На рынке сервисов бронирования передел. «Дочка» «1С» купила крупного игрока

Сервис по организации командировок Smartway (на 51% принадлежит «1С») купил компанию A&A Business Travel Services Holding. Она занимается бронированием отелей и является одним из крупнейших игроков этого рынка. Основной предмет сделки – тысячи прямых контрактов A&A с отелями, а главная цель – победа над конкурентами в лице сервисов бронирования «Броневик» и «Академсервис». Сокращения штатов не будет – персонал A&A сохранит свои рабочие места.

Сделка на $3 млн

Систему бронирования отелей A&A Business Travel Services Holding перешла под контроль сервиса Smartway, сообщил Forbes. Smartway – это сервис по организации командировок, контрольная доля в котором (51%) принадлежит российской компании «1С».

Основная сумма сделки составила $3 млн. В дополнение к ним система до конца 2022 г. может получить еще несколько миллионов долларов (точная сумма на момент выхода материала не раскрывалась), но только при условии выполнения ключевых показателей эффективности (key performance indicators, KPI).

На вопрос CNews, какие KPI, которые могут увеличить сумму сделки, должна выполнить A&A, представители Smartway ответили: «По росту агентского бизнеса».

Началась консолидация рынка сервисов бронирования отелей

A&A Business Travel Services Holding – крупный игрок на рынке сервисов бронирования отелей. В список ее активов, помимо прочих, входят проекты Nevahotels и «Забронируй.ру». Первый упрощает бронирование отелей в Санкт-Петербурге, второй – один из крупнейших российских сервисов по числу пользователей. Согласно описанию, «Забронируй.ру» работает с 600 тыс. иностранных и 3000 российских отелей по прямым контрактам. Всего у A&A Business Travel Services Holding 7500 контрактов с российскими отелями, пишет Forbes.

Компания с историей

В 2022 г. A&A Business Travel Services Holding отметила свое 24-летие. Она была основана одновременно с Google и Ozon, в 1998 г. Согласно информации с ее официального сайта, она занимается бронированием отелей, подбором авиа- и железнодорожных билетов, осуществляет визовую поддержку россиян и предоставляет ряд других сервисов, связанных с путешествиями.

Основное юрлицо компании A&A Business Travel Services Holding – компания ООО «Эй энд эй». Она зарегистрирована в Москве в марте 2007 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. (данные ЕГРЮЛ). Компания на 40% принадлежит основателю и гендиректору Алексею Елизарову и еще на 60% - Виктории Грошевой. Основной вид деятельности – «деятельность туристических агентств» (код ОКВЭД 79.11).

Елизаров и Грошева владеют еще несколькими юрлицами под тем же названием. Эти компании зарегистрированы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Также у них есть ООО «Система бронирования». По данным Forbes, суммарная выручка всех компаний Елизарова и Грошевой по итогам 2021 г. достигла приблизительно 837 млн руб., а прибыль составила около 55,4 млн руб.

Причина сделки

Покупая A&A Business Travel Services Holding, подконтрольная «1С» Smartway интересовалась далеко не только активами компании – брендами и дочерними подразделениями. Основным предметом сделки, как сообщил изданию глава Smartway Максим Яремко, было нечто иное.

Речь о более 7500 прямых контрактов с российскими отелями, имеющихся на руках у A&A Business Travel Services Holding. «В Smartway с 2021 г. работает свой отдел по работе с отелями, но за год мы подключили и интегрировали напрямую только 800 отелей, – сказал Максим Яремко. – Подключение сопоставимого с A&A количества отелей заняло бы у нас еще не менее трех лет». Он добавил, что за счет данной покупки рассчитывает «значительно упростить процесс покупки тревел-услуг» посредством Smartway.

Опередить конкурентов

По словам Максима Яремко, Сделка с A&A даст Smartway возможность «нарастить свои позиции на рынке бронирования отелей для командировок». По итогам 2021 г. среднемесячный оборот Smartway, по ее собственным данным, составил 900 млн руб. (данные Smartway). В июне 2022 г. оборот достиг 1,7 млрд руб..

Smartway ставит себя на третье место в рейтинге российских компаний, имеющих прямые контракты с отелями в корпоративном сегменте, после сервисов «Броневик» и «Академсервис». «С учетом объединения объемов A&A и Smartway все три игрока становятся примерно одинаковыми по объему корпоративных бронирований», – сказал Максим Яремко. В его планы входит захват первого места в течение года-двух.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, то на российском рынке корпоративного бронирования и организации командировок есть и другие сильные игроки, в том числе и сервис «Островок». В июле 2011 г. он привлек $13,6 млн инвестиций от ряда известных венчурных фондов и бизнес-ангелов, а в сентябре 2021 г. его основатель Сергей Фаге был арестован за попытку контрабанды наркотиков. Как сообщал CNews, запрещенные вещества были обнаружены у него в рамках таможенного досмотра – в его ручной клади были амфетамин и ЛСД.

Рынок пришел в движение

С весны 2022 г. в российском сегменте сервисов бронирования происходят масштабные изменения. Их катализатором стал уход иностранного сервиса Booking.com в начале марта 2022 г. ФАС обвиняла его в доминирующем положении на рынке.

Сразу после ухода Booking российские компании стали работать над созданием его альтернатив. Например, 10 марта 2022 г. компания «Российские железные дороги» (РЖД) сообщила о запуске отечественного сервиса поиска и бронирования номеров в отелях, гостиницах и хостелах.

Спустя еще пять дней, 15 марта 2022 г., сервис поездок и путешествий «Туту.ру» запустил бронирование отелей в своих приложениях на iOS и Android. Забронировать отель можно и на сайте сервиса.