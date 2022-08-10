Оперативная память DRAM подешевеет гораздо сильнее, чем ожидалось. Во всем виноваты корейцы

Оперативная память DRAM подешевеет гораздо сильнее, чем ожидалось. Во всем виноваты корейцыСогласно выводам аналитиков TrendForce, компьютерная оперативная память DRAM потребительского класса продолжит дешеветь до конца 2022 г., причем куда более существенными темпами, нежели прогнозировалось ранее. Соответствующий тренд может перекинуться и на 2023 г. Виноваты южнокорейские технологические гиганты, стремящиеся ликвидировать внушительные складские излишки.
Память DRAM подешевеет сильнее, чем ожидалось
В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память потребительского уровня существенно подешевеет, считают в компании TrendForce. Аналитики скорректировали свой первоначальный прогноз на III квартал 2022 г., согласно которому цены на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) должны были снизиться на 8-13% относительно предыдущего квартала. По новым оценкам, этот показатель составит уже 13-18%.
Как отмечают эксперты TrendForce, это связано с желанием южнокорейских производителей памяти поскорее избавиться от накопившихся запасов на фоне постоянно растущего объема выпускаемой продукции. Значительное снижение ценника стимулирует продажи через дистрибьюторские и партнерские каналы компаний.
Южнокорейские технологические гиганты Samsung и Sk Hynix являются одними из самых крупных производителей DRAM-памяти в мире. По данным IC Insights, в 2021 г. их совокупная доля на мировом рынке достигла 71,3% (в деньгах). Принимаемые этими компаниями решения неизменно отражаются на состоянии рынка. У более мелких производителей в данном случае не остается другого выбора, кроме как присоединиться к лихорадочному снижению цен, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Бум спроса на DDR3 прошел
В 2021 г. цены на устаревшую память DDR3 (ее выпуск начался в 2007 г.) достигли рекордных значений последних лет. Так, микросхемы емкостью 4 Гбит продавались с наценкой в 60% относительно исторического минимума. Эксперты DigiTimes объясняли это явление, в частности, дефицитом производственных мощностей и переходом ряда линий на выпуск самой современной памяти DDR5 в ущерб продукции предыдущих поколений.
Теперь, по мнению аналитиков TrendForce, память DDR3 ожидает постепенное удешевление в долгосрочной перспективе. Потребитель все чаще будет делать выбор в пользу более современной и совершенной во многих отношениях DDR4, которая к тому же отличается привлекательной ценой.
Долгосрочный тренд
Специалисты TrendForce ожидают, что в дальнейшем падение цен будет продолжаться, пока на рынке DRAM наблюдается избыточное предложение. Таким образом, в IV квартале 2022 г. потребительская память подешевеет еще на 3-8%, и нельзя исключать возможности сохранения этих тенденций в 2023 г.
Затяжное падение цен на DRAM аналитики TrendForce предсказывали еще осенью 2021 г.
Micron прогнозирует снижение объема выручки
Ранее на этой неделе третий в мире производитель DRAM-памяти – американская Micron – предупредила акционеров о том, что объем ее выручки по итогам III квартала 2022 г. может оказаться ниже запланированного на фоне неуклонного падения спроса на DRAM и флеш-память NAND.
В компании первоначально рассчитывали, что этот показатель окажется на уровне $6,8-$7,6 млрд. Теперь ее представители склонны считать, что реальные показатели будут ближе к нижней границе этого диапазона.
Micron намерена урезать капитальные расходы в 2023 г. в связи со сложившейся ситуацией.
По данным TrendForce, производители оперативной памяти столкнулись со снижением объема выручки на 4% – до $24,03 млрд – еще в I квартале 2022 г. Аналитики связывали это с инфляцией, закономерным падением потребительского спроса после «ковидных» 2020 и 2021 гг., а также конфликтом между Россией и Украиной.