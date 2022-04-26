Власти заманивают заграничных ИТ-шников в Россию упрощенной процедурой получения вида на жительство

Правительство России разработало законопроект об упрощенной схеме выдачи вида на жительство иностранным ИТ-кадрам. Представители отрасли уверены, что работать в Россию приедут, в основном, специалисты из Белоруссии и Казахстана.

Права иностранных ИТ-специалистов

МВД и Минтруд подготовили поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России», которые позволят ИТ-шникам из-за рубежа быстрее получать вид на жительство в России. Документ рассмотрели на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 25 апреля 2022 г., сообщает РБК.

Послабления коснутся иностранцев, которые официально работают в российских ИТ-компаниях, аккредитованных при Минцифры. Для получения вида на жительство им не понадобится разрешение на временное проживание (РВП) в стране. Однако если специалист уволится и спустя месяц не получит место в другой отечественной ИТ-организации, вид на жительство ему аннулируют.

Кроме того, работодатель получит право привлекать и использовать ИТ-специалистов из-за рубежа без разрешения на использование иностранных работников. Сами иностранцы получат возможность работать без соответствующего разрешения или патента.

Правительство России разработало законопроект об упрощенной схеме выдачи вида на жительство иностранным ИТ-кадрам

Чтобы подать заявление о выдачи вида на жительство по «упрощенке», иностранный ИТ-специалист, заключивший трудовой договор или гражданско-правовой договор с аккредитованной организацией, должен обратиться в территориальный орган МВД.

Пока в документе не устанавливается ограничений в отношении конкретной должности, которую занимает иностранец – формально вид на жительство могут получить и секретари, и уборщицы, работающие в ИТ-компании. Однако эта неточность из законопроекта, вероятно, скоро исчезнет.

Кто и раньше получал вид на жительство по «упрощенке»

Сейчас для получения вида на жительство иностранцам требуется целый год прожить в стране на основании РВП. Это документ, который позволяет до трех лет жить и работать в России. Правительство каждый год определяет квоту на выдачу РВП исходя из заявок регионов, однако она ежегодно снижается. В 2022 г. в стране выдадут 18 тыс. 955 разрешений на временное проживание.

Получить вид на жительство быстрее могут бывшие граждане СССР, дети российских граждан, высококвалифицированные сотрудники и их семьи, выпускники российских вузов и другие категории.

Что касается работы без патента, сейчас такой порядок действует в отношении дипломатов, журналистов, аккредитованных в России, студентов вузов и ссузов, подрабатывающих после учебы. Касается он также ученых и педагогов, беженцев и сотрудников, обеспечивающих гарантийное обслуживание различной техники.

Мнение игроков отрасли

Опрошенные CNews представители отрасли уверены, что в идеале программа, касающаяся иностранных сотрудников, должна привлекать специалистов с уникальными компетенциями.

«Любой технологический прорыв состоит из 99% рутинной работы и 1% уникальных знаний и навыков, — высказался генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович. — Именно таких уникумов, носителей того самого одного процента редких компетенций, и нужно будет суметь привлечь для работы в нашей стране с помощью этой программы».

По мнению эксперта, новая мера направлена, в первую очередь, на граждан стран СНГ, а самый заметный кадровый приток стоит ждать из Белоруссии.

«Однако ИТ в целом как направление деятельности по своей природе интернационально, и в любую ИТ-компанию в любой стране мира может подобраться международная команда, которая будет успешно решать поступающие задачи, — уверен Володкович. — Английским языком на уровне, необходимом для эффективного сотрудничества, владеет практически любой ИТ-специалист, поэтому теоретически закон открывает самые широкие перспективы для привлечения необходимых кадров в страну».

Основатель и продюсер международной сети детских технических кружков Robboclub.ru Павел Фролов согласился, что иностранные ИТ-специалисты могли бы несколько уменьшить кадровый голод в отрасли.

«Взять на работу сотрудника из-за рубежа, даже из Казахстана или Белоруссии — сегодня настоящая головная боль для любого бухгалтера, так как для его оформления нужно получить квоту, оформить множество бумаг, — отмечает Фролов. — Кроме того, чаще всего такие сотрудники просят зарплату в валюте из-за высокой волатильности рубля. Это и раньше было непросто — банки не были готовы к диалогу, и переводы могли затягиваться на недели. А сейчас работать совсем невозможно».

По его словам, упрощение процессов в этой сфере — логичная и здоровая история, однако начинать стоило не с вида на жительство, так как сейчас не так много зарубежных ИТ-специалистов, готовых обосноваться в России. Павел Фролов уверен, что помогло бы, скорее, упрощение процедуры приема нерезидентов на работу и выплаты им зарплаты.

Генеральный директор группы «Эдит Про» Дмитрий Кичко, в свою очередь, заметил, что активнее искать работу в России стали не белорусские, а казахские ИТ-специалисты.

«Среди казахских ИТ-шников немало компетентных сотрудников, — отметил эксперт. — Связано это с тем, что, несмотря на растущий ИТ-рынок в Казахстане, в России гораздо выше зарплаты и больше возможностей для специалистов. Свою роль играет и Евразийский экономический союз: он предполагает создание единого рынка труда, поэтому значительно облегчает жителям Казахстана трудоустройство в России».

Пакетные меры

Предложение ввести послабления для иностранных специалистов поступило в рамках очередного пакета мер поддержки российских ИТ-отрасли после начала геополитического кризиса в феврале 2022 г. Так, после начала специальной военной операции на Украине отток ИТ-специалистов из России начал расти. В феврале и марте 2022 г. страну покинули до 70 тыс. ИТ-специалистов, данные привел директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании в Госдуме 26 марта. По его прогнозам, в апреле должны уехать еще до 100 тыс. человек.

Среди других мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, озвученные на высшем уровне — госгранты, на которые из Резервного фонда выделили 14 млрд руб. Также ИТ-шникам предоставили отсрочку от службы в армии. Заявки подали уже 2 тыс. специалистов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на брифинге 26 апреля 2022 г.

Также в 2022 г. банки собираются выдать ИТ-компаниям кредиты на проекты по цифровизации по льготной процентной ставке, которая не должна превышать 3%. Получат ИТ-шники и возможность взять ипотеку по ставке в 5%. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что все документы по льготной ипотеке уже внесли в Правительство России, запуск программы ожидают в мае. Некоторые банки уже собирают предварительные заявки.