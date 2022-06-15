Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов

Структуры бывшего гендиректора МГТС Павла Кузнецова приобрели сразу двух крымских сотовых операторов – «К-Телеком» и «КТК-Телеком». Участники рынка давно подозревали связь указанных операторов с МТС (владелец МГТС), тем более что они оба построены на ранее принадлежавшей ему инфраструктуре.

Новый владелец «К-Телеком» и «КТК-Телеком»

Московская компания «АйСи Инвест» приобрела два сотовых оператора, работающих на территории полуострова Крым – «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»). Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании. Информация подтверждается и данными базы «Контур – Фокус».

Оба сотовых операторов продолжат развиваться под своими брендами независимо друг от друга, уверяют в «АйСи Инвест». К тому же оба оператора имеют разный фокус: «К-Телеком» активно увеличивает инфраструктуру связи и строит сеть фиксированного доступа в интернет, а «КТК Телеком» предоставляет «современные сервисы для абонентов», отмечают в «АйСи Инвест».

Компания «АйСи Инвест» активно инвестирует в бизнес-проекты на территории Крыма. В том числе на территории города компания занимается строительством современного делового квартала категории А+ и возведением Соборной мечети. Также компания намерена реализовать проекты в сферах транспорта, логистики и туризма.

Владельцем крымских операторов «К-Телеком» и «КТК Телеком» стал бывший глава «Интеллект-Телеком», «Ситроникс» и МГТС

Согласно данным «Контур.Фокус», «АйСи Инвест» также владеет рядом зарегистрированных в Симферополе (столица Республики Крым) организаций: «Специализированный застройщик «Кск», «Отель Межводное», строительная компания «Гарант-Гв», «Айси Логистик», «Спецстройкрым», «Айси Сервис» (консультирование по вопросам коммерческой деятельностью и управления) и «Айси Эйт» (разработка ПО).

Бывший топ-менджер МТС вложился в крымский телеком

Учредителем и гендиректором АО «АйСи Инвест» является Павел Кузнецов. Ранее он работал на руководящих должностях в структурах АФК «Система», в частности, возглавлял ИТ-компанию «Ситроникс» и разработчика телекоммуникационных решений «Интеллект-Телеком».

В 2018 г. Кузнецов возглавил крупнейшего в столице оператора фиксированной связи «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), принадлежащего сотовому оператору «Мобильные телесистемы» (МТС). МТС подконтрольна АФК «Система».

Структуры Павла Кузнецова приобрели сразу двух крымских сотовых операторов – «К-Телеком» и «КТК-Телеком»

В 2019 г. Кузнецов ушел с поста гендиректора МГТС, став вице-президентом МТС и куратором макрорегиона Москва. В 2021 г. Кузнецов ушел из компании. В «АйСи Инвест» подчеркивают, что Кузнецов в 2011 г. женился на уроженке Симферополя, а с 2020 г. живет в Крыму.

Как в Крыму развивалась собственная сотовая связь

«К-Телеком» стал первым сотовым оператором, который заработал на территории Крыма после состоявшегося в 2014 г. присоединения полуострова к России. Оператор использовал инфраструктуру, которая на полуострове имелась у украинской «дочки» МТС – «МТС-Украина» (позднее «МТС-Украина» перешла на работу под бренд Vodafone и была продана азербайджанскому оператору Backcell).

Одновременно с запуском сети «К-Телеком» на полуострове начали продаваться SIM-карты российской МТС. Формально они были приписаны к Краснодарскому краю и находились в сети «К-Телеком» в роуминге. Однако роуминговая наценка не взималась, благодаря чему МТС стал самым популярным сотовым оператором в Крыму. «К-Телеком» первое время даже не воспринимался пользователями как отдельный сотовый оператор.

Участники рынка считали реальным собственником компании ливанского бизнесмена Пьера Фатуша (Fattouche Pierre), который был партнером МТС в Армении. Армянский сотовый оператор, который был приобретен МТС у Фатуша, изначально также назывался «К-Телеком».

В 2016 г. в Крыму начал работать новый сотовый оператор – «КТК-Телеком», который использует инфраструктуру совместно с «К-Телеком». Участники рынка подозревали, что операторы аффилированы друг с другом.

Первым владельцем «К-Телеком» была армянская компания «Сэлл Групп Уорлдвайд Холдинг», в 2022 г. оператор перешел к другой структуры из Армении – «Арм Телеком Венчурс Холдинг». «КТК-Телеком» изначально принадлежал кипрской «Элкор Трейдинг», затем перешел в собственность армянской «Эн Ти Ай Инвест». В 2022 г. оператор перешел к оффшору «Хамикс Менеджмент» из Британских Виргинских островов.

Теперь оба оператора принадлежат «АйСи Инвест». Собеседник CNews на крымском телекоммуникационным рынке полагает, что факт перехода обоих компаний в собственность бывшего топ-менеджера АФК «Система» подтверждает слухи о том, что оба крымских сотовых оператора связаны с МТС.

Постепенно на полуострове появлялись и другие операторы. Власти республики Крым создали оператора фиксированной и мобильной связи «Крымтелеком», который в конце 2018 г. был приватизирован. Власти города Севастополь (также расположенного на территории полуострова Крым, но являющегося отдельным субъектом федерации) создали оператора фиксированной связи «Севастополь-Телеком», который вместе с московским системным интегратором «АйТи Прогресс»2 создал сотового оператора «Севмобайл».

Услуги фиксированной связи на полуострове оказывает и компания «Миранда Медиа», созданная при участии «Ростелекома». «Миранда Медиа» также владеет лицензией на сотовую связь.

МТС же несколько лет назад стал сворачивать свое присутствие на полуострове. Для того, чтобы абонентов крымского МТС, формального приписанных к Краснодарскому краю, перевести с сохранением номеров в сети крымских операторов, в конце 2019 г. все четыре крымских сотовых оператора получили лицензии на территорию Краснодарского края.

Новые рынки для «К-Телеком»

С началом специальной военной операции России на Украине под контролем российских властей оказалась территория Херсонской области, находящаяся рядом с Крымом, и часть территории Запорожской области. На этих территориях стали продаваться российские SIM-карты. Предположительно, оператором, который продает там свои SIM-карты, является «К-Телеком». В целом власти Республики Крым курируют вопросы управления упомянутыми территориями Украины.

Кроме того, недавно «К-телеком» получил кредит на сумму 1,6 млрд руб. от Российского национального коммерческого банка (РНКБ) на строительстве сети фиксированной связи по технологии GPON на полуострове. Кредитором выступил Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), крупнейший из работающих в Крыму банков.