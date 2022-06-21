Таможня не смогла купить ПК по 300 тыс. руб. на древних отечественных чипах. «Железо» оказалось не российским

Российским таможенникам не удалось провести аукцион на поставку 200 рабочих станций по цене 300 тыс. руб. за штуку. Весьма низкие технические требования к используемым в них процессорам должны были позволить поставщикам предложить решения на отечественных чипах. Однако оба участника тендера вышли на него с компьютерами не из реестра российского «железа», что противоречит закупочному законодательству.

Несостоявшаяся закупка

Центральное таможенное управление (ЦТУ) не смогло закупить 200 компьютеров со встроенными видеофонами. Заявки обоих претендентов на госконтракт были признаны не соответсвующими закупочному законодательству.

Тендер на поставку рабочих станций (заказчик периодически использует в документации также термин программно-аппаратный комплекс, ПАК) управление запустило 3 июня 2022 г. в формате электронного аукциона. Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 60,9 млн руб., то есть более 300 тыс. руб. за один ПАК.

Победителю предстояло поставить «железо» в Приокский тыловой таможенный пост в Калуге в течение 80 календарных дней с даты заключения контракта.

Объясняя отклонение заявок не названных в публичных документах компаний, заказчик оба раза ссылается на нарушение постановления Правительства России от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд…». В частности участниками не были представлены номера записей в отношении их компьютеров из реестра российской промышленной продукции при Минпромторге.

Центральное таможенное управление осталось без 200 компьютеров по 300 тыс. руб. за штуку

Напомним, на данный момент госорганы обязаны покупать только российское ИТ-оборудование — из упомянутого реестра. Чтобы считаться российским «железом», по действующим правилам вычислительная техника серверного уровня с 1 января 2022 г. должна строиться на отечественных центральных процессорах.

Минпромторг во второй половине 2021 г. за счет введения так называемой балльной системы для оценки уровня «российскости» оборудования планировал этот срок сдвинуть, но ни одна из редакций разработанных им законодательных поправок пока так и не была принята.

В то же время сейчас в реестре может оставаться серверная техника на зарубежных чипах, если она была включена в него до 1 января 2022 г., и с этого момента еще не прошло 12 месяцев (в некоторых случаях больше).

Протокол тендерной комиссии с отклонением заявок претендентов был опубликован 16 июня 2022 г. По состоянию на вечер 21 июня в карточке тендера на сайте госзакупок каких-либо данных о жалобах в ФАС на действия заказчика не было.

На момент публикации данного материала Центральное таможенное управление ответить на вопрос CNews о своих планах на перезапуск тендера не смогло.

Прицел на российские процессоры

Как писал CNews в середине июня, примечательной особенностью тендера стали весьма низкие технические требования к процессорам ПАКов. Их заданная тактовая частота была выставлена на уровне 1,1 ГГц, что соответствует характеристикам чипов Intel примерно 20-летней давности.

Российским разработчикам удалось добиться таких показателей существенно позже. В частности, о появлении инженерных образцов двухъядерных 28-нанометровых MIPS-процессоров Baikal-Т1 с тактовой частотой 1,2 ГГц компания «Байкал электроникс» объявила лишь в мае 2015 г.

Исходя из других условий техзадания (о них позже), можно сделать вывод, что сейчас параметрам тендера из числа условно доступных на рынке российских чипов соответствуют Baikal-M и Baikal-S «Байкал электроникс», а также «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ» компании МЦСТ.

На то, что госзаказчик был нацелен на применение в закупаемых рабочих станциях отечественных процессоров, говорят и другие прямые указания в ТЗ. В частности, устанавливается, что количество потоков процессора основного вычислительного модуля должно быть не менее четырех, но «для процессоров российского производства» соблюдать это условие «не требуется».

На момент публикации данного материала Центральное таможенное управление прокомментировать параметры закупки в части требований к процессорам не смогло.

Некоторые подробности о тендере

В тендерной документации сообщалось, что приобретаемые компьютеры были предназначены для замены физически и морально устаревшего оборудования, эксплуатируемого в настоящее время в таможенных органах, в том числе для организации унифицированных рабочих мест при перемещении должностных лиц на другие объекты.

Как следует из ТЗ, каждый из 200 закупаемых ЦТУ комплексов должен включать тонкого клиента для доступа к ресурсам Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) и к интернету. Помимо этого в состав ПАК должны были входить монитор, клавиатура, мышь, коммутатор периферийных устройств и SIP-видеофон, встроенный в корпус тонкого клиента.

Тонкий клиент должен был содержать в себе два вычислительных модуля. В главный из них необходимо было установить процессор с числом ядер не менее четырех, в дополнительный — не менее двух.

Заданный тип оперативной памяти — не ниже стандарта DDR3. Объем установленной оперативной памяти — не менее 4 ГБ, емкость системного накопителя — не менее 16 ГБ для каждого вычислительного модуля.

Встроенный SIP-видеофон должен был иметь телефонную трубку с интегрированным микрофоном и динамиком и разъемом RJ11 для подключения к базе, а также цветной LCD-дисплей с разрешением не менее 1280х720 пикселей.

На ПК должны были быть предустановлены ОС, системное ПО и ПО для централизованного управления и мониторинга. Все программы должны были быть включены в реестр отечественного софта при Минцифры, либо в реестр ЕАЭС.