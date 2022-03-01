«Дочка» «Ланита» поглотила российского партнера немецкой SAP

ИТ-компания «Норбит», входящая в группу «Ланит», взяла контроль над «Эй би си консалтингом». Эта организация занимается внедрением решений для управления персоналом на базе SAP. «Ланит» планирует диверсифицировать продуктовый портфель и географию деятельности «Эй би си консалтинга» за счет проектов в странах СНГ.

Поглощение компании

Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Норбит» (входит в «Ланит») взял контроль над «Эй би си консалтингом» — российским сертифицированным серебряным партнером немецкой SAP. Компания увеличила свою долю в «Эй би си консалтинге» с 24,5% до 60%.

Согласно ЕГРЮЛ, «Норбит» получил 24,5% от Михаила Энгельгардт, еще 6% — от Дениса Ситникова и 5% — от Тихона Смыкова. Владельцу «Ланита» Филиппу Генсу принадлежит 40%, остальные 60% с 25 февраля 2022 г. находятся у ООО «Норбит».

«Изменения, внесенные в ЕГРЮЛ, отражают завершение процесса приобретения компании “Эй би си консалтинг”, начатого “Норбитом” в 2019 г., — сообщили CNews представители “Ланита”. — В настоящий момент мы диверсифицируем продуктовый портфель и географию проектов “Эй би си консалтинг” за счет российских решений по управлению талантами и проектов в странах СНГ». Финансовые условия сделки в «Ланите» не раскрывают.

Корреспондент CNews позвонил по номеру телефона, указанному на официальном сайте «Эй би си консалтинга», чтобы связаться с представителями компании. Собеседник издания заявил «Вы не туда попали». Через несколько минут на сайте поменялся номер телефона. Теперь связаться с представителями компании предлагают по телефону «Норбита». Представители «Норбита» также не смогли соединить CNews с теми, к кому можно было бы обратиться с вопросами об «Эй би си консалтинг».

Чем занимается «Эй би си консалтинг»

Согласно официальному сайту, «Эй би си консалтинг» занимается внедрением решений для управления персоналом на базе SAP SuccessFactors и Goodt Go. Решения SAP SuccessFactors — это облачные приложения для управления человеческим капиталом, поддерживающие основные процессы управления персоналом и расчета зарплаты, управление талантами, а также кадровую аналитику и планирование персонала.

«Дочка» «Ланита» приобрела управляющую долю российского партнера SAP

Платформа Goodt Go, о которой говорилось выше, включена в реестр отечественного ПО. Она позволяет автоматизировать процессы планирования штатной численности, нагрузки и график работы персонала, контролировать присутствие сотрудников на рабочих местах, учитывать рабочее время и т. д.

Клиентами «Эй би си консалтинга» являются «Лаборатория Касперского», «СТС медиа», «Мицубиси корпорейшн» и пр.

Представляющее интересы SAP в России ООО «САП СНГ» в феврале 2019 г. подало иск к «Эй би си консалтингу» на сумму 22,7 млн руб. Причиной иска стала неуплата ежегодных партнерских взносов за период 2016-2018 гг. и задержка оплаты услуг SAP Cloud Service, следует из решения Арбитражного суда Москвы. В октябре 2019 г. иск был удовлетворен полностью, однако в ноябре стороны заключили мировое соглашение, согласно которому ответчик обязался выплатить 18,4 млн руб., а истец отказался от начисления процентов по долгу.

Подробнее о сторонах сделки

Компания «Норбит» входит в группу «Ланит» и предоставляет на рынке услуги ИТ-консалтинга, экспертизы по разработке и внедрению ERP-, CRM- иBI-систем. В том числе «Норбит» является разработчиком торгово-закупочных систем и мобильных приложений. Среди клиентов компании «Дом.РФ», HeadHunter, «Почта России», «Сбербанк лизинг» и пр.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Норбит» образована 23 марта 2001 г. вМоскве. Гендиректором заявлен Антон Чехонин, 90% долей компании принадлежит ООО «Ланит-консалтинг» и 10% — ООО «Ланит-холдинг». По данным базы «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2020 г. составила 1,5 млрд руб., что на 96% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль достигла 107,3 млн руб.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Эй би си консалтинг» образовано 15 июня 2007 г. в Москве. Гендиректором компании является Дмитрий Сысоев. Компания «Эй би си консалтинг» вошла в штат «Норбита» как подразделение в октябре 2019 г. Но официально, по ЕГРЮЛ первое приобретение «Норбитом» долей компании (24,5%) состоялось в августе 2020 г.

По данным базы «Контур.фокус», выручка «Эй би си консалтинга» по итогам 2020 г. составила 300,4 млн руб., что на 165% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 6,6 млн руб.

«Ланит» является одним из крупнейших российских системных интеграторов. Он занимает первое место в рейтинге CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020. В январе 2022 г. компания «Ланит» также заняла шестую строчку рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для банков и страховых компаний, составленного экспертами CNews Analytics по итогам 2020 г.