Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи

Twitter мог превратиться в полную копию Onlyfans и зарабатывать на авторах, желающих выступать перед камерой в неглиже. Разработчики шли в этом направлении, но оказалось, что имеющиеся у сервиса алгоритмы не умеют выявлять детскую порнографию. Это сулило большие проблемы, особенно на фоне желания Илона Маска купить Twitter. Проект заморожен, но над усовершенствованием своих алгоритмов Twitter по-прежнему не работает.

Порно-Twitter

Владельцы заблокированной в России соцсети Twitter весной 2022 г. намеревались превратить ее в полноценный порносайт, нацеленный на конкуренцию с Onlyfans. Как пишет The Verge, реализации этого плана помешало всего два аспекта, один из которых – это «сырые» алгоритмы, неспособные распознать «вредоносный» сексуальный контент. К таковым, например, относится порно с участием несовершеннолетних.

Второй аспект – это миллиардер Илон Маск (Elon Musk), в середине весны 2022 г. заявивший о своем желании купить Twitter, но уже в июле 2022 г. отказавшийся от этой затеи из-за неспособности или нежелания Twitter предоставить подробный отчет о количестве спам-ботов и поддельных аккаунтов в сети. Информацию о детском порноконтенте он не запрашивал, но, вероятно, ответ ему бы не понравился.

Чтобы стать полноценным порносайтом, Twitter даже не потребовалось бы завлекать авторов контента с пометкой «18+» различными выгодными условиями. Пользователи годами закачивали в сеть (и продолжают это делать) фото- и видеоматериалы эротического характера, в том числе и собой в главной роли.

Выгода для всех

Как пишет The Verge, руководство Twitter намеревалось запустить проект именно в духе Onlyfans, чтобы пользователи могли покупать платные подписки на контент интересующих их авторов. Часть денег, полученных авторами, Twitter забирал бы себе в качестве комиссии.

Контент «18+» мог бы озолотить Twitter

Если бы проект был одобрен, Twitter рисковал бы навлечь на себя гнев рекламодателей и уход многих из них, а реклама для данного сервиса в настоящее время является основным источником средств. С другой стороны, платный порноконтент наверняка смог бы компенсировать все потери.

На примере Onlyfans это видно особенно отчетливо. Созданный в 2006 г., Twitter на протяжении многих лет приносил одни только убытки, и лишь сравнительно недавно ему удалось выйти на прибыль. Отметим, что весной 2022 г. Onlyfans в угоду санкциям отказался сотрудничать с российскими авторами и выплачивать им деньги за их «труд».

Onlyfans младше Twitter на 10 лет и уже является прибыльной компанией. Для примера, по прогнозам самого Onlyfans, его выручка в 2022 г. составит $2,5 млрд. Это примерно половина выручки Twitter за 2021 г.

В пользу «перерождения» Twitter высказывались многие топ-менеджеры сервиса. В качестве аргументов «за» они приводили не только возможность повысить доходы, но и легкий вход в новый бизнес, поскольку в настоящее время именно Twitter является основным маркетинговым каналом для большинства авторов контента на OnlyFans. Они создают в Twitter профили, в которых выкладывают посты со ссылками на свои каналы в Onlyfans.

Что-то пошло не так

Те, кто ратовал за превращение Twitter в аналог Onlyfans, в итоге были услышаны. Проект по монетизации порноконтента был одобрен. Для его реализации была даже создана специальная группа людей под названием «Красная команда» (Red team), состоявшая из 84 человек. Они должны были придумать, какой именно контент можно разрешить монетизировать пользователям, и как делать это максимально безопасно для самого сервиса.

В ходе работы над проектом «Красная команда» выяснила, что алгоритмы Twitter не способны эффективно находить вредоносный порноконтент. В отчете команды, сформированном в апреле 2022 г., сказано, что Twitter не способен с высокой точностью обнаруживать детское порно и ню-контент, полученный без согласия.

Команда обнаружила, что у Twitter нет необходимых инструментов для проверки порноконтента на законность. В результате в мае 2022, всего через несколько недель после того, как Илон Маск согласился купить Twitter за $44 млрд, проект по его трансформации в американский аналог британского Onlyfans был отложен на неопределенный срок.

Зачем что-то менять

Неспособность Twitter выявлять детское порно и сексуальный контент, сделанный по принуждению – это уже само по себе гигантская проблема, несущая репутационные и финансовые риски. Участники «Красной команды» подчеркнули, что запуск монетизации порнографии лишь усугубит ее.

Возможность заработать денег заставила бы пользователей загружать материалы «18+» в огромных количествах, что вызвало бы рост объемов незаконной порнографии на ресурсе.

В итоге отчет «Красной команды» привел лишь к закрытию проекта по созданию клона Onlyfans. За прошедшие месяцы руководство Twitter пока не сделало ничего, чтобы решить проблему с «сырыми» алгоритмами поиска вредоносной порнографии на файловых серверах ресурса. При этом топ-менеджмент хорошо осведомлен о сложившейся ситуации. Об этом The Verge сообщили бывшие и нынешние сотрудники Twitter.

Проблема не решается годами

На деле то, что обнаружила команда Red team, совершенно определенно не стало неожиданностью для руководства Twitter. Полтора года назад об этом говорили специалисты из состава другой группы сотрудников сервиса, которым было поручено сделать Twitter «более цивилизованным и безопасным (more civil and safe).

В отчете этой команды, датированном февралем 2021 г., сказано, что руководство было осведомлено о чрезмерно высоких темпах роста объема опасного сексуального контента в интернете. Однако оно отказалось инвестировать в новые технологии обнаружения такого контента.

В документе сказано также, что работники Twitter, занимающиеся модерацией контента, вынуждены пользоваться устаревшими инструментами со множеством недостатков и недоработок. Иногда им приходится проводить все операции вручную, тогда как другие интернет-сервисы все чаще полагаются на полностью автоматизированные средства борьбы с незаконным порноконтентом. Сотрудники соцсети подтвердили The Verge достоверность фактов, изложенных в этом отчете.

Кто виноват

Конкретных виновных в происходящем в Twitter нет. Но все это – следствие действий руководства сервиса, из-за которых тот годами не приносил прибыль. В результате, пока другие крупные интернет-сервисы вкладывали крупные суммы в развитие своих алгоритмов модерации контента, у Twitter такой возможности не было. Для примера, еще в 2019 г. миллиардер Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) хвастался, что его компания, признанная в России экстремистской, вкладывает в безопасность своих соцсетей больше денег, чем Twitter зарабатывает за год.

Согласно отчету за февраль 2021 г., основным программным обеспечением Twitter для модерации контента является давно устаревший и неподдерживаемый разработчиками инструмент RedPanda. В документе сделан акцент на его неэффективность в современных реалиях.

Имеющиеся в распоряжении Twitter алгоритмы искусственного интеллекта тоже не натасканы на выявление вредоносного порноконтента. Притом они не способны найти его ни на фотографиях, ни в видеороликах.

Более того, сами пользователи годами не имели возможности помочь Twitter в «расхламлении» своих серверов. Лишь в 2022 г. им предоставили необходимый инструмент – они теперь могут поставить публикации соответствующую метку об опасности ее содержимого.

Что касается ситуации с Илоном Маском, то опрошенные The Verge сотрудники Twitter полагают, что его интересовали далеко не только спам-боты и поддельные страницы. На это может указывать и тот факт, что команда, занимавшаяся «оздоровлением» Twitter в начале 2021 г., будет реорганизована и объединена с группой, которой будет поручено выявлять спам-аккаунты. Об этом стало известно 23 августа 2022 г, а сделано это было на фоне растущего давления со стороны Илона Маска, который утверждал, что компания лгала о количестве ботов на платформе.