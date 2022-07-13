Созданный россиянами разработчик мобильных игр покинул Россию и увез сотрудников

Основанный россиянами разработчик мобильных игр Nexters покидает Россию. Российский бизнес будет передан местному менеджменту. Также компания перевозит своих сотрудников из России, Украины и Белоруссии на Кипр и в Армению.

Nexters прощается с Россией

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters принял решение об уходе из России. Российское подразделение компании будет продано местному менеджменту.

Одновременно компания приняла решение увеличить усилия по переводу своего критического персонала из России, Белоруссии и Украины. Специалистов планируется переводить на Кипр, в Армению и другие «безопасные гавани».

Как рос бизнес Nexters

Головная структура Nexters зарегистрирована на Кипре. Основателями компании являются россияне Андрей Фадеев и Борис Герцовский. Совладельцами компании выступают братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели другого разработчика мобильных игр – Playrix. Основным продуктом компании является RPG Hero Wars.

Борис Герцовский , один из двух основателей Nexters наряду с Андреем Фадеевым

В 2021 г. Nexters осуществила обратное поглощение компании Kismet Acquisition One, созданной экс-гендиректором «Мегафона» и владельцем холдинга «Медиа-1» Иваном Тавриным. Данная компания в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, но не имела своих активов.

Слияние с этой структурой позволило Nexters стать публичной компаний. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана) решили вложить в Nexters $50 млн. Сумма всей сделки составила $350 млн. В начале 2022 г. Nexters объявила о покупке трех игровых разработчиков с российскими корнями: Cubic Games, RJ games и Royal Ark. Сумма всех трех сделок составила $100 млн.

Проблемы Nexters с началом специальной военной операции

С началам специальной операции России на Украине торги акциями Nexters на Nasdaq, как и торги акциями других, связанных с Россией компаний на американских и британских фондовых биржах, были приостановлены. Nexters просила администрацию Nasdaq пересмотреть это решение, так как компания не считает себя российской.

В Nexters указывали, что штаб-квартира компании находится на Кипре, ее топ-менеджмент и критическая инфраструктура, включая сервера и лицензии, расположены также на Кипре и в других странах Европейского союза. Фадеев, Герцовский и братья Бухманы имеют виды на жительство в странах ЕС или Великобритании. Впрочем, положительного ответа от Nasdaq компания не получила.

В июне Nexters приняла решение о сокращении 235 сотрудников, что составляет 26% от общей численности персонала. Сокращение затронут персонал в России, Кипре, Турции, Армении, грузи и других странах присутствия компании.

Как постсоветские ИТ-компании уходят из России

Nexters – не единственная компания с пост-советскими корнями, которая приняла решение покинуть Россию и провести релокацию российских сотрудников после начала спецоперации на Украине. Также поступили разработчик решений для резервного копирования информации Acronis, оффшорные разработчики ПО EPAM и Luxoft, создатель инструментов для разработки ПО JetBranis, создатель онлайн-игр Wargaming и др.

Wargaiming и Acronis передали свои операции в России своим местным партнерам. Luxoft продал свой российский бизнес группе IBS, часть которой была компания до продажи в 2019 г. американской DXC Technology.