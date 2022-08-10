CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Техника
|

Оперативная память DRAM подешевеет гораздо сильнее, чем ожидалось. Во всем виноваты корейцы

Согласно выводам аналитиков TrendForce, компьютерная оперативная память DRAM потребительского класса продолжит дешеветь до конца 2022 г., причем куда более существенными темпами, нежели прогнозировалось ранее. Соответствующий тренд может перекинуться и на 2023 г. Виноваты южнокорейские технологические гиганты, стремящиеся ликвидировать внушительные складские излишки.

Память DRAM подешевеет сильнее, чем ожидалось

В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память потребительского уровня существенно подешевеет, считают в компании TrendForce. Аналитики скорректировали свой первоначальный прогноз на III квартал 2022 г., согласно которому цены на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) должны были снизиться на 8-13% относительно предыдущего квартала. По новым оценкам, этот показатель составит уже 13-18%.

Как отмечают эксперты TrendForce, это связано с желанием южнокорейских производителей памяти поскорее избавиться от накопившихся запасов на фоне постоянно растущего объема выпускаемой продукции. Значительное снижение ценника стимулирует продажи через дистрибьюторские и партнерские каналы компаний.

Южнокорейские технологические гиганты Samsung и Sk Hynix являются одними из самых крупных производителей DRAM-памяти в мире. По данным IC Insights, в 2021 г. их совокупная доля на мировом рынке достигла 71,3% (в деньгах). Принимаемые этими компаниями решения неизменно отражаются на состоянии рынка. У более мелких производителей в данном случае не остается другого выбора, кроме как присоединиться к лихорадочному снижению цен, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Бум спроса на DDR3 прошел

В 2021 г. цены на устаревшую память DDR3 (ее выпуск начался в 2007 г.) достигли рекордных значений последних лет. Так, микросхемы емкостью 4 Гбит продавались с наценкой в 60% относительно исторического минимума. Эксперты DigiTimes объясняли это явление, в частности, дефицитом производственных мощностей и переходом ряда линий на выпуск самой современной памяти DDR5 в ущерб продукции предыдущих поколений.

ram600.jpg

TrendForce скорректировала прогноз по уровню снижения цен на память DRAM

Теперь, по мнению аналитиков TrendForce, память DDR3 ожидает постепенное удешевление в долгосрочной перспективе. Потребитель все чаще будет делать выбор в пользу более современной и совершенной во многих отношениях DDR4, которая к тому же отличается привлекательной ценой.

Долгосрочный тренд

Специалисты TrendForce ожидают, что в дальнейшем падение цен будет продолжаться, пока на рынке DRAM наблюдается избыточное предложение. Таким образом, в IV квартале 2022 г. потребительская память подешевеет еще на 3-8%, и нельзя исключать возможности сохранения этих тенденций в 2023 г.

Затяжное падение цен на DRAM аналитики TrendForce предсказывали еще осенью 2021 г.

Micron прогнозирует снижение объема выручки

Ранее на этой неделе третий в мире производитель DRAM-памятиамериканская Micron – предупредила акционеров о том, что объем ее выручки по итогам III квартала 2022 г. может оказаться ниже запланированного на фоне неуклонного падения спроса на DRAM и флеш-память NAND.

В компании первоначально рассчитывали, что этот показатель окажется на уровне $6,8-$7,6 млрд. Теперь ее представители склонны считать, что реальные показатели будут ближе к нижней границе этого диапазона.

Micron намерена урезать капитальные расходы в 2023 г. в связи со сложившейся ситуацией.

По данным TrendForce, производители оперативной памяти столкнулись со снижением объема выручки на 4% – до $24,03 млрд – еще в I квартале 2022 г. Аналитики связывали это с инфляцией, закономерным падением потребительского спроса после «ковидных» 2020 и 2021 гг., а также конфликтом между Россией и Украиной.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти отправили в «черный список госзаказа» компанию, сбившую цену ИТ-тендера в 10 раз

«Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов

Техногигант Alibaba за квартал выставил на улицу 10 тыс. человек

Названы 20 самых богатых ИТ-шников России

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический наномотор преобразует свет в энергию

Впервые найдена убедительная схема форм жизни на Марсе: она не зависит от почвы и кислорода

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
Показать еще