«Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом

Входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» перенесет своего программного автоматизированного переводчика с зарубежной операционной системы на российскую ОС Astra Linux. Одно из требований в проекте — распознавание речи на английском языке с бангладешским акцентом.

Перенос «ИТ-переводчика»

Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» оператор атомных электростанций (АЭС), концерн «Росэнергоатом» собирается перенести свой программный продукт «ИТ-переводчик» на российскую ОС Astra Linux группы «Астра».

«Росэнергоатом» отмечает, что его переводчик предназначен для поддержки работников зарубежных филиалов концерна, осуществляющих взаимодействие с англоговорящими партнерами на площадках сооружения АЭС за пределами России, а также для обеспечения визитов иностранных делегаций или обучения иностранного персонала на российских атомных станциях.

О создании этого продукта в апреле 2019 г. сообщил директор по управлению персоналом и социальной политике «Росэнергоатома» Дмитрий Гастен. «Вместе с технической академией “Росатома” мы постоянно работаем над повышением качества подготовки персонала. Это касается и обучения, которое должно быть непрерывным, — цитирует его интернет-портал сообщества ТЭК EnergyLand.info. — Для эффективного решения этой задачи и был разработан ИТ-переводчик, который в автоматизированном режиме переводит на русский язык и обратно с учетом специфики сложной атомной терминологии».

Оператор АЭС переведет своего автоматизированного переводчика на российский Linux

По словам Гастена, в тот момент в его организации для обучения около 300 человек привлекалось примерно 80 персональных переводчиков-людей. «К концу текущего года мы планируем автоматизировать этот процесс, сократив количество переводчиков ориентировочно в три раза и таким образом сократить затраты на их привлечение», — отметил он.



Доработанный под российскую ОС продукт изначально будет установлен и настроен на четырех планшетных компьютерах с 10-дюймовыми экранами, построенных на процессорах уровня не ниже Intel Core I7-8550U.

Цена вопроса

Подрядчика на перенос программного переводчика «Росэнергоатом» определит в ходе тендера. Он был запущен 10 августа 2022 г. в формате открытого запроса предложений в электронной форме. Начальная цена договора выставлена на уровне 9,6 млн руб. Фронт работ рассчитан на срок до 20 декабря 2022 г.

Заявки от претендентов принимались до 22 августа. Протоколы работы тендерной комиссии в публичном доступе пока не представлены. Подведение итогов процедуры намечено на 19 сентября.

Бангладешский акцент

В разделе тендерного техзадания «Особые условия» установлено, что качество распознавания речь на английском языке с бангладешским акцентом должно быть не ниже, чем показатель, достигнутый на существующей программе, либо не менее 65% слов в предложениях.

Среди других условий требования предъявляются только к распознаванию речи на русском языке (не менее 80% слов в предложениях) и английском без акцента (не менее 75% слов).

CNews ожидает от представителей «Росэнергоатома» пояснений относительно того, почему особое внимание уделяется именно Бангладеш. В этом азиатском государстве на берегу Бенгальского залива в Индийском океане концерн участвует в создании АЭС «Руппур». Однако «Росэнргоатом» ведет проекты и во многих других странах: Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Египте, Индии, Китае, Словакии, Турции, Финляндии, Чехии.

Использование стороннего ПО

В техзадании заказчик отмечает, что для реализации его требований возможно использование ПО или программного компонента (SDK) третьих лиц, а именно компании «Промт».

Подразумеваются ее решения для автоматического перевода с английского языка на русский язык и комплекс программ 3i VOX для синтеза и распознавания голосовой речи, состоящий из двух обязательных элементов: 3i SpeechTranscriptor и 3i TextToSpeech. Первый из них с июля 2017 г. включен в Реестр российского ПО при Минцифры.