Создан ИИ, который предсказывает сколько инвестиций получит ИТ-стартап

Исследователи создали машинную модель, способную прогнозировать, какой стартап получит финансирование, а какой нет, исключительно по общедоступным данным о нем.

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Исследователи из стартапа Skopai представили ИИ, который, по их утверждению, способен предсказывать, какой технологический стартап получит инвестиции, а какой нет.

В качестве исходных используются данные, собранные из открытых источников, в первую очередь сайта самой компании и публикаций в социальных сетях.

В исследовании, в частности, фигурирует таблица критериев, по которым ориентируется ИИ: страна происхождения, возраст, количество работников и офисов, сведения о прошлых раундах инвестиций, если они были, статистика в социальных сетях, преимущественно в Twitter, показатели в поисковиках и т. д.

«Информация о стартапах в Сети обычно доступна в виде неструктурированных данных, черпаемых из новостей, социальных сетей и вебсайтов, или в структурированном виде из коммерческих баз данных, таких как Crunchbase, — говорится в выдержке статьи. — Возможность прогнозировать успех стартапа на основе структурированных данных исследована в литературе, и было показано, что IPO, слияния и поглощения, а также раунды финансирования можно успешно прогнозировать с помощью различных методов машинного обучения. В таких исследования разнородная информация из интернета и соцсетей обычно используется как дополнение к сведениям, поступающим из баз данных. Однако формирование и поддержка таких баз требует колоссальных человеческих усилий. Поэтому мы исследуем, можно ли полагаться исключительно на общедоступную информацию — вебсайты стартапа, его аккаунты в социальных сетях и присутствие в Сети, чтобы спрогнозировать его инвестиционные показатели».

Успех прогнозирования

В статье указывается, что разработанный в итоге ИИ, использующий только неструктурированные данные, смог продемонстрировать примерно такую же точность в прогнозировании, как и разработки, использующие сведения из коммерческих баз данных.

ИИ оценивает перспективы стартапа по общедоступным данным

Некоторые инвестиционные фирмы уже сегодня используют предиктивные алгоритмы при принятии решений, кому выделять финансирование, а кому нет. Среди таковых фирмы Correlation Ventures, EQT Ventures, SignalFire и др.

Венчурные инвесторы, безусловно, заинтересованы в технологиях, которые позволили бы им получать гарантированный возврат инвестиций с прибылью. Аналитическое агентство Gartner прогнозирует, что к 2025 г. 75% венчурных инвестиционных фирм будут использовать технологии ИИ в инвестировании, притом, что на сегодняшний день таких фирм всего 5%.

Еще в 2020 г. издание Harvard Business Review публиковало материал о том, что инвестиционные алгоритмы превосходили по своей результативности неопытных инвесторов, однако демонстрировали непозволительные по нынешним временам предвзятость и склонность к проявлению предрассудков, в том числе, расовых и половых. В HBR отметили, что эта предвзятость в контексте ИИ является простым продолжением предрассудков, царящих в мире людей. На сегодняшний день борьба с предвзятостью в ИИ — одна из самых обсуждаемых тем.

«Вполне вероятно, что общедоступных данных о стартапе, в том числе, его отчетности, достаточно для того, чтобы ИИ смог сопоставить все факторы и дать рекомендацию по инвестированию, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Безусловно, однако, решение должно оставаться за человеком. В сфере венчурного инвестирования человеческая интуиция иногда играет куда более существенную роль, чем даже самые продвинутые вычислительные технологии».