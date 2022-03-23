IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймов

IBM «душит» конкурента

IBM подала в суд на компанию LzLabs, которая специализируется на услугах по модернизации мейнфреймов. «Голубой гигант» считает, что недавно вышедшая на американский рынок LzLabs незаконно использует его интеллектуальную собственность.

В заявлении IBM говорится, что LzLabs присвоила себе технологии корпорации путем реверс-инжиниринга (обратного проектирования) и декомпиляции ее программного обеспечения для управления мейнфреймами. Дело будет рассмотрено Окружным судом США города Уэйко (штат Техас), пишет The Register.

Мейнфрейм – это большой высокопроизводительный компьютер, предназначенных для решения ресурсоемких задач с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой. Такие компьютеры, помимо IBM, производит, к примеру, Fujitsu. В конце февраля 2022 г. стало известно, что японская компания планирует прекратить выпуск и продажу устройств данного типа к 2030 г.

IBM планирует судиться с LzLabs, разработчиком плафтормы SDM

LzLabs предлагает своим клиентам платформу Software Defined Mainframe (SDM, программно-определяемый мейнфрейм). Она нацелена на действующих пользователей мейнфреймов IBM, которые планируют перенести свои бизнес-приложения на более современные платформы – как правило, в кластер из серверов на базе x86-процессоров – без необходимости доработки этих приложений или модификации связанных с ними данных.

В списке клиентов LzLabs, упомянутых на официальном сайте компании, числятся, к примеру, немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN Truck & Bus, швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom.

IBM рассчитывает добиться в суде запрета для LzLabs на распространение SDM и дальнейшее использование своей интеллектуальной собственности и технологий, являющихся коммерческой тайной.

Реверс-инжиниринг и подставная фирма

Согласно документам, переданным истцом в суд, LzLabs создала подставную компанию под названием Winsopia, которая приобрела лицензию на мейнфреймный софт у британской «дочки» IBM. По мнению юристов «голубого гиганта», единственная функция данной фирмы заключалась в том, чтобы изучить проприетарное ПО под микроскопом, а затем на основе полученной информации разработать собственный продукт – SDM. В IBM отмечают, что LzLabs позиционирует свою платформу в качестве простой замены тех самых продуктов, к пониманию принципов работы которых специалисты Winsopia пришли обманным путем.

IBM обвиняет LzLabs в нарушении пяти принадлежащих ей патентов. Два из них описывают «методы, реализованные в инструкциях мейнфреймов IBM, которые LzLabs приходится эмулировать или транслировать в инструкции Intel x86». Еще два включают подробное описание методов повышения эффективности эмуляции/трансляции. Наконец, последний затрагивает трансляцию вызовов приложений к системному ПО IBM в вызовы x86-аналогов.

В США, где состоится судебный процесс, реверс-инжиниринг – процесс изучение готового устройства или программы ради понимания принципа ее работы и создания аналога без прямого копирования – полностью законен. Однако если продукт, созданный при помощи реверс-инжиниринга, нарушает какой-либо из патентов, не принадлежащих создателю, суд может встать на сторону законного владельца прав на соответствующую интеллектуальную собственность.

В данном случае IBM имеет патентные претензии к LzLabs и, помимо этого, утверждает, что ответчик прибегнул к созданию отдельного юридического лица с одной лишь целью – сокрыть факт проведения исследования софта IBM для создания прямого аналога. Вероятно, таким способом юристы корпорации стремятся указать на то, что в LzLabs прекрасно осознавали нелегальность своего предприятия.

У руля рецидивисты

Американский ИТ-гигант утверждает, что в LzLabs заправляют люди с опытом незаконного реверс-инжиниринга мейнфреймных технологий. В судебных документах упоминаются экс-владелец компании Neon Enterprise Software Джон Мур (John Moore) и ее бывший руководитель Тило Рокман (Thilo Rockman).

Neon в 2009 г. запустила продукт под названием zPrime, который позволял снизить потребление вычислительных ресурсов при выполнении бизнес-приложений на машинах IBM System z и, как следствие, уменьшить размер выплат в адрес «голубого гиганта». Внедрение данного решения предполагало модификацию системного ПО компьютеров. Запрет на внесение подобных изменений, как утверждают в IBM, был прямо прописан в договорах с клиентами.

Деятельность Neon стала предметом длительного судебного разбирательства, в ходе которого стороны обменялись исками друг к другу. Neon обвиняла IBM в недобросовестной конкуренции, а та, в свою очередь, утверждала, что соперник использует ее интеллектуальную собственность. В итоге в 2011 г. суд в Техасе встал на сторону IBM и запретил Neon продавать свой продукт.

IBM не впервой судиться из-за патентов. В августе 2021 г. CNews писал о завершении 18-летнего разбирательства между американским ИТ-гигантом и Santa Cruz Operation (SCO) по поводу прав на часть кода ядра Linux. Компании урегулировали спор, договорившись о том, что правопреемница SCO – TSG Group – откажется от претензий к IBM в обмен на «скромную» компенсацию в размере $14,25 млн.