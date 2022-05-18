Китай не спасает. Поставки смартфонов, ноутбуков и телеком-«железа» в Россию рухнули в разы

По оценке Минторга США, Китай существенно ограничил экспорт своей техники в Россию – на 40% для ноутбуков, на 66% для смартфонов и на 98% для телеком-оборудования. Сделал он это в соответствии с антироссийскими санкциями, наложенными США. Игроки российского рынка техники и электроники эту информацию пока не подтверждают.

Китайский экспорт почти иссяк

Китай сократил поставки своей техники в Россию, пишет The Washington Post со ссылкой на министерства торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo). Глава ведомства подчеркнула, что это «признак осторожности Пекина в отношении нарушения торговых запретов».

По информации издания, в сравнении с февралем 2022 г. импорт китайских ноутбуков в Россию сократился на 40% в марте 2022 г. Данные за апрель 2022 г. Washington Post не приводит.

Ситуация с импортом смартфонов значительно сложнее – в марте 2022 г. поставки упали на 66% по сравнению с предыдущим месяцем. Но еще сильнее пострадала телеком-отрасль – от февральских объемов поставок оборудования для сетей связи в марте 2022 г. осталось лишь 2%, то есть сокращение составило 98%.

Подтверждения сведений, приведенных Washington Post, с российской стороны пока не поступало. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к ритейлерам «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк», а также операторам связи МТС, «Билайн», «Мегафон», владеющим салонами связи и пользующимся иностранным телеком-железом, и ожидает ответа. Представители оператора Tele2 от комментариев отказались.

Помимо этого, запрос был направлен в российские представительства китайских компаний Xiaomi, Realme и Huawei. На момент публикации материала ответить на него они не смогли.

До сих пор неизвестно, планирует ли Китай помогать России в противостоянии санкциям Запада

Xiaomi, Realme и Huawei – это крупнейшие игроки на российском рынке смартфонов, плюс Huawei является одним из основных поставщиков телеком-оборудования на российский рынок. Напомним, что в марте 2022 г. Xiaomi и Huawei вдвое уменьшили объемы отгрузок своих смартфонов в Россию, равно как и компания Oppo. Бренд Realme наряду с Oppo входит в холдинг ВВК, но срезать поставки своих гаджетов в Россию он на 18 мая 2022 г. не планировал.

Также в Китае есть компания DJI, являющаяся крупнейшим производителем дронов потребительского и коммерческого классов. В апреле 2022 г. она заявила о полной остановке поставок своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине, тем самым став первой крупной китайской компанией, которая открыто покинула рынок России из-за конфликта с Украиной.

Связь между Китаем и США

Все происходящее с рынком техники России является следствием спецоперации на Украине, на которую многие иностранные государства, в том числе США и Великобритания, отреагировали многочисленными антироссийскими санкциями. На момент публикации материала Китай к ним не присоединился.

Между тем, КНР ведет торговую войну с США, а компания Huawei, один из крупнейших техногигантов страны, находится под американскими санкциями. Что касается ограничений, наложенных Штатами на Россию, то под ними подразумевается запрет на поставки техники в Россию, если для ее производства или в ней самой используются американское оборудование или программное обеспечение. Китай использует «железо» и софт в своем производстве.

Подневольные государства

Санкционные требования, выставленные США, распространяются не только на Китай, но и на другие страны. Вследствие этого, со слов главы Минторга США, импорт техники из США в Россию в марте 2022 г. сократился на 86% в сравнении с февралем 2022 г. Не исключено, что в статистике учитывается оборудование компаний HP, Dell и Apple, которые покинули российский рынок в марте 2022 г.

Джина Раймондо также привела статистику поставок техники на российский рынок из Южной Кореи и Финляндии. За тот же период они обвалились на 62% и 60% соответственно. Напомним, что в Финляндии есть компания Nokia, до марта 2022 г. являвшаяся одним из главных поставщиков базовых станций для российских сотовых сетей, но решившая поддержать санкции. В Южной Корее же дислоцируется Samsung, остановившая ввоз своей техники в Россию в том же марте 2022 г.

При этом, как пишет Washington Post, запрет США не касался запрета на импорт в Россию потребительской электроники, то есть, в том числе, смартфонов и ноутбуков. Однако опрошенные изданием торговые юристы утверждают, что некоторые компании решили полностью прекратить поставки своей техники в Россию, вне зависимости от того, нарушают правила их отдельные товары или нет.

Решить вопрос с поставками зарубежной техники, будь то базовые станции, автомобили и запчасти к ним или смартфоны с ноутбуками, поможет «серый» импорт. Он подразумевает ввоз товаров на территорию России без согласования с правообладателем (производителем), то есть неофициально. В марте 2022 г. власти легализовали такой импорт, назвав его «параллельным». К концу апреля 2022 г. был готов список брендов, подпадающих под параллельный импорт. Он состоит из более 200 пунктов. В начале мая 2022 г. власти утвердили его.