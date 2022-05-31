Банки по приказу властей передадут данные россиян в Единую биометрическую систему

Власти обяжут банки передавать биометрию своих клиентов в ЕБС. Сперва это коснется лишь банков с госучастием (ВТБ, Промсвязьбанк и др.), а затем делиться данными с ЕБС начнут и частные финорганизации. Вопрос получения согласия на это владельцев данных, то есть самих россиян, пока не проработан.

Пополнение ЕБС по приказу

Российские госбанки будут обязаны передать биометрические данные своих клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет «Коммерсант». Согласие самих россиян, по тем или иным причинам передавших банкам свою биометрию, на момент публикации никто не запрашивал – ни банки, ни власти.

Как скоро биометрия попадет в базу ЕБС, на момент публикации материала известно не было. По информации издания, часть банков с госучастием уже получила соответствующее требование властей.

В частности, директива была направлена в ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и крымский РНКБ. Следует отметить, что Сбербанк тоже является банком с госучастием. Для него готовится отдельное поручение.

В поручении, переданном четверке банков, указано, что им необходимо в течение 10 дней провести заседание совета директоров по вопросу о передаче биометрии клиентов в систему ЕБС. Притом эту информацию должны будут передать не только основные банки, но и все их «дочки».

Банки сопротивляться не будут

Два из четырех банков с госучастием, которые уже получили поручение, сообщили о технической готовности к загрузке биометрии своих клиентов в ЕБС. Это ВТБ и Россельхозбанк. Последний собирался провести собрание совета директоров для обсуждения данного вопроса 30 мая 2022 г. Представители банка сообщили также, что готовы передать в систему «несколько сотен тысяч образцов» биометрии клиентов. В ВТБ уточнять объемы хранящихся у него биометрических данных россиян не стали.

Действия властей могут привести к нежеланию россиян делиться биометрией с банками

Крымский РНКБ сообщил изданию, что «не осуществляет сбор биометрических данных клиентов для собственных нужд, лишь является посредником при регистрации клиентов – физических лиц в ЕБС». Представители Промсвязьбанка отказались комментировать вопросы, связанные с передачей данных клиентов в Единую биометрическую систему.

Технически вопрос не проработан

На конец мая 2022 г. в России не существовало отлаженной схемы передачи биометрии клиентов российских банков в базу ЕБС. По информации источника издания, имеющаяся у банков биометрическая информация «не соответствуют строгим требованиям ЕБС». Также он подчеркивает, что вопрос о соблюдении прав россиян в этом плане остается открытым.

Другой источник издания в неназванном крупном российском банке считает новую директиву властей «почти невыполнимой». «Не решен вопрос с согласием гражданина на передачу его биометрии из банка в ЕБС, технически биометрические данные и модальности несовместимы, – сказал он. – В ЕБС голосовая биометрия текстозависимая, а в банковских системах – текстонезависимая».

Собеседники издания полагают, что для соблюдения прав россиян у властей есть два варианта действий. Первый подразумевает разработку и принятие нового отдельного закона о передаче данных в ЕБС. Второй заключается в получении согласия на передачу данных, например, при помощи электронной подписи в ЕСИА.

Российские власти, со слов представителей аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уже работают в этом направлении. Они сообщили «Коммерсанту», что «проводятся работы по принятию постановления Правительства России о порядке получения согласия на импорт биометрии из КБС в ГИС ЕБС, в том числе проводится организационная и техническая работа по передаче данных».

Сбежать в частные банки не получится

Россияне, не желающие передавать властям свою биометрию, не смогут «спрятаться» от ЕБС, закрыв счета в госбанках и перейдя в частные финогранизации. До них обязанность передавать данные в ЕБС тоже дойдет.

Как сообщили изданию в аппарате Чернышенко, с ними этот вопрос будет решаться в рамках федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Перечень директив по вопросу импорта биометрии в ГИС ЕБС распространяется на банки с долей участия в управлении России, в связи с этим директива может быть направлена только тем банкам, в которых есть доля государственного участия. В ином случае возможности выпуска директивы в частные банки не предусматривается», – заявили представители аппарата вице-премьера.

Как появилась ЕБС

Инициатива по созданию в России Единой биометрической системы принадлежит Центробанку и Минцифры. Процесс был инициирован в 2016 г. Система заработала в 2018 г., в настоящее время ее оператором является «Ростелеком».

Доступ к ЕБС имеют далеко не только банки. Например, приказ Минцифры №624 позволяет пользоваться ею некредитным финансовым организациям и компаниям из других секторов экономики. С 1 января 2021 г. к ЕБС подключились страховые компании. В будущем планируется подключение компаний из сферы телекома, ритейла и др.

Популярностью у россиян система ЕБС пока не пользуется. На февраль 2021 г. в ней было зарегистрировано всего лишь около 164 тыс. граждан России при общей численности населения свыше 146 млн человек на май 2022 г.

В начале марта 2021 г. CNews писал, что власти рассматривают различные варианты стимулирования сбора биометрических данных граждан, с планами собрать биометрию у 70 млн россиян в ближайшие два года, то есть, почти уравнять их число с числом подтвержденных профилей на портале госуслуг. Не исключено, что новая директива, разосланная банкам с госучастием и готовящаяся для частных банков – часть этого плана.

Добавим также, что в начале 2022 г. власти начали отлучать крупнейшие банки России от совместного предприятия по развитию ЕБС в стране. Причины кредитных организациям названы не были, их просто перестали приглашать на обсуждение проекта. Ранее в нем участвовали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Альфа-банк», «Тинькофф банк» и др. В августе 2021 г. Сбербанк сам разорвал сотрудничество с «Ростелекомом» по созданию СП из-за не устроивших его условий.