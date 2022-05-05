Выручка создателя знаменитой российской ОС упала на треть

Разработчик известной российской ОС Alt Linux по итогам 2021 г. не смог улучшить свои финансовые показатели. Его выручка уменьшилась на 31%. Рынок ждет финансовых результатов его главного конкурента, развивающего линейку ОС Astra Linux.

Выручка «Базальта» пошла на спад

Как выяснил CNews, выручка разработчика линейки российских операционных систем Alt Linux по итогам 2021 г. просела почти на треть. По данным «Контур.фокуса», который оперирует бухгалтерской отчетностью по российским стандартам (РСБУ), выручка компании «Базаль СПО» за отчетный период уменьшилась на 31%.

В базе содержатся сведения о том, что в 2021 г. этот показатель финансовой деятельности организации составил 327,2 млн руб., в то время как год назад он находился на уровне 475,4 млн руб.

Что касается чистой прибыли ПО-разработчика, то она в 2021 г. достигла 92,8 млн руб. Годом ранее прибыль компании составила 147,8 млн руб. Таким образом, падение данного параметра за год составило без малого 63%.

Главным конкурентом компании на рынке разработчиков российских ОС можно считать группу «Астра», развивающую линейку операционных систем Astra Linux. Ее финансовые итоги года в публичном доступе пока не представлены, но есть основания полагать, что выручка организации должна была вырасти, причем весьма существенно. Причиной этого, конечно, является взятый Россией курс на импортозамещение ПО.

Несмотря на госполитику импортозамещения, выручка разработчика важной российской ОС просела на треть

Также упоминания заслуживает компания «Ред софт» с ее линейкой отечественных операционных систем «Ред ОС». По итогам 2021 г. компании также не чем похвастаться. За отчетный период ее выручка выросла всего на 1% до 581,8 млн руб. Впрочем чистая прибыль компании также несколько подросла. Годом ранее она составила 80,1 млн руб. Теперь вышла на уровень 82,3 млн руб.

Пояснения разработчика

Генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин в разговоре с CNews напомнил, что в 2020 г. выручка компании выросла почти в 2,5 раза по отношению к 2019 г., «таким образом планка сильно поднялась».

«В 2021 г. конкуренция усилилась, и мы несколько снизили стоимость лицензий, что естественно привело к снижению выручки, — поясняет он. — Но это, безусловно, выгодно потребителям и положительно сказывается на рынке в целом. К тому же в прошлом году компания несколько поменяла направление, изменила структуру продаж, которая стала более сбалансированной, мы стали предлагать разные продукты, изменили каналы продаж».

Главным изменением года Трандин называет акцент, сделанный на инфраструктурные проекты, которые требуют большей проработки и временных затрат, чем просто продажа лицензий.

«Также мы выделили значительные ресурсы на развитие собственной инфраструктуры разработки, на базе которой мы уже более 20 лет создаем наши ОС “Альт”, — добавляет он. — В первом квартале 2022 г. мы уже видим положительные результаты наших изменений, и выросла заинтересованность заказчиков».

Чем запомнился «Базальт СПО» в 2021 году

Несмотря на ухудшение финансовых показателей, компания «Базальт СПО» в 2021 г. отметилась множеством госпроектов. В частности, в начале июня Министерство цифрового развития республики Калмыкия заключило с ней соглашение о долгосрочном комплексном сотрудничестве.

В конце июня CNews писал, что соглашение о взаимном сотрудничестве с «Базальтом СПО» заключило Министерство цифрового развития и связи Новосибирской. Цель соглашения — обеспечение технологической независимости региона в сфере ИТ и реализация национальной программы «Цифровая экономика РФ».

В середине октября CNews выяснил, что закупку ОС Alt запланировала структура «Газпрома», занимающаяся подземным хранением газа.

В середине декабря 2021 г. CNews писал, что «Базальт СПО» выпустил новые версии своих ОС, которые в кириллическом написании именуются «Альт рабочая станция» 10.0, «Альт сервер» 10.0, «Альт образование» 10.0. Теперь они развиваются на основе десятой платформы (p10 Aronia) — ветке репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus).

В конце декабря 2021 г. появились данные о том, что Минцифры пытается договориться с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских операционных систем, в том числе Alt Linux на их ноутбуки и компьютеры. Речь шла об устройствах, которые поступают в продажу без установленных ОС. Информация следовала из протокола совещания ведомства с зарубежными производителями электроники и разработчиками российского софта