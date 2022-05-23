Чтобы ИТ-компании больше зарабатывали, в России ограничат самостоятельную разработку ПО госсектором

Минцифры выступило с предложением ограничить госкомпаниям бюджет на разработку собственного ПО. Это заставит их закупать софт у российских ИТ-компаний и приведет к сокращению программ, дублирующих друг друга. По оценке экспертов, госкомпании начнут искать лазейки, чтобы тратить деньги на именно на свой софт.

Госкомпаниям пропишут лимиты

Российское Минцифры готовит новый свод правил, регламентирующих самостоятельную разработку программного обеспечения госкомпаниями для их собственных нужд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, утверждающего стратегии цифровой трансформации госкомпаний, Илью Массуха.

Нововведения представляют собой жесткие ограничения. В частности, новые правила Минцифры предполагают сокращение до 30% доли расходов на разработку ПО в общем цифровом бюджете организации. «Опыт показал, что госкомпаниям, как правило, достаточно 30% отраслевого ПО собственной разработки, соответственно, 70% – общесистемное, закупаемое у сторонних разработчиков, – сказал Илья Массух.

Примечательно, что эта норма хоть и пока нигде не прописана, но при этом применяется с конца 2021 г. Со слов Ильи Массуха, если компания превышает 30-процентный лимит, ее программа цифровой трансформации не проходит согласование.

Эксперты видят в инициативе Минцифры новую меру поддержки ИТ-сферы

Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ отметил, что в России есть госкомпании, у которых доля ПО собственной разработки достигает 50%. «Как правило, речь идет о структурах, у которых относительно немного конечных клиентов, например, добывающих», – сообщил он изданию. Пока неизвестно, подразумевают ли новые правила Минцифры исключения для таких компаний.

ИТ-отрасль совершенно не возражает

Новая инициатива Минцифры может привести к тому, что из-за предложенных ведомством ограничений госкомпании будут вынуждены обращаться за программным обеспечением к компаниям из ИТ-отрасли. Ее представители положительно оценили предложение Министерства.

Как сообщил изданию исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин, в настоящее время Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ «обязывает использовать до 70% предусмотренных планом по цифровой трансформации средств на приобретение уже существующих решений, внесенных в единый реестр отечественного ПО». Лашин заявил о необходимости подобного рода ограничений. С его слов, они позволят экономить бюджет госкомпаний и не расходовать его на создание своих аналогов ПО, ранее выпущенных российскими ИТ-компаниями. «Тем самым ограничивается или как минимум затрудняется создание того софта, который уже есть и успешно используется на рынке, – подытожил он, добавив, что предложенные Минцифры лимиты следует закрепить на уровне закона. Илья Массух выступил против такой идеи.

Предложение Минцифры одобряют и в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Главный аналитик РАЭК Карен Казарян отметил, что российские госкомпании и структуры нередко «злоупотребляют разработкой программных продуктов». В качестве примера он привел системы мониторинга контента, которых, с его слов, компании создали «более десятка».

По оценке Карена Казаряна, предложенные Минцифры ограничения дадут возможность исключить разработки копий уже существующего отечественного ПО и «поспособствует экономии государственных денег». Он также назвал новую инициативу Министерства действенной мерой поддержки ИТ-отрасли.

Все может пойти не по плану

Ограничения на разработку госкомпаниями собственного ПО могут не сработать, частично или полностью, считает Казарян. По его мнению, в данной ситуации все может развиваться по тому же сценарию, который был в случае с закупками иностранного софта для госорганизаций. Они всяческий пытались доказать, что им нужно именно зарубежное ПО, и что российских аналогов у него нет.

В нынешней ситуации, по прогнозам Казаряна, госведомства могут давить на то, что «никто не может разработать для них ПО лучше, чем собственное специализированное подразделение или “дочка”». Он отметил также, что ответственный за контроль фактических расходов госкомпаний на разработку собственного ПО орган пока не назначен.

Госкомпаниями все не ограничится

Озвученные Минцифры ограничительные меры распространяются только на госкомпании и ведомства. Тем не менее, в стране звучат призывы по их распространению на частные компании.

С такой идей выступил, в частности, Союз разработчиков программного обеспечения и информационных технологий топливно-энергетического комплекса (СРПО ТЭК). Организация считает, что следует запретить заниматься разработкой софта компаниям из российского ТЭК. Свое предложение Союз направил в Минэнерго еще в марте 2022 г.

«Разработка ПО – это отдельный вид бизнеса, требующий профессионального подхода. Нефтяная компания никогда не станет коммерческим производителем ПО: для этого требуется иная культура производства, иные процессы, иные ресурсы менеджмента и работников», – говорится в обращении Союза.

Представители организации считают разработку компаниями из состава ТЭК собственного ПО при наличии отечественных аналогов «по меньшей мере, безответственным» шагом, и даже «источником огромного риска для выживания коммерческих производителей ПО». Аргументируют они это тем, что «топливно-энергетические организации конкурируют с ИТ-компаниями, в том числе и за ресурсы разработчиков».