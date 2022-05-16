МВД купило тысячи китайских ПК на Astra Linux

МВД в рамках государственного оборонного заказа закупило почти 3 тыс. настольных ПК китайского производства. Сумма закупки составила 128,8 млн руб. На моноблоках, по условиям закупки, должна быть предустановлена российская ОС Astra Linux. Поставщиком оборудования стала малоизвестная пермская компания, чей показатель выручки в 2021 г. вырос на 500%, а прибыль увеличилась в 13 раз. Эта закупка китайской техники не единственная в своем роде; в апреле 2022 г. МВД приобрело китайскую СХД почти на 1 млрд руб.

Китайская закупка

Как выяснил CNews, Сибирское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел закупило почти 3 тыс. настольных ПК китайского производства в рамках гособоронзаказа. Сумма закупки составила 128,8 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на ПК должна быть предустановлена российская ОС Astra Linux (релиз «Смоленск») компании «Русбитех-Астра». Среди технических характеристик моноблоков — объем оперативной памяти 4 ГБ, частота оперативной памяти 2400 МГц, тип оперативной памяти DDR4 и частота двухъядерного процессора 2 ГГц. Требований, указывающих на конкретного вендора техники, в техзадании нет. Всего ведомство закупило 2928 персональных компьютеров.

Подробности закупки

Тендер в формате электронного аукциона был опубликован силовиками 13 апреля 2022 г. Контракт был заключен 12 мая. Один из участников аукциона, согласно тендерным документам, попросил заказчика сдвинуть срок поставки товара, указанный в документации. «В связи со сложной логистической ситуацией, сложившейся в связи с введением санкций со стороны недружественных стран, срок производства товара составит шесть-восемь недель, доставка товара — пять недель», — пояснял он.

МВД закупило почти 3 тыс. китайских моноблока

В аукционе МВД помимо победителя приняли участие три неназванные компании. Победителем стала компания «Информационные технологии — Поволжье».

Согласно документам, ведомству требовалось 2344 моноблока по цене 55 тыс. руб. за шт., однако было закуплено на 584 ПК больше по меньшей цене (44 тыс. за шт.).

Взлет финансовых показаний поставщика

Согласно ЕГРЮЛ, компания ООО «Информационные технологии — Поволжье» была образована 20 октября 2014 г. в Перми. Гендиректором и единственным ее учредителем является Сергей Углев.

По данным базы «Контур.фокус», чистая прибыль компании по итогам 2021 г. увеличилась в 13 раз и достигла 35,2 млн руб. (по итогам 2020 г. — 2,8 млн руб.) Выручка выросла на 500% и составила 149,4 млн руб. (24,9 млн руб. по итогам 2020 г.). Баланс компании по итогам 2021 г. достиг 49,5 млн руб., что на 264% больше, чем по итогам 2020 г. В базе имеется информация о 71 заключенном госконтракте на общую сумму 263 млн руб. за все время существования компании. Большая часть контрактов заключена с различными ведомствами Пермского края. Интернет-поисковики сайт организации не находят.

Китайская СХД для МВД

Помимо закупки настольных ПК китайского производства, МВД в конце апреля 2022 г. почти на 1 млрд руб. закупило китайскую систему хранения данных (СХД), перед этим расторгнув договор на поставку российской СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ» за 277,6 млн руб.

В первой половине марта 2022 г. ГИАЦ также заключил контракт на поставку комплектов дооснащения СХД для своего федерального ЦОДа на 316 млн руб. Согласно договору, комплект должен быть полностью совместим с СХД Huawei Dorado 6000 V3.