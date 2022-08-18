Информацию о российских разработчиках ПК могут засекретить на уровне закона

Консорциум «Вычислительная техника» считает необходимым засекретить информацию о российских разработчиках ЭВМ. Для этого необходимо подготовить специальный закон. Консорциум создавался силами отечественных компаний, занимающихся разработкой и производством «железа», при участии Минпромторга. Организация существует около двух лет.

Совершенно секретно

Доступ к информации о российских производителях техники, зарегистрированной в едином реестре радиоэлектронной продукции, должен быть засекречен. С такой инициативой выступили представители отечественного консорциума «Вычислительная техника», пишет ТАСС.

Представители консорциума заявили, что доступ к сведениям следует ограничить в том случае, если их продукция или хотя бы ее составляющие попали под иностранные санкции. Притом засекретить эту информацию следует на уровне закона, сообщили сотрудники консорциума в рамках глобального военно-технического форума «Армия-2022».

Данный консорциум был основан сравнительно недавно – в первых числах апреля 2020 г. Пост генерального директора организации занимает Светлана Легостаева. Согласно сайту консорциума, она является советником главы Минцифры Максута Шадаева, осуществляющим деятельность на общественных началах, а также председателем технического комитета по стандартизации «Вычислительная техника» Росстандарта и членом совета по развитию электронной промышленности.

Сведения о российских разработчиках железа нужно скрыть от общественности, считают в консорциуме

«АНО развития радиоэлектронной отрасли "Вычислительная техника" предлагает отнести сведения о компаниях – разработчиках и производителях, чья продукция представлена в едином реестре радиоэлектронной продукции и при этом является продукцией, в отношении которой или в отношении содержащихся в ней элементов введены санкции, к числу контрсанкционной информации», – заявила Екатерина Легостаева.

Аргументы «за»

Представители возглавляемого Легостаевой консорциума уточнили, что на данный момент вся информация о российских компаниях – разработчиках и производителях вычислительной техники, есть в открытом доступе. Это касается, в том числе, сведений о финансах этих организаций, а также подробностей о госконтрактах, в которых они участвуют или участвовали.

Свободный доступ к этим сведениям разрешен федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (№44-ФЗ). Документ принят Госдумой и Советом Федерации в конце марта 2013 г.

Светлана Легостаева, руководитель консорциума «Вычислительная техника»

По мнению представителей консорциума «Вычислительная техника», столь свободный доступ к подобного рода информации влечет за собой «существенные риски для компаний, наиболее успешно занимающихся импортозамещением в радиоэлектронной отрасли». «В непростых условиях восстановленных кооперационных и логистических цепочек компании должны сами определять, как и в какой форме им демонстрировать свою продукцию и достижения, соблюдая баланс ее продвижения и бренда компании у клиентов и сводя к минимуму риск разрушения или серьезного осложнения налаженных бизнес-процессов, позволяющих разрабатывать и производить оборудование, – отметила Екатерина Легостаева.

Глава консорциума считает, что доступ к сведениям о российских разработчиках ЭВМ, участвовавших в гостендерах, не следует ограничивать полностью. По ее словам, получать информацию о них без каких-либо препятствий должны либо сами участники конкурсов, либо отечественные регуляторы.

Кто входит в консорциум

Возглавляемый Светланой Легостаевой консорциум «Вычислительная техника» – это совместное детище отечественных разработчиков и производителей электроники. Список учредителей насчитывает около 10 участников, хотя на сайте указано лишь восемь. К ним относятся компании «Аквариус», «Булат», «Деловой офис», «Депо электроникс», «КНС групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Национальные технологии», «Элемент».

Учредители «Вычислительной техники»

Редакция CNews выяснила, что одним из соучредителей консорциума является компания «Байкал электроникс». Это российский производитель процессоров семейства «Байкал». На сайте «Вычислительной техники» компания числится в перечне партнеров.

Представители «Байкал электроникс», в целом, одобрили новую идею консорциума. «В текущих политико-экономических условиях и при беспрецедентном давлении со стороны западных коллег для подобной инициативы есть все основания, – сообщил CNews генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов. – Сегодня любая информация о коммерческой и производственной деятельности, размещённая в открытых источниках, в том числе и в СМИ, может нести серьёзные риски для компании. Но к реализации надо подойти взвешено

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«Вычислительная техника» создавалась при непосредственном участии российских властей. В частности, посильную поддержку оказывало Минпромторг.

Партнеры организации

Инициатива по созданию консорциума преследовала несколько целей. Он организовывался в первую очередь для развития радиоэлектронной отрасли, защиты интересов отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, а также с целью формирования условий для увеличения их доли рынка.

К числу партнеров консорциума, с учетом «Байкал электроникс», относятся почти два десятка российских компаний. Среди них компания «Катюша» (производитель систем печати) и SberDevices – «дочка» Сбербанка, занимающаяся выпуском смарт-гаджетов. Как сообщал CNews, летом 2022 г. компания сменила название юрлица с ООО «Сбердевайсы» на «Салютдевайсы».