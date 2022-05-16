Смартфоны и ПК больше не нужны. Спрос на чипы для них внезапно рухнул во всем мире, особенно в Китае

Спрос на чипы для ПК и смартфонов обрушился

Спрос на микросхемы, используемые в производстве смартфонов и персональных компьютеров, стремительно обрушился, заметнее всего – в Китае. Об этом заявил Хайцзюн Чжао (Haijun Zhao), главный исполнительный директор крупнейшего в КНР контрактного производителя полупроводниковых изделий, компании SMIC, в ходе конференц-звонка, посвященного финансовым результатам деятельности компании по итогам I квартала 2022 г., пишет The Register.

По словам CEO SMIC, охарактеризовавшего уровень снижения востребованности чипов словами «падение камнем» (“dropped like a rock”), производители смартфонов накопили достаточные складские запасы электронных компонентов – на пять месяцев вперед. Они не спешат размещать новые заказы, пока имеющиеся запасы не истощатся. Продажи ПК и потребительской электроники также под угрозой, считает китайский топ-менеджер. Рынки некоторых стран перенасыщены продукцией такого рода.

Однако существуют сегменты, испытывающие дефицит полупроводников. Это, в первую очередь, чипы для беспроводного оборудования нового стандарта Wi-Fi 6, преобразователей электрической энергии; аналогово-цифровые преобразователи (АЦП).

Причины спада

Как пояснил Чжао, снижение продаж частично спровоцировано событиями на Украине. Многие вендоры лишились возможности работать в России, из-за введенных против нее санкций. Украинский рынок тоже значительно сократился – у граждан этой страны смартфоны сейчас востребованы куда меньше, нежели товары первой необходимости.

CEO SMIC Хайцзюн Чжао заявил о стремительном падении спроса на чипы для ПК и смартфонов

С другой стороны, по словам CEO SMIC, в Китае спад проявляет себя куда масштабнее, чем где бы то ни было. Рынки Европы и США смогли восстановиться очень быстро, в то время как китайский потребитель был вынужден затянуть пояса потуже и сократить число дорогостоящих покупок – в ответ на жесткие санитарные ограничения, введенные властями по всей стране из-за пандемии COVID-19.

По данным IDC, рынок смартфонов КНР сократился на 14,1% в годовом исчислении по итогам первых трех месяцев 2022 г. Единственным вендором из топ-5, продемонстрировавшим рост (+292%), стала Honor.

Совокупность этих двух факторов, по прогнозу Чжао, обусловит сокращение объема продаж смартфонов в КНР на 200 млн штук по итогам 2022 г.

В марте 2022 г. CNews писал о том, что крупнейшие китайские производители смартфонов в два раза сократили число отгружаемых в Россию мобильников. На этот шаг пошли Oppo, Huawei и Xiaomi. В апреле 2022 г продажи мобильных телефонов просели на 30% год к году, притом одновременно и в деньгах, и в штуках.

Карантинные меры затронули и непосредственно производственный процесс самой SMIC. Фабрики компании не могли работать в полную мощь – линии простаивали пять или шесть дней в течение I квартала 2022 г. В компании планируют компенсировать простой в текущем, II квартале.

Чжао также выразил оптимизм в отношении перспектив SMIC, отметив, что диверсифицированный клиентский портфель, включающий международных заказчиков, позволяет компании чувствовать себя лучше в сравнении с местными конкурентами, которые вынуждены ориентироваться исключительно на внутренний рынок КНР.

Стоит отметить, что в конце 2020 г. SMIC оказалась в «черном списке» властей США, что осложнило для компании работу с зарубежными, в особенности американскими, компаниями.



Финансовые показатели SMIC

SMIC продемонстрировала достойные результаты в период с января по март 2022 г. Совокупная выручка компании увеличилась на 67% относительно аналогичного периода годом ранее, до $1,84 млрд. Прибыль выросла на $288 млн год к году, достигнув $447 млн – на $87 млн меньше, чем в IV квартале 2022 г.

Валовая прибыль составила 40,7%, увеличившись на 5,7%, благодаря изменениям в ассортименты выпускаемой SMIC продукции. Чжао пояснил, что ранее 40% производственных мощностей компании были задействованы в производстве компонентов для смартфонов. К настоящему моменту этот показатель снизился до приблизительно 30%, поэтому падение спроса на мобильные телефоны не было столь болезненным для SMIC.

SMIC является одним из крупнейших в мире и крупнейшим в КНР контрактным производителем полупроводников. По объему выручки компания уступает лишь TSMC, Samsung Electronics, UMC и GlobalFoundries.