США ужесточают поставки своих полупроводников в Китай

Новые правила Минторга США

В октябре 2022 г. Минторг США обнародует новые правила поставок американских полупроводников в КНР, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По обновленному регламенту американским компаниям могут запретить продавать оборудование для создания микросхем на китайские производства, где делают полупроводники нового поколения. Мораторий будет распространяться на фабрики, у которых нет лицензии от властей США. Также нельзя будет поставлять Китаю чипы для искусственного интеллекта.

Ранее озвученные ограничения фигурировали в письмах Минторга, которые получили три американские компании — KLA, Lam Research и Applied Materials. Все они поставляют системы управления техпроцессами для полупроводниковой промышленности и смежных отраслей в области наноэлектроники. В письмах им запрещалось экспортировать оборудование для производства микросхем на китайские заводы, производящие передовые полупроводники с технологическими процессами с технологией менее 14 нм.

Представители ведомства отказались комментировать ситуацию, однако уточнили, что «применяют комплексный подход к внедрению дополнительных мер для защиты национальной безопасности и внешнеполитических интересов США». В их число входит сдерживание Китая в использовании американских технологий в модернизации собственного военно-промышленного комплекса.

Какие еще ограничения могут ввести

По информации агентства, американский Минторг может включить в правила дополнительные ограничения против КНР.

К примеру, по словам одного из собеседников Reuters, в правилах могут предъявить лицензионные требования к поставкам в Китай продуктов, содержащих целевые чипы. Так, в списке могут оказаться серверы для центров обработки данных, которые содержат чип Nvidia A100 производства Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer.

Впервые же о том, что администрация Байдена рассматривает новые ограничения на поставки инструментов для производства микросхем в Китай, стало известно в начале июля 2022 г. Reuters писал, что США стремится подорвать успех крупнейшего китайского производителя микросхем SMIC (0981.HK). Минторг тогда озвучил идею запрета экспорта инструментов для производства микросхем на те китайские заводы, что работают с продвинутыми технологиями. Поставлять в КНР решили менее совершенные чипы.

В августе 2022 г. стало известно, что министерство направило в корпорации Nvidia и AMD указание прекратить поставки компьютерных чипов c искусственным интеллектом A100, H100 и MI250 на китайские фабрики, если те не получат лицензии. Чипы позволяли распознавать изображения и человеческую речь — они использовались как в потребительской электронике, так и в военной сфере, например, для поиска оружия или баз на спутниковых снимках и анализа сообщений разведки.

После закрытия торгов после сообщения об ограничениях акции Nvidia упали на 6,6%, а AMD — на 3,7%.

Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, обвинило США в попытке ввести «технологическую блокаду» страны, а Минторг КНР заявил, что новый регламент угрожает стабильности глобальных цепочек поставок.

Как было во времена Дональда Трампа

США не впервые пытаются перекрыть поставки чипов китайским заводам — в 2020 г. администрация бывшего президента Дональда Трампа (Donald Trump) запретила поставщикам продавать технологическому гиганту Huawei чипы, изготовленные с использованием американских технологий, без специальной лицензии.