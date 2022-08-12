Стартап экс-замминистра связи России ищет $300 млн на запуск производства электрокаров

Британский производитель электрокаров Arrival, созданный бывшим гендиректором Yota и экс-замминистра связи Денисом Свердловым, договорился с банком Barclays о дополнительной продаже своих акций на сумму до $300 млн. Ранее компания уже привлекла от инвесторов $1,3 млрд, но, не имея доходов, Arrival продолжает нуждаться в дополнительном финансировании для запуска производства.

Barclays поможет Arrival найти новое финансирование

Базирующийся в Великобритании производитель электромобилей Arrival сообщил о достижении договоренностей с Barclays Capital, подразделением британского банка Barclays, о возможности продажи дополнительного объема своих акций. Всего предполагает продажа акций стоимостью до $300 млн.

Используемый механизм называется «At the market offering» (ATM, «согласно рыночному предложению»). Barclays Capital не будет иметь обязательств по продаже акций Arrival, однако должен будет предпринять все усилия для продажи акций компании. Комиссия, которую получит Barclays Capital, составит 1,5% от объема продаж.

Российские корни Arrival

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Ее основателем выступает Денис Свердлов, который в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota, сейчас является частью «Мегафона»), а в 2012-2013 гг. занимал пост замминистра связи.

Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владеет 75,7% акций Arrival. В 2021 г. Arrival осуществила обратное поглощение американской компании CIIG Merger, имевшей листинг на американской бирже Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компанией. Также Arrival оказались доступны денежные средства на сумму $260 млн, которые CIIG Merger привлекла в ходе проведения первичного размещения акций (IPO).

Одновременно с этим слиянием CIIG Merger дополнительно привлекла от группы инвесторов еще $400 млн, которые также стали доступны Arrival. Кроме того, владельцы подавляющего числа варрантов CIIG Merger, проданных в ходе IPO компании, изъявили желание их реализовать: общая сумма, на которую могли быть реализованы варранты, составляет $140 млн.

Осенью 2021 г. Arrival провела дополнительное размещение акций, в ходе которого было привлечено еще $307 млн. Кроме того, тогда же Arrival продала «зеленые» облигации (предполагают вложение средств в проекты в области электротранспорта, возобновляемой энергетики и разработки экологически эффективной продукции) на сумму $200 млн.

Почему Arrival нужны новые инвестиции

Таким образом, за 2021 г. Arrival смогла в совокупности привлечь $1,3 млрд. Сейчас на счетах Arrival находятся денежные средства и их эквиваленты на сумму $513 млн. В то же время компания не имеет доходов и продолжает нуждаться в дополнительном финансировании.

По итогам 2021 г. операционный убыток компании составил $1,2 млрд, чистый убыток - $1,1 млрд. По итогам II квартала 2022 г. убыток составил $89,2 млн, скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) имеет отрицательное значение – минус $76,2 млн.

Административные расходы Arrival во II квартале 2022 г. составили $82,2 млн, затраты на исследования и разработку (R&D), не относящиеся к капитальным затратам - $32,6 млн, капитальные затраты - $95,2 млн. В Arrival полагают, что благодаря запуску механизма привлечения финансирования с помощью ATM компания в 2023 г. не будет нуждаться в привлечении дополнительного финансирования.

Какие продукты хочет создать Arrival

В разработке у Arrival находится три основных продукта: электрофургон (VAN), электробус и электромобиль. В компании утверждают, что ей удалось получить в Европейском Союзе сертификацию в части электрофургона и электробуса.

Тестирование электрофургона на общественных дорогах уже началось. До конца 2022 г. он должен появится на улицах Центрального Лондона, в остальных странах Европы и США и его тестирование начнется в 2023 г. Выпуск электрофургона в ближайшее время начнется в британском городе Бистер.

Первым потребителем электрофургона станет американский оператор экспресс-доставки UPS, который ранее подписал соответствующее соглашение с Arrival. На 2023 г. в американском городе Шарлотт запланирован запуск фабрики по выпуску элекрофургонов. Что касается электробусов, то они также начали тестироваться на дорогах общего пользования. Тестирование с участием потребителей и запуск в производство будет возможен после получения компанией дополнительного финансирования.

Ранее Arrival объявил о намерении реорганизовать свой бизнес, сократив на 30% объем затрат на столько же уменьшив численность персонала. В компании работало 2,6 тыс человек. Также были скорректированы планы компании по запуску нового производства.

По данным британского издания Financial Times, Arrival также приняла решение отказаться от выпуска электромобиля и электробуса, чтобы сосредоточиться на создании электрофургона. Впрочем, в части электробуса компания сохраняет свои планы.