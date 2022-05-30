Американская компания получила рекордную инвестицию в сфере ИБ и тут же начала массовые увольнения

Массовые увольнения в Lacework

Lacework, американский поставщик услуг в области информационной безопасности, приняла решение сократить штат сотрудников на 20%. Компания не так давно привлекла $1,3 млрд инвестиций, тем самым закрыв самый «дорогой» раунд в истории бизнеса в сфере ИБ, пишет The Register.

Представитель компании в разговоре с изданием отказался назвать точное количество уволенных сотрудников Lacework, отметив лишь, что «циркулирующие в Twitter цифры являются существенно завышенными».

По состоянию на март 2022 г. численность персонала компании из Кремниевой долины (Калифорния, США) превышала 1 тыс. человек. Таким образом, работу в Lacework разом потеряло по самой скромной оценке около 200 человек. В Twitter же еще до выпуска компанией официального анонса говорили о сокращениях на уровне 300 специалистов, некоторые из которых были пришли в Lacework за один-два месяца до старта «зачистки».

Американская Lacework избавилась от 20% персонала

В опубликованном на официальном сайте Lacework заявлении CEO Lacework Дэвид Хэтфилд (Davin Hatfield) и Джей Парик (Jay Parikh) признались в том, что решение расстаться с коллегами им далось совсем не легко и обвинили в бедах компании «сейсмический сдвиг» на рынке США в частном и государственном секторах.

Топ-менеджеры отметили, что в их обязанности входит корректировка бизнес-стратегии в соответствии с реалиями, а массовые сокращения помогут сделать компанию прибыльной, позволят управленцам более свободно распоряжаться финансовыми инструментами и обеспечат выживание бизнеса в условиях макроэкономической неопределенности.

Рекордные инвестиции

В ноябре 2021 г. Lacework привлекла $1,3 млрд инвестиций. Раунд D возглавили Sutter Hill Ventures, Altimeter Capital, DXNUMX Capital Partners и Tiger Global Management. В общей сложности более десятка инвесторов приняло участие в финансировании ИБ-компании. Таким образом, общая оценка Lacework выросла до $8,3 млрд.

Столь успешно закрыв раунд, компания побила рекорд по размеру единовременных вложений в бизнес, представляющий отрасль кибербезопаности. Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежит Lacework: в январе 2021 г. компания подняла $525 млн.

Кроме того, все в том же ноябре 2021 г. Lacework похвасталась невероятно высокими темпами роста. По заявлению представителей компании, выручка увеличилась более чем троекратно в годовом отношении, клиентская база – в три с половиной раза, численность персонала по всему миру – в три раза.

Финансовый директор Lacework Майк Стейгер (Mike Staiger) тогда отметил, что объем вложений в компанию является поистине беспрецедентным и позволяет ей «наметить очень агрессивный курс». По его словам, полученные средства планировалось потратить, в том числе на расширение штата сотрудников и вывод бизнеса на новые рынки.

Раздутая оценка

В последние несколько лет размеры финансовых вложений в технологические компании и сделок по слиянию/поглощению в ИТ-секторе значительно увеличились, в первую очередь это касается стартапов в области ИБ, отмечает The Register.

Повышенное внимание инвесторов к сфере ИБ понятно – кибератаки на бизнес становятся все более разрушительными и дорогостоящими для жертв. Острая потребность в надежном средстве защиты от них ведет к стремительному росту оценки ИБ-вендоров, во всяком случае на бумаге.

Издание недвусмысленно намекает на то, что Lacework переоценена, и является далеко не последней компанией, которой грозят резкое падение заоблачной рыночной капитализации и массовые сокращения.

Технологический сектор урезает расходы

Как отмечает The Register, ряд американских технологических компаний в последнее время был вынужден затянуть пояса потуже на фоне финансовой нестабильности. Так, агрегатор такси Uber, по итогам I квартала 2022 г. показавший чистый убыток в $5,9 млрд (преимущественно из-за неудачных инвестиций) начал экономить на персонале.

В марте 2022 г. CNews писал о том, что компания ARM, создатель одноименно процессорной архитектуры, задумала уволить до 15% своих сотрудников. Это следствие разрыва сделки по ее переходу в собственность Nvidia. Теперь ARM готовится к IPO, для чего оптимизирует свои расходы, в том числе и персонал.

В то же время некоторые другие технологические компании наоборот – стремятся существенно увеличить штат специалистов. В их числе – корпорация Intel, затеявшая грандиозное расширение бизнеса. Компания в конце мая 2022 г. без лишнего шума отменила старое правило, запрещающее нанимать на работу ранее уволенных специалистов. При этом в рамках масштабной кампании по сокращению штата 2015-2016 гг. чипмейкер уволил около 13 тыс. сотрудников.

Несколько фактов о Lacework

Компания Lacework – поставщик услуг в сфере облачной безопасности – была основана в 2015 г. в Сан-Хосе (Калифорния, США) Майком Спайзером (Mike Speiser), Санджаем Калрой (Sanjay Kalra) и Викрамом Капуром (Vikram Kapoor) – действующим техническим директором.

В июле 2021 г. к компании в качестве второго CEO присоединился Джей Парик, ранее занимавший должность вице-президента и главы инженерно-инфраструктурного подразделения Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Основной продукт компании – Lacework Cloud Security Platform – отслеживает поведение приложений, процессов, контейнеров, виртуальных машин, пользователей и других сущностей в облаке и при помощи фирменных алгоритмов машинного обучения фиксирует любые отклонения в их привычной работе.