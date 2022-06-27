Производитель гаджета, расхваленного Путиным, подал на банкротство

Компания «Мультикубик» подала заявление на банкротство из-за скопившихся долгов перед кредиторами. Это создатель портативного проектора Cinemood Storyteller, который в 2018 г. похвалил лично Президент России Владимир Путин. За восемь лет существования «Мультикубик» ни разу не выходила на прибыль. Ежегодно убытки компании исчисляются десятками миллионов рублей.

«Мультикубик» почти банкрот

Российский стартап «Мультикубик» подал заявление о банкротстве. О намерении сделать это его представители сообщили еще в конце мая 2022 г. Заявление было направлено в столичный Арбитраж 22 июня 2022 г., спустя почти месяц после анонса.

Компания «Мультикубик», за пределами России известная как Cinemood, просуществовала почти восемь лет. Она была основана в ноябре 2014 г. Михаилом Буховцевым, Дарьей Мингалиевой и Павлом Журавлевым.

К моменту выхода материала дело о признании «Мультикубика» банкротом (номер А40-131073/2022) не имело даты рассмотрения. Согласно картотеке арбитражных дел, списки третьих и иных лиц по данному делу на 27 июня 2022 г. оставались пустыми.

Согласно ЕГРЮЛ, уставный капитал компании ООО «Мультикубик» составляет около 30,41 тыс. руб. Список учредителей на 27 июня 2022 г. состоял из 13 пунктов, среди которых американская компания «Хакс гроус эспиви, лимитед лиабилити компани» (во всех российских реестрах ее название написано кириллицей).

Гаджет, заинтересовавший Путина

Основной продукт «Мультикубика» – это компактный портативный проектор в форме куба Cinemood Storyteller и множество аксессуаров к нему. Он предназначен для проецирования на стену или другую поверхность стримингового видео. В частности, у разработчиков были заключены контракты с сервисами Ivi, «Mегафон.ТВ», «Яндекс.музыка» и др.

В марте 2018 г. на проектор обратил внимание лично Президент России Владимир Путин. Гаджет получил позитивную оценку главы государства. В ходе встречи Путина с женщинами-предпринимателями, сооснователь «Мультикубика» Дарья Мингалиева вручила ему семейный мини-кинотеатр и предложила идею продвижения национальной культуры через стартап.

«Это Мединскому скажу обязательно, пускай посмотрит, как можно это использовать», – ответил на это Владимир Путин. Речь шла о Владимире Мединском, в ту пору занимавшего пост министра культуры. Кроме того, Президент России тогда же сообщил, что проекторы «Мультикубика» есть «у многих его знакомых». «Я даже удивился, когда увидел», – сказал он.

Власти и инвестиции не помогли

Несмотря на то, что проектор Cinemood Storyteller похвалил лично Владимир Путин, это не уберегло «Мультикубик» от финансовых проблем. За все годы своего существования компания ни разу не вышла на прибыль.

По данным «Контур.фокуса», В 2015 г. чистый убыток компании достиг 2 млн руб., а уже в следующем году вырос до 71,8 млн руб. В 2017 г. этот показатель составил 68,2 млн руб., в 2018 г. – 114 млн руб.

Учредители и владельцы «Мультикубика»

В дальнейшем ситуация не изменилась. Убыток компании в 2019 г. оказался на уровне 95,5 млн руб., а в 2020 г. – 116,6 млн руб.

2021 г. тоже закончился для компании отрицательными показателями. Выучка составила 108,9 млн руб., что на 26% меньше, чем в 2020 г. Чистый убыток за тот же период равен 106,4 млн руб.

При этом за годы своего существования компания неоднократно привлекала инвестиции, в том числе от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Их размер в 2017 г. составил 150 млн руб., в 2018 г. – 263 млн руб., в 2019 г. – 190 млн руб.

Долги как причина банкротства

В феврале 2022 г. стало известно, что Cinemood накопила немало долгов. Как сообщал CNews, компании предстояло выплатить дистрибьютору OCS 47,3 млн руб. из которых 7,5 млн руб. приходились на возврат аванса, а оставшаяся сумма – на различного рода задолженности. Из документов судебного разбирательства, инициированного OSC, следует, что 9,4 млн руб. «Мультикубику» нужно отдать за возвращенный ему некачественный товар (проекторы Cinemood Storyteller), 12,5 млн руб. – за возвращенный нереализованный дистрибьютором товар и 17,9 млн руб. – по долгам за невыплаченные премии.

У Cinemood скопилась целая коллекция исков против нее. В суд за финансовой компенсацией обратились ivi (13,9 млн руб.) и «Цифровое телевидение» (СП ВГТРК и «Ростелекома», 3,5 млн руб.). Имеется и второй иск от OSC – на 38,6 млн руб.