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Создатель революционной архитектуры ARM отказался от мятежной китайской «дочки» ради быстрого IPO

Британская ARM, которой удалось избежать поглощения Nvidia, хочет дистанцироваться от проблемной дочерней компании, ведущей работу на территории Китая. Чипмейкер и его владелец – японский Softbank – считают, что такой маневр поможет обхитрить регуляторов и упростить процедуру проведения IPO в США.

ARM делает ход конем

Британский разработчик чипов ARM передал свою долю в совместном предприятии (СП) ARM China проектной компании (SPV, Special Purpose Vehicle), которая принадлежит ему самому и его материнской компании – японской SoftBank Group, пишет Nikkei Asia.

ARM China – совместное предприятие британской ARM (Ltd) и консорциума китайских инвестиционных фондов. ARM владеет 47,33% долей в ARM China, остальные принадлежат китайцам, в частности 36% – Hopu Investment. Во главе СП находится Аллен Ву (Allen Wu).

В результате сделки ARM China, как и прежде, останется поставщиком технологий ARM на территории КНР, а ARM Ltd продолжит собирать отчисления с китайский лицензиатов. Однако с правовой точки зрения участие в капитале ARM China для британцев теперь можно считать инвестицией. Это, в свою очередь, позволяет ARM Ltd не отчитываться перед регуляторами о финансовых результатах деятельности ARM China при подготовке к проведению IPO, что важно, поскольку с руководством последней у материнской компании серьезный конфликт – «дочка» ей фактически не подконтрольна.

Укрощение строптивого

ARM China – важный источник дохода для британского чипмейкера, примерно четверть всей его выручки приходится на китайское СП. По словам главного исполнительного директора ARM Рене Хааса (Rene Haas), в период с 2018 по 2021 г. выручка СП увеличилась на 250%.

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ARM ищет способы ускорить проведение IPO

В июне 2020 г. безуспешно пыталась отстранить Аллена Ву от занимаемой с 2013 г. должности из-за нарушения им неких правил поведения. Вопреки голосованию совета директоров компании со счетом 7-1 в пользу смещения CEO с поста, сам топ-менеджер просто отказался уходить и де-факто остается действующим главой. Законность данного решения оспаривается в суде.

Противоречия между британской компанией и СП с китайскими инвесторами затрудняют проведение финансового аудита. Другими словами, Ву финансовыми результатами с ARM Ltd не делится. В то же время перед IPO ARM обязана раскрыть данные показатели регуляторам и потенциальным инвесторам. Таким образом, ARM China фактически блокирует первичное размещение акций на бирже высокотехнологичных компаний Nasdaq, которое запланировано на март 2023 г. Чтобы уложиться в срок, ARM Ltd необходимо провести анализ финансового состояния бизнеса в период с июня по сентябрь 2022 г. Отказ от сотрудничества со стороны ARM China делал данную цель недостижимой.

Теперь же, когда ARM Ltd напрямую не владеет долей в ARM China, эта проблема, казалось бы, решена. Однако на горизонте появилась иная, тоже связанная с приснопамятным Ву. Под вопросом остается то, одобрит ли глава ARM China данный маневр ARM Ltd и SoftBank. По информации Caixin, руководства ARM Ltd и ARM China соответствующую транзакцию не обсуждали.

Несостоявшаяся продажа ARM американской Nvidia

В сентябре 2020 г. американский разработчик графических ускорителей Nvidia объявил о намерении приобрести ARM у японского холдинга SoftBank за $40 млрд.

Сделка предусматривала превращение ARM в одно из подразделений Nvidia с сохранением собственной штаб-квартире в Кембридже (Великобритания). Nvidia уверяла, что ARM «продолжит реализовывать собственную модель открытого лицензирования технологий и будет сохранять нейтралитет перед всеми своими клиентами».

Однако далеко не все в это поверили – против сделки выступили регуляторы и правительства разных стран. В итоге в феврале 2022 г. Nvidia отказалась от проведения сделки.

Тогда же стало известно о намерении SoftBank провести IPO ARM в Нью-Йорке. В середине марта 2022 г. CNews сообщил о том, что ARM планирует уволить около 15% персонала в ходе оптимизации расходов, которая предшествует первичному размещению акций на бирже.

ARM является разработчиком крайне популярной одноименной архитектуры. Процессоры на ее базе используются в большинстве современных планшетов и смартфонов. Находят применение ARM-чипы и в серверном оборудовании.

Дмитрий Степанов

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