МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи

МТС прекращает листинг своих ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. В то же время ее основной акционер АФК «Система» сможет продолжать листинг на Лондонйской фондовой бирже до мая 2023 г.

МТС уведомила JPMorgan о прекращении листинга ADR

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о направлении письма о прекращении депозитарного соглашения в банк JPMorgan Chase, выступающий банком-депозитарием для программы американских депозитарных акций (ADR) компании. Это произойдет 13 июля 2022 г.

В соответствии с депозитарным договором, JPMorgan в ближайшее время объявит о прекращении действия программы ADR МТС. Акции МТС в виде ADR обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), но с 28 февраля 2022 г. торги акциями были приостановлены. Также акции МТС котируются на Московской бирже.

Как российские компании уходят из зарубежных бирж

В России 27 апреля 2022 г. вступили поправки в Закон «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми российские компании должны инициировать действия, направленные на прекращение обращения своих депозитарных расписок зарубежом.

МТС прекращает листинг своих ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже

Но компании могут обратиться в Правительственную комиссию по контролю за осуществление иностранных инвестиций в разрешением на продолжение обращение депозитраных расписок за рубежом. МТС делала такое обращение и получила разрешение на продолжение листинга своих ценных бумаг зарубежом до 12 июля 2022 г.

Отметим, что АФК «Система», основной акционер МТС, также обращалась в правкомиссию за разрешением продолжить листинг своих бумаг зарубежом. Разрешение было получено на гораздо более длительный срок - до 13 мая 2023 г. Акции МТС в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже.

Как за рубежом приостановили листинг российских компаний

В конце февраля 2022 г. после начала специальной военной операции России на Украине, иностранные фондовые площадки приостановили обращение ценных бумаг российских компаний. Так, на американской бирже Nasdaq был приостановлен листинг акций интернет-ритейлера Ozon, компании Yandex (владеет российским «Яндексом»), рекрутингового сервиса HeadHunter платежной системы Qiwi и разрабочтика мобильных игр Nexters.

На NYSE, помимо МТС, был приостановлен листинг ЦИАН. На Лондонской бирже был приостановлен листинг АФК «Система» и интернет-холдинга VK.

В то же время на Nasdaq продолжились торги акциями телекоммуникационной группы Veon, созданной на базе российского сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Также на Лондонской бирже продолжились торги акциями российского ИТ-дистрибутера Softline, чей основной владелец Игорь Боровиков имеет налоговое резидентство в Португалии.

После этого Правительство России разработало упомянутый законопроект, согласно которому российские компании должны прекратить листинг своих ценных бумаг зарубежом. В то же время многие российские компании выходили на зарубежные фондовые площадки через свои головные структуры, зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях. Так сделали, в частности, Qiwi, Yandex, VK, Ozon, HeadHunter и ЦИАН.

А вот МТС и АФК «Система» выходили на зарубежные биржи непосредственно через свои российские юридические лица, в связи с чем они и оказались вынуждены запрашивать разрешения правкомиссии на продолжение листинга. При этом МТС еще в 2019 г. рассматривала возможность ухода с NYSE, но тогда было решено сохранить листинг.

Мнения экспертов

«Конфликт России и Запада, скорее всего, нескоро закончится, поэтому МТС лучше избежать ненужных рисков и уйти с зарубежных рынков капитала, констатирует гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - К тому же поддержание листинга требует дополнительных расходов на аудиторов, подготовку отчетности и т.д.».

Исполнительный директор департамент рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов напоминает, что в 2019 г. власти США оштрафовали МТС из-за коррупции в Узбекистане на сумму $850 млн, а сама компания уже тогда рассматривала возможность ухода с NYSE. «Пока были открыты пути для получения доступа к иностранному рынку капиталов, сохранять листинг на NYSE еще было целесообразно, - говорит Туров. - Сейчас же поддерживать иностранный листинг - это верный способ получить еще пару таких штрафов».