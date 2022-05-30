МТС за копейки купила кредитного брокера, чтобы построить финтех-сервис

МТС купил кредитного брокера «Кредит Консалтинг», разработавшего сервис «Простые покупки», за номинальную сумму. Однако в течение пяти лет МТС должен будет выплатить продавцу компании 60 млн руб. МТС необходим «Кредит-Консалтинг» для запуска инновационного финтех-продукта в B2B-секторе.

Как МТС покупал «Кредит консалтинг»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыл подробности приобретения кредитного брокера «Кредит консалтинг». Согласно материалам компании, в момент сделки за компанию был осуществлен символический платеж – 10 тыс. руб.

Однако, в течение последующих пяти лет оператор МТС должен будет осуществить отложенный платеж за приобретенную компанию на общую сумму 60 млн руб. Точные параметры отложенного платежа будут зависеть от показателей, которые достигнет «Кредит консалтинг».

Компания «Кредит консалтинг» была основана Денис Силяковым, он же выступал продавцом компании. «Кредит консалтинг» разработала сервис «Простые покупки», предназначенный для автоматизации выдачи потребительских кредитов в розничных точках.

Для чего МТС потребовался кредитный брокер

В МТС ранее говорили агентству «Интерфакс», что телекоммуникационному оператору нужен был кредитный брокер с глубокой рыночной экспертизой, ИТ-платформой и интеграцией со множеством партнеров. Этим критериям как раз отвечал «Кредит Консалтинг».

МТС за символическую сумму (но с большой доплатой) купила кредитного брокера «Кредит Консалтинг», разработавшего сервис «Простые покупки»

В планах МТС значился запуск проекта, нацеленного на разработку инновационных финтех-продуктов в корпоративной сфере (B2B), а также стимулирования продаж финансовых продуктов как в рознице МТС, так и кросс-продаж в рамках внутригрупповых партнерств для клиентов экосистемы МТС. Для развития этого проекта МТС зарегистрировала новую организацию – ООО «Финансовые системы и технологии».

Как МТС инвестирует в финтех

В последние годы МТС активно инвестирует в стартапы в сфере финтеха. В 2021 г. телекоммуникационный оператор купил 51% долю в компании Factorin, разрабатывающую блокчейн-платформу для торгового финансирования. Платформа делает упор на финансирование цепочек поставок и факторинг счетов. Сумма сделки составила 867 млн руб.

В то же году МТС инвестировала 85 млн руб. в инновационный проект TalkBank, представляющий из себя банк в мессенджерах без call-центров, мобильных приложений и отделений. За свои инвестиции МТС получила 8,4% долю в проекте.

В 2019 г. МТС приняла участие в инвестиционном раунде в компанию Swipglobal, владеющей платежным решением «Умный кошелек». Объем раунда составила 218 млн руб., из них на МТС пришлось 75 млн руб. Телекоммуникационный оператор получил в Swipglobal 15% долю. Swipglobal вызвал интерес МТС благодаря своей биометрической платформе.

В 2017 г. МТС приобрела контроль в компании «Облачный ритейл», разрабатывающей ПО для автоматизации торговли под торговой маркой LiteBox. Сумма сделки составила 620 млн руб.