Samsung годами обманывала весь мир. В ее смартфонах нет хваленой защиты от воды

Samsung поплатилась крупным штрафом за обман пользователей. Она уверяла, что ее смартфоны почти не боятся соленой и пресной воды, и владельцы использовали их на пляжах и у бассейнов, после чего мобильники выходили из строя. Samsung созналась в обмане.

Защиты от воды нет, а штраф – есть

Компания Samsung оштрафована на 14 млн австралийских долларов (около $9,65 млн) за обман пользователей. Как пишет Reuters, компания утверждала, что ее смартфоны защищены от воздействия воды, но на деле они могут выйти из строя под воздействием водной стихии.

Спор между Samsung и Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (Australian Competition & Consumer Commission ACCC) развернулся в Федеральном суде Австралии (Federal Court). Первый иск был подан еще в июне 2019 г.

Регулятор утверждал, что Samsung систематически вводила граждан Австралии в заблуждение, заявляя, что ее смартфоны надежно защищены от воды. В иске указано, что корейский вендор использовал для этого серию как минимум из девяти заведомо ложных рекламных материалов.

Современная электроника довольно плохо сочетается с водой, особенно с соленой

Таинственный иск

Какие именно модели смартфонов Samsung оказались менее защищенными, чем заявлял производитель, на момент публикации материала известно не было. Тем не менее, очевидно, что речь шла не о современных моделях.

Сам иск был подан летом 2019 г. В нем говорится о периоде с марта 2016 г. по октябрь 2018 г., в течение которого Samsung использовала ложные заявления в своей рекламе.

Согласно рекламе Samsung, ее смартфоны отлично подходят для использования в бассейне

В итоге иск касается моделей смартфонов четырех- и даже шестилетней давности. Многие из них давно утратили актуальность к 2022 г.

Как бы то ни было, австралийская комиссия АССС утверждает, что Samsung размещала рекламу в магазинах и социальных сетях, в которой утверждалось, что телефоны можно использовать в бассейнах или в морской воде.

Реклама, как выяснилось позже, нашла своего зрителя. В АССС стали поступать сотни жалоб австралийцев, купивших в период с марта 2016 г. по октябрь 2018 г. смартфон Samsung и позже столкнувшихся с выходом их из строя после воздействия воды. В общей сложности таких жалоб было, по меньшей мере, 300.

В некоторых случаях мобильник терял лишь часть своих возможностей и в целом продолжал функционировать. Но кому-то повезло меньше – их телефон ломался полностью.

В некоторых случаях пользоваться смартфонами Samsung, по заверениям компании, можно даже под водой

Владельцы смартфонов пользовались ими в бассейнах и на пляжах. В рекламе Samsung говорилось, что аппараты могут пролежать под водой на глубине до полутора метров в течение получаса и сохранить работоспособность.

Вина доказана

Обвиняя Samsung в спланированном обмане пользователей, представители АССС заявили, что утверждения в рекламе стали «важным аргументом в пользу покупки смартфонов Galaxy». «Многие потребители, купившие телефон Galaxy, могли столкнуться с вводящей в заблуждение рекламой до того, как приняли решение о покупке нового телефона», — сказала председатель ACCC Джина Касс-Готлиб (Gina Cass-Gottlieb).

Судебное разбирательство, длившееся три года, в итоге завершилось мировым соглашением. Samsung согласилась с тем, что девять рекламных материалов, в которых расхваливались семь моделей смартфонов, действительно вводили потенциальных покупателей в заблуждение.

Один из рекламных материалов Samsung, признанных ложными

Компания сделала еще одно важное признание. Она заявила, что при попадании смартфона в воду, соленую или пресную, может возникнуть очень высокая вероятность его выхода из строя на фоне попадания жидкости в разъем для зарядки и его коррозии.

Итогом тяжбы стал штраф Samsung в размере 14 млн австралийских долларов. Как пишет портал Neowin, дополнительно Samsung придется выплатить комиссии АССС еще 200 тыс. австралийских долларов на покрытие судебных издержек.

Все лгут

О том, что современные и относительно современные модели смартфонов боятся воды значительно больше, чем о том говорится в рекламных заявлениях, предпочитает умалчивать не только Samsung. Ровно так же поступает и компания Apple. CNews писал, что в конце осени 2020 г. Антимонопольный регулятор Италии выписал Apple штраф за предоставление заведомо недостоверных сведений о водонепроницаемости iPhone и отказе ремонтировать смартфоны, пострадавшие от воздействия воды. Действия компании были признаны «агрессивными» и оценены в 10 млн евро.

Притом от ложных заявлений и иносказаний крупных брендов страдают не только жители Австралии и Европы. В России тоже есть подобные случаи. Например, в августе 2021 г. отсудил у Apple цену утопленного iPhone 11 Pro Max и моральный ущерб.

Как сообщал CNews, владелец мобильника уронил устройство в бассейн и извлек его из воды через 15 секунд. Но этого хватило, чтобы смартфон, якобы защищенный от воды и пыли по продвинутому стандарту IP68, перестал подавать признаки жизни. Сервисный центр отказал ему в замене устройства, следствием чего стал судебный иск, который Apple проиграла. Компания попыталась подать апелляцию, но суд ее отклонил.

Японская компания Sony тоже любит преувеличивать способности своих смартфонов по части защищенности их от воды. Еще в сентябре 2015 г. она, угрожая отменой гарантии, «порекомендовала» своим пользователям не подвергать гаджеты ее производства воздействию воды, даже при наличии сертификата соответствия классу IP68.

На фоне этого, как сообщал CNews, Sony активно использовала тему водонепроницаемости в рекламных роликах своих смартфонов, уверяя, что вода им нипочем.