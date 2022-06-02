Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров методологии ЭДО 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров методологии ЭДО 2022. Аналитики провели сравнение накопленного опыта, типов выполненных проектов, численности сотрудников.

Технический прогресс вкупе с пандемией сильно подогрели интерес к теме электронного документооборота, правильный переход на который невозможен без разработки методологии.

Суть методологии заключается в анализе документарного профиля компании, изучении типов и маршрута движения документов между ответственными подразделениями с последующей разработкой концепции, как эти процессы будут выглядеть в электронном виде.

Помимо классических задач методологии, в построении ЭДО часто вмешивается фактор соблюдения законодательства, поскольку электронные документы являются такими же объектами проверок, как и бумажные. При этом методологам необходимо обеспечить полную правовую значимость внедряемых электронных документов, а также максимальную безопасность по защите их юридической значимости.

Аналитики Market.CNews провели сравнение представленных на российском рынке провайдеров, оказывающих услуги по разработке методологии ЭДО.

Рейтинг провайдеров методологии ЭДО 2022

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей 11 критериев:

Год начала деятельности. Выручка за 2021 год по направлению Методологии ЭДО. Выполненные проекты по отраслям. Выполненные проекты по видам ЭДО. Выполненные проекты по типам ЭДО. Выполненные проекты по странам. Количество экспертов в компании. Смежная правовая экспертиза. Членство в профильных ассоциациях. Количество рекомендательных писем. Дополнительные параметры.

Технический прогресс вкупе с пандемией сильно подогрели интерес к теме электронного документооборота

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Рынок методологии очень узок, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Конкуренты знают друг друга в лицо. И важность разработки методологии подчеркивают как сами провайдеры, так и поставщики СЭД».

Лидером рейтинга признана компания «Деловые решения и технологии» (ранее — Deloitte). Количество и масштаб проектов, а также широкая смежная экспертиза говорят сами за себя. Кроме того, компания является членом основных профильных ассоциаций.

Таблица 1. Топ-3 российских провайдеров методологии ЭДО 2022

Место Провайдер Сумма баллов 1 Деловые решения и технологии (ранее — Deloitte) 581 2 Directum 503 3 ELMA 491

Источник: Market.CNews. Полная версия

Обзор методологии ЭДО

Рейтинг провайдеров методологии ЭДО 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Некоторые тезисы

Переход на ЭДО проще всего осуществить малому бизнесу: несколько договоров и актов в месяц и ежегодная налоговая отчетность не вызовут особых затруднений. Любой вновь создаваемый бизнес и вовсе может вставать на «рельсы» ЭДО с первых дней существования. А если и есть проблематика, то она заключается только в готовности владельца бизнеса потратить небольшой бюджет на приобретение коробочного решения, а также в готовности работать с электронными подписями.

А вот с существующим крупным бизнесом с точки зрения методологии дела обстоят гораздо сложнее. Тысячи документов, сформированные по сотням шаблонов с десятками ответственных лиц нужно перевести в электронный вид и в некоторых случаях просто не нарушить маршрут их подготовки, проверки и согласования, а в некоторых случаях — применить лучшие практики и устранить не замечаемые до начала цифровизации очаги неэффективности в этих процессах. Прежде чем приступать к такому проекту, требуется рекогносцировка на местности. Именно здесь и приходит на помощь методология.

В рамках работ по методологии сначала выполняется анализ документарного профиля компании, формируется перечень подходящих для перевода в ЭДО типов документов, после чего формируется план этого перевода.

Далее изучаются текущие процессы документооборота, формируются целевые, устанавливаются требования к информационным системам в документообороте, моделируются маршруты, роли и полномочия. Кроме того, встраиваются контрольные процедуры, элементы управления эффективностью, и, конечно, закладываются требования по соответствию законодательству и обеспечению юридической значимости электронных документов впоследствии.

Особую важность переход на электронную подпись получила в период пандемии 2020-2021 гг. Дело в том, что изначально (до 2022 г.) переход в ЭДО проводился компаниями постепенно и размеренно. Но в марте 2020 г. старые схемы перестали работать, переход принял экстренный характер, иногда минуя этапы подготовки и планирования.

Итогом стали некорректные внедрения, порой даже усложняющие работу с документами, нежели упрощающие. Осознавая ошибки, компании стремятся избежать их в будущем, чем и подпитывается спрос на разработку методологии ЭДО.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой EDO в теме письма.

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