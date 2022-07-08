Самая популярная российская ОС выходит на IPO

Российский разработчик программного обеспечения Astra Linux выведет акции компании на Московскую биржу. По прогнозам аналитиков рынка, оценка Группы, которая владеет самой популярной российской операционной системой, может доходить до 17 млрд руб.. Накануне стало известно, что власти собираются упростить IPO для отечественных ИТ-компаний.

В планах – IPO

Группа «Астра», объединяющая российские ИТ-бренды, в том числе самую популярную отечественную операционную систему Astra Linux, планирует выход на Московскую биржу, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора группа Илью Сивцева.

В какие сроки планируется IPO и какие суммы российский разработчик собирается привлечь, неизвестно.

В группу «Астра» входят такие ИТ-бренды, как ОС и система виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в «Рубэкап», и мобильное рабочее место WorksPad. В объединение ИТ-брендов входят система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager.

Продукты компаний популярны в госкорпорациях, на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры.

Эксперты рынка оценивают «Астру» в районе 17 млрд рублей

По информации Kartoteka.ru, Илье Сивцеву принадлежат 20% «Русбитех-Астра», которая является головной компанией, 80% же владеет Денис Фролов. В 2021 г. выручка «Русбитех-Астра» подскочила на 17% до 2,37 млрд руб., чистая прибыль же выросла на 65% до 1,24 млрд руб.

В 2021 г. «Русбитех-Астра» заняла 69% рынка разработчиков ОС против 43% в 2020 г., обогнав по темпам роста конкурентов – «Базальт СПО» («Альт»), «Ред софт» («Ред ОС»), НТЦ ИТ РОСА (РОСА).

Сколько может стоить компания

Эксперты рынка оценивают «Астру» в районе 17 млрд руб. – такой прогноз для «Ведомостей» сделал аналитик Группы «Финам» Леонид Делицин. По его словам, мультипликатор P/S (цена/выручка) дает оценку на уровне 8x, однако это очень щедрая оценка. К примеру, у Microsoft - 10x, но это компания-монополист.

«Мультипликатор EV/EBITDA (стоимость компании/прибыль до вычета процентов и налога на прибыль), к примеру, Softline и Positive Technologies на момент размещения на бирже составлял 20–30х, но с учетом специальной военной операции на такие высокие значения рассчитывать не стоит», – высказал свое мнение аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин, оценив «Астру» в 10–15 млрд руб.

В то же время выход на биржу в текущей геополитической ситуации не слишком целесообразен, так как международные инвесторы не смогут приобрести акции российской компании.

ИТ-компании на бирже

Среди отечественных ИТ-организаций на бирже представлены Softline и Positive Technologies. В октябре 2021 г. двойное IPO провел поставщик ИТ-решений и сервисов Softline, которой удалось привлечь на Лондонской бирже $400 млн по цене $7,5 за бумагу. Капитализация компании составила $1,5 млрд. Вторичный листинг Softline прошел на Мосбирже 1 ноября.

В декабре 2021 г. на Мосбиржу в обход санкций вышла компания Positive Technologies, которую оценили в 60 млрд руб.

Также на бирже есть крупные компании – «Яндекс» и VK.

Господдержка в помощь

Ранее CNews писал о том, что российским ИТ-компаниям с годовой выручкой от 1 млрд до 25 млрд руб. упростят выход на биржу. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий и Ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» предложили государству в рамках грантов компенсировать ИТ-компаниям издержки на подготовку к первичному публичному размещению акций компании на «Рынке инноваций и инвестиций» Мосбиржи или «СПБ новая экономика» СПБ биржи.