозчиком аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург). По данным Росавиации, по итогам 2019 г. авиакомпания перевезла 11,6 млн человек. По состоянию на 26 января 2022 г. в авиапарке компании 126 воздушных судов. В ее штате более 7 тыс. сотрудников, говорится на официальном сайте компании.