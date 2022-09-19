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В российские ИТ-стартапы за год стали инвестировать в десятки раз меньше

Интерес российских венчурных фондов к отечественным ИТ-стартапам резко упал. В 2021 г. средний объем инвестиций в проект составлял 300-500 млн руб., а в 2022 г. опустился до 20-30 млн руб. Эксперты отрасли отмечают, что венчурные фонды не горят желанием финансировать стартапы, которые сейчас поддерживает государство за счет «вертолетных» денег РФРИТ и грантов Фонда содействия инновациям.

Интерес инвесторов падает

Российские венчурные фонды стали меньше интересоваться отечественными ИТ-стартапами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инвестиционную компанию A.Partners. С января по август 2022 г. российские инвестиционные фонды заключили 31 сделку с владельцами ИТ-стартапов, хотя за тот же период в 2021 г. подписано было 121 соглашение. На один раунд инвестиций сейчас приходится один инвестор, хотя раньше их было не менее двух.

Кроме того, упал средний чек на стартап – в 2021 г. он достигал 300-500 млн руб., а инвестиционные раунды B2С-проектов доходили до 2 млрд руб. Сейчас в основе рынка – инвестиции до 20-30 млн руб. Некоторые инвестиционные фонды опустили нижнюю границу среднего чека в десятки раз.

В то же время, если учесть венчурные сделки институциональных и крупных отраслевых инвесторов, чек напротив вырос с $10,5 млн (630 млн руб.) в 2021 г. до $14 млн (840 млн руб.) в 2022 г.

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Инвесторы в 2022 г. видят меньше возможностей заработать с помощью отечественных ИТ-стартапов

Тенденцию CNews подтвердили и в венчурном фонде МТС, объяснив ее тем, что инвесторы видят меньше возможностей заработать с помощью ИТ-стартапов. Руководитель фонда Ислам Мидов отметил, что крупных венчурных сделок (в стадии роста и Pre-IPO) стало меньше: западные инвесторы не инвестируют в России, «средства от ряда крупных корпоративно-государственных инвесторов стали высокорисковыми, а количество стратегов, готовых покупать по хорошим мультипликаторам, стало меньше».

Представители фонда МТС отмечают, что удерживают нижний порог инвестиций на уровне $0,5 млн (29,8 млн руб.). Верхний достигает $5 млн (298,1 млн руб.), в то время как в 2021 г. верхняя планка составляла $2 млн (191,2 млн руб.). Компания фокусируется на стартапах в стадии round A+/B, когда они уже прошли первые раунды инвестиций. В 2021 г. фонд МТС интересовался и проектами на ранней стадии развития.

«Мы видим, что синергии возможны, а активы доступны», – добавил Мидов.

Заняли выжидательную позицию

В беседе с CNews основатель сообществ SPB Founders и ExportNow Виталий Янко подтвердил, что венчурные фонды действительно не горят желанием финансировать то, что сейчас спонсирует государство за счет «вертолетных» денег Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и грантов Фонда содействия инновациям. Не привлекает инвесторов и то, что легко отчуждается для перехода под новую юрисдикцию (например, мобильные приложения-утилиты).

«Гранты раздаются в космических масштабах внутри России, особенно с весны 2022 г., когда начали даже студентам давать по 1 млн руб. под обязательства всего лишь создать компанию в конце отчетного года, – отметил Янко. – Благодаря этому бизнес в ИТ начал создавать венчурные студии и мини-акселераторы, прототипируя за счет государства небольшие по капиталоемкости решения».

По его словам, венчурные фонды с деньгами внутри России, скорее, заняли выжидательную позицию в надежде на финансирование раннего роста стартапов, уже прошедших точку окупаемости.

«К таковым относится несколько миллиардных (в рублях) фондов, с которыми мы общаемся в SPB Founders – они дают под годовую выручку в 30-70 млн руб. те самые 15-30 млн руб. инвестиций на рост, о которых говорят в A-Partners», – объяснил эксперт.

Гендиректор Группы «Корус консалтинг» Александр Семенов объяснил CNews, что в последние полгода компании переосмысляют свои стратегии, в том числе инвестиционные, и стали намного осторожнее. В то же время многие стартапы уехали из страны. Отечественные команды, которые планировали в будущем международную экспансию, сейчас начали действовать на западном рынке, потому что наличие бизнеса в России для них резко стало не плюсом, а минусом.

«Тем не менее, в России остаются крупные игроки, которые продолжают инвестировать в перспективные компании, – рассказал эксперт. – Например, в июле 2022 г. HeadHunter инвестировал 100 млн руб. в разработчика платформы кадрового электронного документооборота HRlink. Еще один пример – сервис управленческого учета "Финансист" привлек в мае 2022 г. $1,6 млн».

По его словам, российский инвестиционный рынок сохранился, однако стал меньше по двум причинам. Во-первых, для инвестора важен «экзит» – ответы на вопросы, когда и как он свои деньги вернет. Раньше возврат происходил при выходе компании на западные рынки, либо при покупке стартапа одним из стратегов. Сейчас же с выходом на международные рынки у российских команд очевидно есть проблемы. Во-вторых, стратеги – крупные компании – существенно снизили объем инвестиций, потому что у них тоже не самые простые времена.

«Однако для продуктовых компаний появится еще один инструмент – это выход на российскую биржу, – резюмировал Семенов. – Деньги у частных инвесторов есть, и им нужно будет куда-то их вкладывать. В этом смысле выход на российскую биржу станет для отечественных команд одним из вариантов развития».

Госгранты на ИТ

Ранее CNews писал о том, что ИТ-компании с апреля 2022 г. ждут обещанных государственных грантов. Из 610 заявок ни одна к концу августа 2022 г. не была рассмотрена, однако власти обещают сделать это осенью.

Речь идет о грантовой поддержке, заявки на которую РФРИТ принимает от компаний, планирующих разработку, доработку и вывод на рынок отечественных цифровых решений. Размер гранта составляет от 20 до 500 млн руб., для особо значимых проектов – до 6 млрд руб. Организациям также должны компенсировать до 80% затрат на инновации.

В сентябре 2021 г. Минэкономразвития совместно с Фондом содействия инновациям открыл прием заявок на новый конкурс «Внедрение-искусственный интеллект» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Грант предоставляется для реализации технологического проекта, предполагающего развитие материально-технической базы, кадрового потенциала получателя гранта и решения в области искусственного интеллекта. Максимальный размер гранта – 50 млн руб.

В 2021 г. власти также обещали помочь технологическим стартапам выйти на IPO (Initial Public Offering – первичное размещение акций). Цель инициативы – поддержать стартапы на всех этапах: от идеи до первичного размещения акций компании. Поддержка должна быть запущена в 2022 г. и завершиться в 2030 г. По замыслу Правительства, первые стартапы выйдут на IPO уже в 2023 г.

Зарубежной поддержки нет

Напомним, после начала СВО на Украине зарубежные венчурные фонды перестали работать с российскими стартапами. Так, Harvard Business Services разослал своим клиентам письмо, в котором заявил, что не может работать с компанией, где хотя бы один из основателей – гражданин России.

В марте 2022 г. американская база данных о стартапах Crunchbase закрыла доступ для пользователей из России. База данных Crunchbase содержит информацию об инвестициях, инвесторах, слияниях и поглощениях и отраслевых трендах. Чтобы получить к ним доступ, пользователь должен был подписать петицию с осуждением действий России на Украине.

Анжела Патракова

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