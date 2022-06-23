В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО

Конституционный суд постановил изменить Гражданский кодекс в части защиты прав создателей программ для ЭВМ. Причиной стал спор программиста Антона Мамичева с его бывшим работодателем швейцарской Veeam Software отказавшейся признавать за Мамичевым права на созданную им программу из-за использования в ней компонентов СПО. Получалось, что авторам ПО в случае использованию в нем элементов СПО можно было отказать в защите его прав.

Конституционный суд постановил изменить Гражданский кодекс в части прав на программы для ЭВМ

Конституционный суд рассмотрел жалобу программиста Антона Мамичева на предмет соответствия Конституции пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса (ГК), касающейся переводов, иных производных произведений и составных произведений, в части признания авторских прав на программы на ЭВМ. Суд признал жалобу обоснованной и постановил внести изменения в российское законодательство.

Почему решение Конституционного суда важно для СПО

В адвокатском бюро «Качкин и Партнеры», представляющем интересы Антона Мамичева, считает постановление Конституционного суда важным для ИТ-отрасли, поскольку в оспариваемой программе eMM использовались компоненты свободного программного обеспечения (СПО). «Принятые ранее в рамках данного делу решения судов делали использование СПО значительно более рискованным, - говорится в сообщении бюро. - Правообладатели ПО, в котором используются свободные компоненты, могут столкнуться с необходимостью доказывать правомерность использования каждого компонента при обращении в суд за защитой собственного право на программу. В ситуации, когда таких компонентов используется, например, более 100 (как в Microsoft Windows) – это практически невозможно».

Конституционный суд обещает защищать в России права программистов, даже если они использовали в своей работе компоненты СПО

«Разработчикам ПО с использованием СПО компонентов теперь не нужно опасаться того, что им откажут в защите прав на основании отсутствия доказательства законного использования продуктов третьих лиц, - подытожили в адвокатском бюро «Качкин и Партнеры». - На таких разработчиков не будет возлагаться невыполнимое бремя доказывания законности использования этих компонентов с ситуациях, когда разработчик обращается за защитой против нарушителей.

Как российский программист отстаивал права на собственную программу

Спор начался из-за разбирательства Мамичева с его бывшим работодателем компанией «Интервим» и ее материнской структурой, швейцарской Veem Software Group. Эта компания была создана россиянами Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым, а в 2020 г. продана американскому венчурному фонду Insight Partners.

Мамичев обвинил указанные структуры в незаконном присвоении прав на созданную им программу для электронных курсов eLearning Metadata Manager (eMM) и удалении информации из данной информации о нем.

Первоначально Приморский районный суд Санкт-Петербурга, куда обратился Мамичев, в 2019 г. признал иск законным и запретил ответчикам использовать программу eMM. С них также предполагалось взыскать 21 млн руб.

Однако суд апелляционной инстанции это решение отменил. Тогда в суде решили, что программа eMM является составным произведением, так как она состоит из файлов библиотек, являющихся частью веб-приложений и использующихся для выполнения важнейших функций программы. Без этих библиотек веб-приложение не будет работать, отмечал суд. Кроме того, Мамичев предлагал использовать эту программу на платной основе, что противоречит условиям стандартной общественной лицензии, а ответчики приобретали право использовать некоторые из таких программ.

Суды вышестоящих инстанций отказались пересматривать данное решение, после чего Мамичев обратился в Конституционны суд. Согласно доводам Мамичева, из решений судов следовало, что автору можно отказать в защите прав на созданную его творческим трудом часть произведения. При этом допускается отказ в защите прав на это произведение как таковое связи с использованием объектов иных лиц, даже если такие лица о нарушении своих прав не заявляли.

Кроме того, оспариваемая норма позволяет освобождать участников гражданского оборота от ответственности за нарушения, совершение которого доказано, указывал Мамичев. Сама же программа, по его мнению, не является составным произведением и не представляет собой результат творческого подбора или расположения материалов.

Как правильно защищать права авторов программ для ЭВМ

Конституционный суд в своем постановлении указал: права на программу для ЭВМ возникают у ее создателя с момента создания данной программы в объективной форме в качестве результата творческого труда.

«Такой порядок должен распространяться на все программы для ЭВМ, включая составные произведения, - говорится в постановлении суда. - Использование объектов для создания составного произведения требует согласия авторов использованных объектов. Вместе с тем само по себе создание упомянутого составного произведения не лишает каких-либо прав авторов использованных объектов. При этом осуществление авторских прав автором программы для ЭВМ как составного произведения допускается только при условии соблюдения прав авторов объектов, использованных для создания этой программы».

«Соответственно, возникновение авторских прав автора программы для ЭВМ как составного произведения только при условии получения такого согласия несоразмерно затрагивало бы гарантии охраны интеллектуальной собственности, при том что дальнейшее ее использование возможно только при выполнении названного условия, - говорится в постановлении Конституционного суда. - Таким образом, авторские права возникают с упомянутого момента и тогда, когда при создании программы для ЭВМ как составного произведения ее автором не были соблюдены права авторов использованных для ее создания объектов, в частности, не было получено их согласие на такое использование этих объектов».

«Отказ суда в защите авторских прав автора программы для ЭВМ как составного произведения по его иску к лицу, использующему эту программу в отсутствие его согласия, только на том основании, что сам истец не вправе ее использовать, поскольку им не выполнено условие о соблюдении прав автором использованных при создании программы произведений, при том что последние не обращались за защитой своих прав в установленном законном порядке, не вовлечены в конкретное судебное разбирательство в ином качестве, означает применение судом мер в связи с нарушением прав авторов использованных произведений в публичных целях, связанных с пресечением нарушений в сфере интеллектуальной собственности, - заключили в Конституционном суде. - Однако авторы использованных произведений в силу присущего гражданскому праву, гражданскому и арбитражному процессу принципа диспозитивности вправе сами определять, защищать ли им свое нарушенное право».

Какие изменения нужно будет внести в российское законодательство

В связи с этим Конституционный суд обязал законодателя внести изменения в действующее правовое регулирование таким образом, чтобы был обеспечен баланс автора программы для ЭВМ, которая является составным произведением, и прав авторов объектов, использованных для ее создания, не исключая при этом защиту имущественных интересов автора этой программы для ЭВМ, в том числе путем взыскания компенсации за нарушение другими лицами его исключительного права.

До внесения данных изменений в ГК не должен применяться в качестве основания для отказа в защите права авторства, права автора на имя создателя программы для ЭВМ как составного произведения и исключительного права в части предъявления требования о пресечении нарушающих право автор действий в случаях, когда ответчик тоже не вправе использовать такие объекты, а также для отказа в защите в полном объеме авторских прав на ту часть программы для ЭВМ как составного произведения, которая создана самим автором такой программы и использована в ней как в составном произведении наряду с объектами, права на которые принадлежат иным авторам.

Судебные постановления по делу Мамичева должны быть пересмотрены, причем в части, относящейся к реализации исключительного права на программу для ЭВМ как на составное произведение иными способами, это должно произойти после внесения необходимых изменений в действующее правовое регулирование.