Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов

Суд признал бывшего начальника ГУ МЧС России по Курганской области виновным в мошенничестве при оплате непригодной робототехники по госконтракту. Осужденному назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Руководитель завода-поставщика бракованной техники осужден на пять лет колонии общего режима.



Манипуляции с роботами

Бывшего начальника Главного управления МЧС по Курганской области Олега Рожкова признали виновным в деле о мошенничестве при закупках робототехники. Делом занимались следователи первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета (СК) вместе с оперативными сотрудниками Управления ФСБ по Курганской области, сообщается на сайте СК.

Рожкову инкриминировали сразу три статьи: превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст.159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ему присудили шесть лет колонии общего режима, лишили права занимать должности, связанные с госслужбой в течение двух лет, и специального звания полковника внутренней службы.

Под стражу Рожкова взяли еще в марте 2020 г. В 2018 г. обвиняемый занимал пост председателя комиссии по приемке заказанной продукции по государственному оборонному заказу на поставку робототехнического оборудования для нужд МЧС. В мае 2017 г. между МЧС и НПО «Курганский завод спецтехники» был заключен госконтракт на поставку робототехнического оборудования для нужд МЧС, цена которого составила 94,41 млн руб.

В марте 2021 г. следователи также утверждали, что Рожков (по центру) приобретал дорогие смартфоны за счет подведомственного учреждения (фото: Ura.ru

«Достоверно зная о существенных недостатках техники, организовал ее приемку и составление фиктивных актов, которые лично подписал и представил к оплате в МЧС», – сообщается на сайте СК.

Затем Рожков предоставил заведомо ложные документы, на основании которых МЧС перечислило поставщику более 56,5 млн руб. Робототехника оказалась непригодной, и сотрудники спасательных подразделений использовать ее не смогли.

То, что робототехнические комплексы не соответствуют требованиям техзадания к госконтракту, подтвердила судебная техническая экспертиза.

Курганский городской суд 17 августа 2022 г. также сообщил, что руководитель «Курганского завода спецтехники» Вячеслав Филимонов приговорен к пяти годам колонии по делу о мошенничестве при поставке роботов для нужд МЧС. Его взяли под стражу в зале суда. Суд пришел к выводу, что Филимонов путем обмана «завладел бюджетными деньгами, представив продукцию ненадлежащего качества и умолчав о ее несоответствии техническому заданию». Эту версию подтвердили показания свидетелей — сотрудников спасательных центров России, а также акты об отказе в приемке техники, заключения эксперта. Филимонов должен будет возместит ущерб в размере более 56 млн руб.

Квадроцикл не по назначению

Помимо махинаций с робототехникой Олега Рожкова обвиняют в том, что он в личных целях использовал специализированную и спасательную технику, которая состоит на вооружении регионального ГУ МЧС. Дорогостоящую строительную технику Рожков в 2019-2022 гг. активно эксплуатировал при строительстве своего дома, а на служебных квадроцикле и снегоходе катался в свободное время для развлечения.

Вдобавок ко всему Рожкова обвиняют в том, что в сентябре 2019 г., когда истек срок его пребывания на должности ВРИО начальника ГУ МЧС, он не смирился с грядущим падением его доходов. Главного бухгалтера Рожков убедил в том, что его все же назначили на должность начальника и настоял на том, чтобы тот начислял ему выплаты в том же размере. Незаконно обогащался таким образом Рожков в течение нескольких месяцев; речь идет о 128 тыс. руб.

В марте 2021 г. следователи также утверждали, что Олег Рожков приобретал дорогие смартфоны за счет средств подведомственного учреждения; стоимость техники доходила до 160 тыс. руб.

Деятельность «Курганского завода спецтехники»

НПО «Курганский завод спецтехники» начало выпускать продукцию под своим брендом в 2011 г. Как сообщается на сайте предприятия, оно выпускает технику для содержания и уборки дорожных покрытий, спецтехнику для нужд МЧС и МВД, в частности, мобильные роботизированные установки пожаротушения.

В рамках госконтракта курганское ГУ МЧС закупило десять многофункциональных мобильных робототехнических комплексов легкого класса МРК-ЛК. Каждый обошелся в 9,4 млн руб. Вероятно, речь идет о мобильных роботизированных установках пожаротушения «Прометей», которые представлены на сайте завода.

Завод должен будет выплатить неустойку в размере 1,4 млн рублей

Там же отмечается, что установка предназначена для проведения самостоятельной разведки, выявления очагов и скрытых участков горения и тушения пожаров. Для этого требуется подсоединенная напорная рукавная линия от пожарной автоцистерны, насосной станции или гидранта.

Робот, как обещает производитель, умеет двигаться по ровной, наклонной и пересеченной местности со скоростью до 6 км в час, преодолевать лестницы, получать команды от оператора, вести видео– и тепловизионную фиксацию. Способна установка также освещать помещение, передавать изображение на монитор оператора и подавать в очаг пожара воду или пену на расстоянии до 55 метров. Также робот должен был определять уровень радиационного и химического заражения.

На сайте госзакупок на странице госконтракта с курганским ГУ МЧС отмечается, что поставщик ненадлежащим образом выполнил свои обязательства – четыре из шести установки оказались бракованными. На сайте прикреплено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта №6-3-730. Организация должна будет выплатить неустойку в размере 1,4 млн руб. Предприятие этого пока не сделало.